اسرائیل اور لبنان کا امن کی جانب پہلا قدم، دونوں ممالک نے امریکہ کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے
امریکہ کے مطابق، فریم ورک میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا اور اسرائیل کے قبضہ کردہ علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے کی بات ہے۔
Published : June 27, 2026 at 9:55 AM IST
واشنگٹن: امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جمعہ کو امریکہ میں اسرائیل اور لبنان کے سفیروں کے ساتھ مل کر ایک فریم ورک معاہدے کا اعلان کیا جسے اسرائیل اور لبنانی گروپ حزب اللہ کے درمیان کئی مہینوں سے جاری تنازع کے بعد امن کی طرف پہلا قدم قرار دیا گیا ہے۔
معاہدے میں حزب اللہ شامل نہیں ہے۔ لبنان میں گروپ کے ایک عہدیدار نے خانہ جنگی کا انتباہ دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ یہ فریم ورک حزب اللہ کو ختم کرنے اور لبنان کے لیے اس علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک عمل قائم کرتا ہے جس پر اسرائیلی فوج نے حزب اللہ سے جنگ کے دوران قبضہ کیا ہے۔
امریکہ اس فریم ورک کو نافذ کرنے کے لیے نیا تشکیل کردہ "ملٹری کوآرڈینیشن گروپ فار لبنان" کی سہولت فراہم کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے لبنان کو انسانی امداد کے لیے 100 ملین ڈالر کا وعدہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔ "لبنان کے لیے، یہ فریم ورک ایک طویل بحران سے نکلنے کا حقیقی راستہ فراہم کرتا ہے،"
محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ، "اسرائیل کے لیے، یہ اپنی شمالی سرحد پر مسلسل خطرے کو دور کرنے کے لیے ایک قابل تصدیق راستہ تیار کرتا ہے۔"
جمعے کے روز اس معاہدے پر واشنگٹن میں روبیو کے سامنے امریکہ میں اسرائیل کے سفیر یشیئل لیٹر اور امریکہ میں لبنان کی سفیر ندا حماد مواد نے دستخط کیے۔ لیٹر نے کہا کہ فریم ورک کی آخری منزل دونوں ممالک کے درمیان امن ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہماری زبان ہے کہ ہم لبنان کو گلے لگانا چاہتے ہیں۔ لیٹر نے کہا کہ اس کا انحصار حزب اللہ کے غیر مسلح اور ختم ہونے پر ہوگا، جس سے اسرائیل کو پیچھے ہٹنے اور لبنان کو "اپنی مکمل خودمختاری دوبارہ حاصل کرنے" کا موقع ملے گا۔ انھوں نے مزید کہا کہ، "لہذا یہ واقعی لبنانی فوج پر منحصر ہے، اس کا انحصار لبنانی فوج کو امریکہ سے ملنے والی حمایت پر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھوس ہو گی۔"
ندا حماد نے کہا کہ یہ فریم ورک "لبنان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی بحالی، دشمنی کے مستقل اور حتمی خاتمے، ہمارے لوگوں کو اپنی سرزمین پر واپس جانے اور تمام لبنانیوں کو امن، سلامتی اور خوشحالی کے ساتھ رہنے کی اجازت دینے کے راستے پر پہلا قدم ہے۔"
لبنانی حکام نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کو یقینی بنانا ان کے لیے مذاکرات میں اولین ترجیح ہے، جب کہ اسرائیلی حکام نے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کو ترجیح دی ہے۔
حالانکہ حزب اللہ کے کسی ایسے منصوبے پر متفق ہونے کا امکان نہیں ہے جس میں پورے ملک میں اس کی تخفیف اسلحہ شامل ہو۔ مسلح گروپ نے اس بات کو برقرار رکھا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ لبنان کی سرحد کے قریب دریائے لیتانی کے جنوب میں واقع علاقے کو غیر مسلح کرنے کے لیے صرف سابقہ معاہدوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی ضرورت ہے۔
حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک کے رکن حسن فضل اللہ نے بیروت میں قائم پان عرب المیادین ٹی وی پر گروپ کے اس موقف کو دہرایا کہ، حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ لبنان کے براہ راست مذاکرات کو مسترد کرتا ہے اور اپنے ہتھیار نہیں چھوڑے گا۔
فضل اللہ نے لبنان میں خانہ جنگی کا انتباہ بھی دیا۔ انہوں نے واشنگٹن میں ہونے والے معاہدے کو امریکہ ایران مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے "اسلام آباد کے عمل کو پٹڑی سے اتارنے کی کوشش" بھی قرار دیا۔
واضح رہے، اسرائیل اور لبنان کے درمیان ہونے والے مذاکرات لبنان-اسرائیل کے عبوری معاہدے سے الگ تھے جس پر گزشتہ ہفتے امریکہ اور ایران کے رہنماؤں نے اسلامی جمہوریہ میں لڑائی کے خاتمے کے لیے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے نے اہم امور پر مذاکرات کے لیے 60 دن کی مدت مقرر کی ہے، جس میں تہران کے جوہری پروگرام سے متعلق بات چیت بھی شامل ہے۔
اسرائیل اور لبنان میں تنازع اس وقت شروع ہوا جب 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے چند دن بعد حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ داغ دیے۔ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر کے اپنا کنٹرول بڑھا لیا ہے۔ لبنان میں مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 4000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنگ کے دوران لبنان یا شمالی اسرائیل میں کم از کم 37 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔
لبنانی حکومت نے اسرائیل اور حزب اللہ کی تازہ ترین جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا آغاز کیا ہے۔ حزب اللہ ان مذاکرات کا حصہ نہیں رہا ہے جس کے نتیجے میں جنگ بندی کے کئی معاہدے ہوئے جن پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔
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