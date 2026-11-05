آئی آر جی سی کی قدس فورس کے سربراہ قاآنی نے امریکہ کو متنبہ کیا ہے: 'اس طرح کے خطرات مول لینا مہنگا پڑے گا
غنی نے کہا کہ اگر امریکہ تنازعے میں اپنے 'جوے جیسے رویے' کو جاری رکھتا ہے، تو دی ریزسٹنس فرنٹ بڑے حملے کر سکتا ہے۔
Published : November 5, 2026 at 1:11 PM IST
تہران: اسلامی انقلابی گارڈ کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قاآنی نے بدھ کے روز امریکہ کو خبردار کیا کہ وہ ایران کے ساتھ تنازعے میں اپنے غیر محتاط رویے کو جاری رکھنے سے باز رہے۔ انہوں نے کہا کہ متحد محاذِ مزاحمت پورے خطے میں مربوط کارروائیوں کے ذریعے واشنگٹن کو شدید ضرب لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق، سپاہ نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں قاآنی نے امریکی رہنماؤں کو متنبہ کیا کہ وہ محاذِ مزاحمت کی صلاحیتوں اور اس کی اسٹریٹجک پہنچکو کم نہ سمجھیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ مزاحمتی قوتیں امریکہ اور اسرائیل دونوں کے خلاف مختلف خطوں میں متحد ہو چکی ہیں۔
دو اہم سمندری گزرگاہوں سے متعلق ممکنہ صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، قاآنی نے کہا، بصورتِ دیگر آپ خود کو آبنائے ہرمز میں جنگ لڑتے ہوئے پائیں گے، جبکہ اسی دوران باب المندب پر بھی محاذِ مزاحمت کی جانب سے ایک نیا محاذ کھل جائے گا۔ قدس فورس کے کمانڈر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پر یہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گمراہ کیا تاکہ وہ ایران کے خلاف تنازعے میں الجھ جائیں۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس محاذ آرائی نے امریکہ کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے اور آبنائے ہرمز میں واشنگٹن کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مزید برآں انہوں نے الزام لگایا کہ ان اسٹریٹجک آبی گزرگاہوں کے حوالے سے امریکی رویے نے محاذِ مزاحمت کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ ’باب المندب جو بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملاتا ہے ،اس کے مقام پر کارروائیوں کی دھمکی دے۔
واشنگٹن کو ایک نئی تنبیہ جاری کرتے ہوئے، قاآنی نے کہا کہ اگر امریکہ نے اپنا "غیر محتاط رویہ" برقرار رکھا، تو متحد محاذِ مزاحمت سوچے سمجھے اور جان بوجھ کر کیے گئے آپریشنز کے ذریعے بڑے حملے کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی کارروائیاں زمینی سطح پر بھی ہو سکتی ہیں اور محاذِ مزاحمت کی اسٹریٹجک پہنچ کے اندر گہرائی تک بھی کی جا سکتی ہیں۔ قاآنی کے یہ ریمارکس ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور تہران اور واشنگٹن کے درمیان دوبارہ فوجی تصادم کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ اس سے قبل، 3 نومبر کو ’العربیہ‘ نے رپورٹ دی کہ ایران کے اعلیٰ سیاسی رہنماؤں جن میں صدر مسعود پزشکیان، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل ہیں ملک کی عسکری قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ قطر کی ثالثی میں پیش کردہ اس تجویز پر غور کرے، جس کا مقصد مزید تنازعے کو ٹالنا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ قطری سفیر تہران پہنچے تاکہ مجوزہ فریم ورک پر ایران کا سرکاری ردعمل حاصل کر سکیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ملک کے اندر امریکہ کے ساتھ براہِ راست مخاصمت کے دوبارہ شروع ہونے کے خدشات پائے جا رہے ہیں۔ دریں اثنا، عباس عراقچی نے کہا کہ قطر اور پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، جن میں سفارتی اقدامات، وفود کے دورے اور پیغامات کا تبادلہ شامل ہے۔
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رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ قطری سفیر نے مجوزہ فریم ورک پر ایران کا سرکاری موقف جاننے کے لیے تہران کا دورہ کیا، کیونکہ ملک کے اندر امریکہ کے ساتھ براہِ راست کشیدگی یا تصادم کے دوبارہ سر اٹھانے کے خدشات موجود تھے۔ اسی دوران، عباس عراقچی نے بتایا کہ قطر اور پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے؛ اس سلسلے میں سفارتی ذرائع فعال ہیں، جس میں پیغامات کا تبادلہ اور مختلف وفود کے دورے شامل ہیں۔