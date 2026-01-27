اسرائیل نے رفح کراسنگ کھولنے کا اعلان کر دیا، یہاں جانیں فلسطینیوں کے لیے رفح کراسنگ کی اہمیت
رفح کراسنگ غزہ کے لیے بیرونی دنیا کا واحد گیٹ وے ہے۔ پہلے مصر کنٹرول کرتا تھا اب آئی ڈی ایف کے کنٹرول میں ہے۔
Published : January 27, 2026 at 12:11 PM IST
قاہرہ: فلسطینی بے صبری سے رفح بارڈر کراسنگ کے دوبارہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ رفح کراسنگ غزہ کی لائف لائن اور بیرونی دنیا کا واحد گیٹ وے ہے۔ یہ کراسنگ جنگ سے پہلے اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھا۔
پیر کے روز اسرائیل کی جانب سے غزہ میں آخری یرغمالی ران گویلی کی باقیات برآمد ہونے کے اعلان کے بعد رفح کراسنگ کے کھلنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے کہا تھا کہ جب گیویلی کی باقیات کی کارروائی مکمل ہو جائے گی تو وہ رفح کراسنگ کو کچھ شرائط کے ساتھ کھول دے گا۔
جنگ سے پہلے رفح کراسنگ پر مصر کا کنٹرول تھا۔ اس کے کھلنے کے اعلان کو امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ اسے پہلے مرحلے میں ہی کھولنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
غزہ کے لیے رفح کراسنگ اتنا اہم کیوں ہے
یہ فوری طور پر واضح نہیں ہے کہ کراسنگ کب کھلے گی۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ کراسنگ کے دونوں سمتوں سے امداد اور لوگوں کی آمدورفت کی اجازت ہو گی یا نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے دفتر نے اتوار کو دیر گئے کہا کہ اسرائیل نے رفح کراسنگ صرف پیدل چلنے والوں کے لیے مکمل اسرائیلی جانچ کے ساتھ دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔
حماس نے پیر کو ایک بیان میں اسرائیل سے رفح کراسنگ کو دونوں سمتوں میں "بغیر پابندیوں کے" کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ کے روزمرہ کے امور کی انتظامیہ کی نئی فلسطینی کمیٹی کے سربراہ علی شاط نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اس کراسنگ کو اس ہفتے کھول دیا جائے گا تاکہ غزہ میں آنے اور جانے کی سہولت فراہم کی جا سکے۔
رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولنے سے غزہ کے باشندوں کے لیے طبی علاج حاصل کرنا، بین الاقوامی سفر کرنا یا مصر میں خاندان سے ملنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مصر لاکھوں فلسطینیوں کا گھر ہے۔
مقامی اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ 22,000 سے زیادہ مریض اور زخمی لوگ، جن میں تقریباً 5,200 بچے بھی شامل ہیں، اسرائیلی بندش کی وجہ سے علاج کے لیے سفر کرنے سے قاصر ہیں۔
کراسنگ کے دوبارہ کھلنے سے غزہ کی تباہ حال معیشت کو پٹری پر لانے میں بھی مدد مل سکتی ہے، کیونکہ فلسطینیوں کا تیار کردہ زیتون کا تیل اور دیگر مصنوعات مصر اور پوری عرب دنیا میں بڑے پیمانے پر فروخت ہوتی ہیں۔
اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ سے نکلنے کے خواہشمند فلسطینیوں کو اسرائیلی اور مصری سکیورٹی کی منظوری لینا ہوگی۔ مصر کا کہنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دونوں سمتوں میں کراسنگ فوری طور پر کھول دی جائے، تاکہ مصر میں موجود فلسطینی غزہ میں داخل ہو سکیں۔ مصر فلسطینی پناہ گزینوں کو اس ملک میں مستقل طور پر آباد کرنے کا مخالف رہا ہے۔
رفح کراسنگ غزہ کے لیے لائف لائن
غزہ کا بیشتر حصہ ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس علاقے کی 20 لاکھ سے زائد آبادی کو ایندھن، خوراک، ادویات اور خیموں کی بڑے پیمانے پر ضرورت ہے۔ جب کہ کچھ امداد کراسنگ کے ذریعے داخل ہوئی ہے، لیکن ہزاروں ٹرک کراسنگ کی دوسری جانب مہینوں سے قطار میں کھڑے ہیں اور داخل ہونے کے اجازت چاہتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے پیر کو کہا کہ، "ہم یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رفح کھولنے کا اصل مطلب کیا ہے، اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا،" انہوں نے امید ظاہر کی کہ انسانی امداد کو داخلے کی اجازت دی جائے گی۔
جنگ سے قبل رفح کراسنگ سامان اور لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگرچہ غزہ میں چار دیگر سرحدی گزرگاہیں ہیں، لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ مشترکہ ہیں اور صرف رفح ہے جو علاقے کو دوسرے پڑوسی ملک سے جوڑتا ہے۔
7 اکتوبر 2023 کو حماس کے زیرقیادت عسکریت پسندوں کی طرف سے جنوبی اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد، مصر نے رفح کراسنگ کے ذریعے آمدورفت پر پابندیاں سخت کر دیں تھیں۔ اسرائیل نے مئی 2024 میں اپنی جارحیت کے ایک حصے کے طور پر غزہ کے اطراف کا کنٹرول سنبھال لیا اور کبھی کبھار طبی انخلاء کے علاوہ کراسنگ کو بند ہی رکھا ہے۔
یہ واضح نہیں ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد رفح کراسنگ کے اطراف کے علاقے کو کون کنٹرول کرے گا۔ یہ کراسنگ غزہ کی تعمیر نو میں بھی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔
(اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
