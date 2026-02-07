اسلام آباد خودکش حملہ: اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان نے لی ذمہ داری، حملہ آور کی شناخت، پشاور میں تین مشتبہ ملزمان گرفتار
پاکستانی تفتیشی حکام نے بتایا کہ حملہ آور اسلام آباد میں خودکش حملے سے قبل تقریباً پانچ ماہ تک افغانستان میں مقیم تھا۔
Published : February 7, 2026 at 4:36 PM IST
اسلام آباد/پشاور: اسلامک اسٹیٹ گروپ سے وابستہ ایک تنظیم نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک شیعہ مسجد پر مہلک خودکش بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔
اسلامک اسٹیٹ ان پاکستان نے اپنی عماق نیوز ایجنسی پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور نے سیکیورٹی گارڈز پر فائرنگ کی جنہوں نے اسے مرکزی دروازے پر روکنے کی کوشش کی اور مسجد کے اندرونی گیٹ تک پہنچنے کے بعد اپنی دھماکہ خیز جیکٹ کو دھماکے سے اڑا لیا۔
دوسری جانب، خودکش حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں پولیس نے صوبہ خیبر پختونخواہ کے شہر پشاور میں دو مردوں اور ایک عورت کو گرفتار کیا ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ جمعے کی رات گئے آپریشن کے دوران مبینہ خودکش حملہ آور کے دو بھائیوں اور ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا اور فی الحال ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
تفتیشی حکام کے مطابق حملہ آور کی شناخت یاسر نام سے ملنے والے شناختی کارڈ سے ہوئی۔ سرکاری ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ حملہ آور کا مستقل پتہ عباس کالونی، شیرو جنگی، چارسدہ روڈ، پشاور تھا، جب کہ اس کی عارضی رہائش پشاور کے گنج محلہ قاضیاں میں ہے۔
جمعے کو اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں ایک خودکش بمبار نے خدیجہ الکبریٰ مسجد اور امام بارگاہ میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 31 افراد ہلاک اور 169 زخمی ہوئے۔ یہ حالیہ برسوں میں شیعہ برادری کو نشانہ بنانے والے مہلک ترین دہشت گرد حملوں میں سے ایک تھا۔
تفتیشی حکام نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اسلام آباد خودکش حملے سے قبل حملہ آور نے تقریباً پانچ ماہ افغانستان میں گزارے تھے جہاں مبینہ طور پر اس نے ہتھیاروں اور خودکش حملوں کی باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی۔
اس انکشاف کے بعد تفتیشی اداروں نے حملے کے پیچھے موجود نیٹ ورک کی نشاندہی اور اسے ختم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ممکنہ مدد فراہم کرنے والوں اور ان کے ہینڈلرز کی نشاندہی کے لیے پشاور اور نوشہرہ میں مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
حکام نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام آباد خودکش حملے کی ہر زاویے سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور مزید شواہد سامنے آنے کی امید ہے۔
