امریکہ-ایران کشیدگی کے بیچ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا
آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسومات کا آغاز چار جولائی کو ہوا تھا، جس میں لاکھوں لوگوں اور عالمی رہنماؤں نے شرکت کی۔
Published : July 10, 2026 at 7:20 AM IST|
Updated : July 10, 2026 at 7:29 AM IST
قاہرہ: ایران نے اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو جمعرات کو سپرد خاک کر دیا۔ آیت اللہ علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ان کے آبائی شہر مشہد میں ادا کی گئی۔ انہیں امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ اسی کے ساتھ چار جولائی سے جاری ریاستی سوگ اور آخری رسومات اختتام کو پہنچے۔ اس دوران ایران اور عراق کے مختلف شہروں سے لاکھوں افراد نے جنازے میں شرکت کی۔
تدفین سے قبل، خامنہ ای کی میت کو تہران، قم اور دیگر بڑے شہروں میں عوامی خراج عقیدت کے لیے لے جایا گیا۔ آخری دن ان کا جنازہ مشہد پہنچا جہاں لاکھوں سوگوار جمع تھے۔ جلوس کے دوران امریکہ اور اسرائیل مخالف نعرے لگائے گئے جس میں "مرگ بر امریکہ" اور "مرگ بر اسرائیل" کے نعرے شامل تھے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی آیت اللہ علی خامنہ ای کی نماز جنازہ 101 سالہ آیت اللہ حسین نوری ہمدانی نے پڑھائی۔ 1925 میں پیدا ہونے والے حسین نوری ہمدانی کو ایران کے سخت گیر علماء میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔
علی خامنہ ای کے بیٹے اور ممکنہ جانشین آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای کو آخری رسومات کے دوران عوام میں نہیں دیکھا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انہوں نے سیکیورٹی خدشات اور صحت سے متعلق وجوہات کی بنا پر کسی بھی عوامی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ انہوں نے صرف تحریری پیغام کے ذریعے عوام سے اظہار تشکر کیا۔
اس سے قبل مقدس شہر قم میں ہزاروں افراد نے آیت اللہ علی خامنہ ای کو خراج عقیدت پیش کیا۔ منگل کو مقدس شہر قم میں ہزاروں افراد جمع ہوئے۔ جنازہ کو بعد ازاں مزید خراج عقیدت کے لیے عراق لے جایا گیا۔
آخری رسومات کے دوران لوگوں نے سرخ جھنڈے لہرائے اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی رہنما بنجمن نتن یاہو کی ہلاکت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے مشترکہ حملے کے نتیجے میں ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای سمیت خاندان کے متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے۔
فروری کو اسرائیلی حملوں میں خامنہ ای کی موت نے ایران کے حکمرانوں اور ان کے حامیوں کی نظروں میں ان کی میراث کا تاج پہنایا، جو انہیں شہید مانتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کرنے والے انتہائی سخت گیر لوگوں کے نعروں کی گونج میں، جنازے میں شرکت کرنے والے کچھ لوگوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بدلہ لینے کے لیے قتل کرنے کا مطالبہ کیا۔
آیت اللہ خامنہ ای سے ایران کے بڑے طبقے کا جذباتی اور روحانی تعلق رہا ہے۔ تہران میں جنازے میں شامل ایک 60 سالہ سوگوار حسین اکبری نے کہا، "ہمارا مقصد دنیا پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم جبر اور استبداد کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، اور ہم اپنے قائد کے خون کا بدلہ لیں گے۔"
خامنہ ای نے 1989 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی موت کے بعد باگ ڈور سنبھالی تھی، جو کرشماتی نظریہ ساز تھے جنہوں نے ایک دہائی قبل امریکہ کے اتحادی شاہ کا تختہ الٹنے کی قیادت کی تھی۔
مغرب کے خلاف مزاحمت کے جھنڈے تلے، خامنہ ای نے ملک کے جوہری پروگرام، اس کے میزائلوں کے اسلحے اور پورے خطے میں مسلح تنظیموں کے نیٹ ورک پر پابندیوں سے انکار کیا تھا۔
ایران کے اندر، انھوں نے اصلاحی تحریک کو بڑی حد تک بے اثر کرکے سخت گیر علما کی حکمرانی قائم کی۔ خامنہ ای نے پاسداران انقلاب کو بے پناہ فوجی، سیاسی اور اقتصادی طاقت دی۔
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