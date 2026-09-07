آبنائے ہرمز کے کھلا ہونے سے متعلق ٹرمپ کا دعویٰ ایک "بڑا جھوٹ"، ایران کے سیکورٹی چیف کا بیان
سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی کے مطابق، تہران جلد ہی آبنائے سے آگے ایک "محدود زون" کا اعلان کرے گا۔
By ANI
Published : September 7, 2026 at 1:25 PM IST
تہران: ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہےجس میں انہوں نے مغربی ایشیا میں تنازعات کے درمیان آبنائے ہرمز کے کھلا ہونے کی بات کہی ہے۔ رضائی نے اس دعوے کو "بڑا جھوٹ" قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ تہران جلد ہی اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ سے آگے ایک نئے "محدود زون" کا اعلان کرے گا۔
ایران کے سرکاری میڈیا، اسلامی جمہوریہ ایران براڈکاسٹنگ (آئی آر آئی بی) کے ساتھ ایک انٹرویو میں رضائی نے اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز "مکمل طور پر بند" ہے اور اس علاقے میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔
رضائی نے مزید کہا کہ "ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کے کھلے ہونے کا دعویٰ بہت بڑا جھوٹ ہے۔"
رضائی نے آبی گزرگاہ کے ذریعے ترسیلی ٹریفک کے موجودہ حجم کا بندش سے پہلے کی مدت سے موازنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل 100 سے زائد بحری جہاز 100 ملین ٹن سے زیادہ سامان لے کر آبنائے سے گزرتے تھے، لیکن اب ایران کے لیے ضروری سامان لے جانے والے زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 بحری جہاز گزرتے ہیں۔
ایرانی سیکورٹی چیف نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ سے منسلک بحری جہاز جو اس علاقے سے خفیہ طور پر گزرنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں روک کر اُن پر حملہ کیا گیا ہے۔ آئی آر آئی بی نے رضائی کے بیان کو رپورٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ، "ہم امریکی اسمگلنگ کے جہازوں کو تلاش کرتے اور تباہ کرتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ امریکہ خطے میں پانچ یا چھ ایسے جہاز بھیجنے کے لیے بہت زیادہ خرچ کرتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان جہازوں کو "عام طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔"
ساتھ ہی، رضائی نے نوٹ کیا کہ ایران نے ان جہازوں کو ڈبونے سے گریز کیا ہے کیونکہ ان میں جو تیل لے جایا جاتا ہے اس سے ماحولیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
انہوں نے کہا، "یقیناً، ایران نے امریکی اسمگلنگ جہازوں کو ڈبونے کا فیصلہ نہیں کیا ہے کیونکہ وہ تیل لے کر جا رہے ہیں اور [ان کے ڈوبنے سے] خطے کے ماحول کو نقصان پہنچے گا۔" رضائی نے مزید اعلان کیا کہ تہران آنے والے دنوں میں آبنائے ہرمز کے باہر ایک نیا ممنوعہ علاقہ قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جسے ممکنہ طور پر ایرانی پابندیوں کے تحت اس علاقے کو وسعت دی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ "آنے والے دنوں میں آبنائے ہرمز کے باہر ایک محدود زون کا اعلان کیا جائے گا۔"
رضائی کے مطابق، مجوزہ زون اس جگہ سے شروع ہو گا جسے انہوں نے امریکی بحری ناکہ بندی کی لکیر کے طور پر بیان کیا ہے اور یہ خلیج فارس کے علاقوں تک پھیلے گا۔
ایرانی سیکورٹی چیف نے کہا کہ "یہ زون امریکی بحری ناکہ بندی سے لے کر خلیج فارس کے علاقوں تک پھیلے گا۔"
انہوں نے خبردار کیا کہ اس نئے نامزد زون میں داخل ہونے والے جہازوں کو ایران کی طرف سے عائد پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ان بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ تہران کی پابندیاں آبنائے سے آگے بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ مجوزہ زون خلیج فارس کے کچھ حصوں کا احاطہ کرے گا۔
رضائی کا یہ تبصرہ مغربی ایشیا میں جاری تنازعے پر ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان آیا ہے، دونوں فریق اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کے ذریعے سمندری ٹریفک کے حوالے سے متضاد دعوے کر رہے ہیں۔
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