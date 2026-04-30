ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے اپنی جوہری اور میزائل صلاحیتوں کے تحفظ کے عزم کا اظہار کیا
خامنہ ای نے کہا کہ خلیج فارس میں امریکیوں کا واحد مقام اس کے پانیوں کی گہرائیوں میں ہے۔
Published : April 30, 2026 at 10:06 PM IST
دبئی: ایران کے سپریم لیڈر نے جمعرات کو کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایک قومی اثاثہ کے طور پر اپنی جوہری اور میزائل صلاحیتوں کی حفاظت کرے گا۔ایسا کرتے ہوئے، وہ ممکنہ طور پر ایک سخت موقف اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تین ہفتوں کی متزلزل جنگ بندی کو محفوظ بنانے کے لیے ایک جامع معاہدے پر زور دے رہے ہیں۔
اپنے والد کے جنگ کے ابتدائی فضائی حملوں میں مارے جانے کے سبب اقتدار سنبھالنے کے بعد سے، آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے اپنے منحرف موقف کو برقرار رکھا ہے۔ ایک سرکاری ٹیلی ویژن کے اینکر کے ذریعہ پڑھے گئے ایک تحریری بیان میں، خامنہ ای نے، جن کو سپریم لیڈر بننے کے بعد سے عوام میں نہیں دیکھا گیا، کہا کہ خلیج فارس میں امریکیوں کا واحد مقام اس کے پانیوں کی گہرائیوں میں ہے اور یہ کہ خطے کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے۔
ان کے تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران کی تیل کی صنعت امریکی بحری ناکہ بندی کے دباؤ میں ہے جو اس کے تیل کے ٹینکروں کو سمندر سے نکلنے سے روکتی ہے۔ لیکن عالمی معیشت بھی دباؤ کا شکار ہے کیونکہ ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنا قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے، جہاں سے دنیا کے خام تیل کا پانچواں حصہ گزرتا ہے۔ جمعرات کو عالمی معیار کے مطابق برینٹ کروڈ کی قیمت 126 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔
تیل کی سپلائی اور قیمتوں کا جھٹکا ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہا ہے، جو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا نیا منصوبہ پیش کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کے ایک سینیئر اہلکار کے مطابق اس منصوبے کے تحت امریکا ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھے گا۔ساتھ ہی یہ توانائی کے آزادانہ بہاؤ میں خلل ڈالنے کی ایران کی کوششوں پر بھاری قیمتیں عائد کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی تعاون کرے گا۔
ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ٹرمپ ایران پر آبی گزرگاہ پر اپنی گرفت ڈھیلی کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے متعدد سفارتی اور پالیسی آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔
نئی تجویز، جو پہلے وال سٹریٹ جرنل نے رپورٹ کی تھی، ٹرمپ کی تازہ ترین کوشش ہے کہ وہ دوسرے ممالک کو آبنائے کو دوبارہ کھولنے میں مدد کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ ایک نازک جنگ بندی کے ساتھ، امریکہ اور ایران آبنائے پر آپس میں دست و گریباں ہیں۔ امریکی ناکہ بندی ایران کو اپنا تیل فروخت کرنے سے روکنے کے لیے بنائی گئی ہے اور اسے اہم آمدنی سے محروم کر دیا گیا ہے۔
