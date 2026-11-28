پاسدارانِ انقلاب بحریہ کا دعویٰ: خصب بندرگاہ پر آئل ٹینکر بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا، آبنائے ہرمز کے قریب ایک اور ٹینکر میں دھماکا
پاسدارانِ انقلاب بحریہ کا دعویٰ: خصب بندرگاہ پر آئل ٹینکر بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا، آبنائے ہرمز کے قریب ایک اور ٹینکر میں دھماکا
By ANI
Published : November 28, 2026 at 12:27 PM IST
تہران / دبئی: ایران کی پاسدارانِ انقلاب (IRGC) کی بحریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ خصب بندرگاہ (Khasab Port) کے داخلی راستے پر ایک آئل ٹینکر بحری بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز کے مشرق میں غیر مجاز راستے سے گزرنے والے ایک اور آئل ٹینکر میں زوردار دھماکا ہوا اور اس میں آگ لگ گئی۔
ایک سرکاری بیان میں آئی آر جی سی (IRGC) بحریہ نے کہا کہ پہلا آئل ٹینکر خصب بندرگاہ کے دہانے پر بحری بارودی سرنگ سے ٹکرایا، جبکہ دوسرا ٹینکر آبنائے ہرمز کے مشرق میں غیر قانونی طور پر سفر کرنے کے بعد دھماکے سے پھٹ گیا اور آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔
IRGC Navy claims tanker struck by naval mine at Khasab port, another explodes near Strait of Hormuz Read @ANI story | https://t.co/BmISnszK50 #IRGC #Tankers #StraitofHormuz #KhasabPort https://t.co/IeXc9K7WqG— ANI Digital (@ani_digital) November 28, 2026
پوزیشننگ سسٹم بند کر کے "جعلی راستے" سے گزرنے کا الزام
ایرانی فورس نے مزید الزام عائد کیا کہ دونوں تجارتی جہاز اپنے پوزیشننگ سسٹم (مقام بتانے والے آلات) بند کر کے خفیہ طور پر اس راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے جسے اس نے آبنائے ہرمز کا ایک "جعلی راستہ" قرار دیا ہے۔
آئی آر جی سی بحریہ نے اپنے بیان میں کہا، "اس سے قبل دھماکے کا شکار ہونے والے ٹینکروں کی طرح، یہ ٹینکر بھی اپنے پوزیشننگ سسٹم بند کر کے آبنائے ہرمز کے جعلی راستے سے خفیہ طور پر گزرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن وہ جنوبی ساحل اور خصب کی بندرگاہ کے قریب دھماکے سے پھٹ گئے اور ان میں آگ لگ گئی۔"
یہ تازہ دعوے آبنائے ہرمز سے بحری آمد و رفت پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سامنے آئے ہیں، جہاں ایرانی حکام نے ٹینکر آپریٹرز کو غیر مجاز بحری راستے استعمال کرنے کے خلاف سختی سے خبردار کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ محفوظ گزرگاہ کے لیے جہاز ایرانی مسلح افواج کے ساتھ رابطہ (کوآرڈینیشن) کریں۔
24 نومبر کو چار آئل ٹینکروں میں دھماکوں کا حوالہ اور سخت وارننگ
قبل ازیں 24 نومبر کو بھی آئی آر جی سی بحریہ اور ایرانی مسلح افواج کی بحریہ کی جانب سے جاری کردہ بیانات کے مطابق، آبنائے ہرمز میں بحری بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کے بعد مبینہ طور پر چار آئل ٹینکروں میں دھماکے ہوئے تھے اور آگ لگ گئی تھی۔
ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے (IRIB) کی جانب سے نشر کیے گئے بیانات میں آئی آر جی سی بحریہ کے شعبہ تعلقاتِ عامہ نے کہا تھا کہ اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والا ایک آئل ٹینکر بحری بارودی سرنگ سے ٹکرایا اور آبنائے کے مشرق میں آگ لگنے سے قبل دھماکے سے پھٹ گیا۔ آئی آر جی سی بحریہ نے مزید دعویٰ کیا کہ اس دھماکے کو دیکھنے اور آبنائے ہرمز ٹریفک کنٹرول سینٹر سے ریڈیو وارننگ موصول ہونے کے بعد دو دیگر ٹینکر خلیج فارس کی جانب واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔
بیان میں سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا گیا، "آئی آر جی سی بحریہ خبردار کرتی ہے: جعلی اور غیر مجاز راستوں سے سفر کرنے کا نتیجہ خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے دھماکوں اور آگ کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔"
ممنوعہ زون کی خلاف ورزی پر ایرانی بحریہ کا مؤقف
ایک علیحدہ بیان میں، ایرانی بحریہ کے شعبہ تعلقاتِ عامہ نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز کے مشرق میں ایک ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے کے بعد دو دیگر آئل ٹینکروں میں آگ لگ گئی۔ بیان میں الزام لگایا گیا کہ ان جہازوں نے بھی ممنوعہ زون میں داخل ہونے سے قبل اپنے شناختی اور نیویگیشن سسٹم بند کر دیے تھے اور اس کے بعد وہ بحری بارودی سرنگوں سے ٹکرا گئے۔
ایرانی بحریہ نے واضح الفاظ میں کہا، "آبنائے ہرمز اس وقت تک کبھی نہیں کھلے گی جب تک ایران کے اہداف اور مطالبات پورے نہیں ہو جاتے، اور اس اسٹریٹجک آبنائے سے محفوظ گزرگاہ کے لیے ٹینکر مالکان کو مسلح افواج کے ساتھ رابطہ کرنا ضروری ہے۔"
تین جہازوں پر نامعلوم گولوں سے حملے کی یو کے ایم ٹی او کی رپورٹ
دریں اثنا، برطانوی میری ٹائم سکیورٹی ادارے یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز (UKMTO) نے اتوار کے روز آبنائے ہرمز سے مشرق کی جانب گزرتے ہوئے تین جہازوں پر نامعلوم میزائلوں یا گولوں (پروجیکٹائلز) سے حملے کے ایک علیحدہ واقعے کی اطلاع دی۔
اپنی واقعے کی رپورٹ میں یو کے ایم ٹی او نے تصدیق کی کہ ان جہازوں کے عملے کے تمام ارکان محفوظ ہیں اور جہازوں نے اپنا سفر جاری رکھا ہے، تاہم جہازوں کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان کے تخمینے اور ماحولیاتی اثرات کے بارے میں ابھی تک تفصیلی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ یو کے ایم ٹی او نے اس خطے میں سفر کرنے والے تمام تجارتی جہازوں کو انتہائی احتیاط برتنے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دینے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ متعلقہ حکام اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔