ایران کے سیکورٹی چیف علی لاریجانی رات کے وقت حملے میں مارے گئے، اسرائیل کا دعوی
ایران کے سرکاری میڈیا نے فوری طور پر کسی بھی شخص کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی۔
Published : March 17, 2026 at 6:31 PM IST
نئی دہلی: اسرائیلی فوج نے رات گئے حملے میں ایران کے سیکورٹی چیف علی لاریجانی کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع یسرائیل کاٹز نے منگل کو یہ اعلان کیا۔
اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے لاریجانی کی موت کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے پاسداران انقلاب کی آل رضاکار بسیج فورس کے سربراہ جنرل غلام رضا سلیمانی کو بھی ہلاک کیا۔
🔴Ali Larijani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council and the regime’s effective leader, has been eliminated.— Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026
Throughout the years, Larijani was considered one of the most veteran and senior figures within the Iranian regime leadership, and was a close associate… pic.twitter.com/kBIgSSGBm0
ایران کے سرکاری میڈیا نے فوری طور پر دونوں ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی۔ تاہم، اس میں کہا گیا ہے کہ لاریجانی کے دفتر سے ایک پیغام جلد جاری کیا جائے گا۔ یہ ہلاکتیں دوسری مرتبہ ہیں جب ایران کی مذہبی حکومت کے اعلیٰ رہنما کو قتل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 28 فروری کو 86 سالہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای تھے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق کاٹز نے ایک بیان میں کہا، "لاریجانی اور بسیج کمانڈر کو کل رات ختم کر دیا گیا اور وہ تخریب کاری کے پروگرام کے سربراہ خامنہ ای کے ساتھ، اور 'برائی کے محور' سے ختم کیے گئے تمام افراد کے ساتھ جہنم کی گہرائیوں میں چلے گئے ہیں۔"
لاریجانی کا تعلق ایران کے ممتاز سیاسی خاندانوں میں سے ایک ہے۔ پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر اور سینئر پالیسی مشیر کے طور پر، انہیں ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جوہری مذاکرات میں حکمت عملی کے بارے میں مرحوم خامنہ ای کو مشورہ دینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں جو ملک کے اعلیٰ ترین سیکیورٹی ادارے ہیں۔