سنہ 2035 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن سکتا ہے: پیو ریسرچ سینٹر
بھارت کی مسلم آبادی سال 2020 میں تقریباً 21 کروڑ 30 لاکھ سے بڑھ کر سنہ 2070 تک 33 کروڑ 40 لاکھ ہو جائے گی۔
By ANI
Published : November 19, 2026 at 12:35 PM IST
واشنگٹن ڈی سی: ایک رپورٹ کے مطابق سنہ 2035 تک مسلمان آبادی کے لحاظ سے عیسائیوں کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا مذہبی گروہ بن جائیں گے، جب کہ سنہ 2070 تک بھارت میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی ہونے کی توقع ہے۔
واشنگٹن میں قائم 'پیو ریسرچ سینٹر' کے ایک مطالعے کے مطابق، بھارت کی مسلم آبادی سال 2020 میں تقریباً 21 کروڑ 30 لاکھ سے بڑھ کر سنہ 2070 تک 33 کروڑ 40 لاکھ ہو جائے گی، جس کے بعد یہ پاکستان سے پیچھے دوسرے نمبر پر ہوگا، جہاں کی مسلم آبادی 46 کروڑ 10 لاکھ تک پہنچنے کی توقع ہے۔
اس کے برعکس، پیو اسٹڈی کا کہنا ہے کہ سنہ 2020 میں بھارت میں ہندوؤں کی کل آبادی تقریباً 1 ارب 11 کروڑ تھی۔ اگر موجودہ آبادیاتی رجحانات جاری رہے تو 2070 تک بھارت میں ہندوؤں کی تعداد میں 17 کروڑ 60 لاکھ کے اضافے کے ساتھ بھارت میں ان کی کل متوقع آبادی 1 ارب 29 کروڑ ہو گی۔ تاہم، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان شرحِ پیدائش کے فرق کے پیش نظر، بھارتی آبادی کے تناسب میں ہندوؤں کا حصہ کچھ کم ہونے کا امکان ہے، جب کہ مسلمانوں کے آبادیاتی تناسب میں کچھ اضافے کی توقع ہے۔
پیو کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کے باوجود بھارت میں ہندو ملک کی مجموعی آبادی کے تین چوتھائی (75 فیصد) سے زیادہ حصے پر مشتمل رہیں گے۔ دنیا بھر میں ہندوؤں کی تعداد سال 2020 اور 2070 کے درمیان 19 کروڑ 90 لاکھ بڑھ کر مجموعی طور پر تقریباً 1 ارب 40 کروڑ تک پہنچنے کا اندازہ ہے۔ لیکن باقی دنیا کی آبادی اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بڑھے گی۔ نتیجتاً، عالمی آبادی میں ہندوؤں کا حصہ معمولی سا کم ہو کر سال 2020 کے 15 فیصد سے سال 2070 میں 14 فیصد رہ جائے گا۔
دریں اثنا، امریکہ میں عیسائی آبادی، جو سال 2020 میں تقریباً 21 کروڑ 70 لاکھ کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑی تھی، 2070 تک کم ہو کر 17 کروڑ 40 لاکھ رہ جانے کا امکان ہے۔
پیو کے آبادیاتی اندازوں کے مطابق، سال 2020 اور 2070 کے درمیان عالمی مسلم آبادی میں 80 فیصد اضافے کی توقع ہے، جب کہ اس کے مقابلے میں عیسائی آبادی میں 30 فیصد اضافہ ہوگا۔ اسی مدت کے دوران دنیا کی مجموعی آبادی میں 29 فیصد اضافے کا امکان ہے۔
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اس مطالعے میں مسلم آبادی کی تیز رفتار ترقی کی بنیادی وجہ بلند شرحِ پیدائش کو قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ دیگر بڑے مذہبی گروہوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کے مقابلے میں مسلم خواتین کے ہاں اوسطاً زیادہ بچے پیدا ہونے کی توقع ہے۔
سال 2020 اور 2025 کے درمیان، فی مسلم خاتون مجموعی شرحِ پیدائش 3.1 بچے رہی، جب کہ فی عیسائی خاتون یہ شرح 2.5 بچے تھی۔ دیگر تمام مذہبی گروہوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے مجموعی طور پر یہ اوسط 1.6 بچے فی خاتون رہی۔
سال 2020 سے 2025 کے عرصے کے لیے عالمی ہندو آبادی کی مجموعی شرحِ پیدائش 1.9 بچے فی خاتون ہے۔ پیو کا کہنا ہے کہ یہ شرح دنیا بھر کے غیر ہندوؤں کی شرحِ پیدائش سے کم اور آبادی کو برقرار رکھنے کی سطح سے نیچے ہے۔
آبادی میں قدرتی تبدیلی، جس سے مراد پیدائش اور اموات کا فرق ہے، آبادیاتی رجحانات میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ سال 2020 اور 2070 کے درمیان قدرتی آبادی میں اضافے کے ذریعے مسلمانوں کی تعداد میں 1 ارب 60 کروڑ افراد کے اضافے کا اندازہ ہے، جب کہ اس کے مقابلے میں عیسائیوں کی آبادی میں تخمینہ شدہ اضافہ 79 کروڑ 20 لاکھ ہے۔
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تبدیلیِ مذہب اور مذہب سے لاتعلقی بھی آبادی کے رجحانات پر اثر انداز ہوگی، حالانکہ پیدائش اور اموات کے مقابلے میں اس کا اثر کم رہنے کا امکان ہے۔ پیو نے اندازہ لگایا ہے کہ تبدیلیِ مذہب کے ذریعے اسلام کو تقریباً 80 لاکھ افراد کا خالص نقصان ہوگا، جب کہ اس کے مقابلے میں عیسائیت کو 10 کروڑ 50 لاکھ افراد کے خالص نقصان کا امکان ہے۔
مطالعے میں مزید پیش گوئی کی گئی ہے کہ عیسائیت اختیار کرنے والے مسلمانوں کی تعداد تقریباً 92 لاکھ ہوگی، جو اسلام قبول کرنے والے متوقع 90 لاکھ عیسائیوں سے معمولی سی زیادہ ہے۔
ملکی سطح پر، سال 2070 تک پاکستان کے انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک بننے کا امکان ہے۔ انڈونیشیا، جہاں سال 2020 میں تقریباً 23 کروڑ 90 لاکھ کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی تھی، وہاں سال 2070 تک تقریباً 27 کروڑ 40 لاکھ مسلمان ہونے کی توقع ہے۔
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