اسرائیل اور لبنان جنگ بندی کی تجدید پر رضامند، لبنان سیکورٹی زون تشکیل دے گا جہاں حزب اللہ پر پابندی ہوگی
اسرائیل اور لبنان نے بدھ کے روز اپنی نازک جنگ بندی کی تجدید اور لبنان کے اندر متعدد "پائلٹ" سیکیورٹی زون بنانے پر اتفاق کیا۔
Published : June 4, 2026 at 8:55 AM IST
واشنگٹن: اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں امریکی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کے چوتھا دور کامیاب رہا۔ اس میٹنگ میں اسرائیل اور لبنان نے اپنی نازک جنگ بندی کی تجدید پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ میٹنگ کے بعد جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان میں، لبنان اور اسرائیل دونوں فریقوں نے کہا کہ جنگ بندی " دریائے لیتانی کے جنوب میں واقع علاقوں سے حزب اللہ کے مکمل خاتمے اور حزب اللہ کے تمام کارندوں کے انخلاء پر منحصر ہے"۔ واضح رہے دریائے لیتانی کے جنوب میں واقع علاقے اسرائیل سے تقریباً 30 کلومیٹر (20 میل) شمال کی سرحد پر واقع ہے۔
جنگ بندی معاہدے میں لبنانی فوج سے دریائے لیتانی کے جنوب میں واقع علاقوں کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "یہ اقدامات ایک جامع امن اور سلامتی کے معاہدے کی جانب پیش رفت کو ممکن بنائیں گے۔"
"تمام ممالک نے اس بات کی تصدیق کی کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان تعلقات کے مستقبل کا فیصلہ دو خودمختار حکومتوں کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے لبنان کے مستقبل کو یرغمال بنانے کی کسی بھی ریاست یا غیر ریاستی اداکار کی طرف سے کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا۔"
حزب اللہ اسرائیل-لبنان مذاکرات کا حصہ نہیں ہے، جو گزشتہ ماہ کے آغاز سے واشنگٹن میں سفیر کی سطح پر منعقد ہوئے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "تمام فریقین نے خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں اور مشرق وسطیٰ میں استحکام کو نقصان پہنچانے والی جاری سرگرمیوں کی مذمت کی، خواہ پراکسیوں کی حمایت اور دیگر تمام جارحانہ کارروائیوں کے ذریعے"۔
بات چیت کا ایک نیا دور 22 جون کے ہفتے کے دوران منعقد کیا جائے گا جس کا مقصد "ایک جامع معاہدے تک پہنچنا" ہے۔
اس سے قبل اسرائیلی فوج کے چیف آف اسٹاف ایال ضمیر نے زور دے کر کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپریل کے وسط میں ابتدائی طور پر نافذ ہونے والی جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی مسلسل کوششوں کے باوجود لبنان میں مؤثر طریقے سے کوئی جنگ بندی نہیں ہے۔
ٹائمز آف اسرائیل کی ایک رپورٹ کے مطابق ضمیر نے یہ باتیں حیفہ میں ایک بحری اڈے کے دورے کے دوران کہیں۔ ان کے تبصرے واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کے چوتھے دور کے ساتھ موافق تھے۔ ان مذاکرات کو ایران کی حزب اللہ کی سخت مخالفت کا سامنا ہے۔
ضمیر کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تصدیق کی کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان رابطے کے راستے کھلے ہیں، حالانکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ وسیع تر علاقائی تنازعے کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی کوششوں میں بہت کم پیش رفت ہوئی ہے۔
لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے عراقچی نے کہا: "امریکیوں کے ساتھ رابطے منقطع نہیں کیے گئے ہیں، اور بیروت کے خلاف جارحیت روکنے کی ضرورت کے حوالے سے پیغامات کا تبادلہ کیا گیا ہے، لیکن مذاکراتی عمل میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔"
ایرانی وزیر خارجہ نے سفارتی مذاکرات کی کسی بھی رسمی بحالی کے لیے سخت پیرامیٹرز کا خاکہ پیش کیا۔ عراقچی نے کہا، "مذاکرات کی میز پر واپسی ایرانی عوام کے حقوق کو یقینی بنانے، لبنان میں جنگ کے خاتمے، اور خطے میں کشیدگی کو روکنے سے مشروط ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ دونوں طرف سے متن کے تبادلے کے مسودے کا ابھی بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
عراقچی نے لبنانی دارالحکومت کو نشانہ بنانے والی کسی بھی اسرائیلی فوجی کارروائی کے خلاف سخت انتباہ بھی جاری کیا۔ انہوں نے المیادین کو بتایا، "بیروت پر کسی بھی حملے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے اور یہ جنگ کے مکمل پیمانے پر دوبارہ شروع ہونے کا باعث بنے گا۔"
تہران کے موقف پر زور دیتے ہوئے، عراقچی نے خبردار کیا کہ "اگر بیروت پر حملہ ہوا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے۔" انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ "اس وقت جب اسرائیل نے بیروت کے نواحی علاقوں پر حملے کی دھمکی دی، ہم نے فیصلہ کن موقف اپنایا اور ایرانی مسلح افواج کو جوابی حملے کے لیے مکمل چوکس رکھا گیا"۔
انھوں نے ایک اور واضح انتباہ جاری کرتے ہوئے اعلان کیا: "ہماری مسلح افواج اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ بیروت پر حملہ کرتا ہے۔"
تہران کی طرف سے یہ انتباہ اسرائیل کی طرف سے حزب اللہ کے خلاف بیروت کے جنوبی مضافات پر حملہ کرنے کی حالیہ دھمکیوں کے بعد کیا گیا ہے۔ تاہم، ٹرمپ نے منگل کے روز کہا کہ انہوں نے دشمنی کو روکنے کے لیے اسرائیل اور حزب اللہ سے وعدہ لیا ہے۔ ٹرمپ نے اس پیش رفت کو ایک سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کیا ہے جس نے لبنانی دارالحکومت پر وسیع حملے کے منصوبے کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔
(اے پی اور اے این آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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