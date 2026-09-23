’ہم دہشت گرد نہیں، دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں‘: ایرانی صدر کا اقوام متحدہ میں خطاب
تہران نے امریکی و اسرائیلی حملوں کے جواب میں کی گئی کاروائی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے صرف اپنا دفاع کیا ہے۔
Published : September 23, 2026 at 10:40 PM IST
اقوام متحدہ : ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ایک غیر معمولی جنگی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی عوام خود دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں اور ایران نے کسی ملک پر جارحیت نہیں کی بلکہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے کارروائی کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران ایرانی صدر نے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اور جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہلاک ہونے والے 150 سے زائد ایرانی اسکولی بچوں کی بڑی تصاویر بھی پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے صرف اپنے دفاع کے لیے کارروائی کی اور اسے دہشت گرد ملک قرار دینا درست نہیں۔
مسعود پزشکیان نے کہاکہ ’’ہم نے صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ ہمارے بے گناہ عوام کو بزدلانہ حملوں اور جارحیت کا نشانہ بنایا گیا اور ہم نے پوری طاقت کے ساتھ اپنا دفاع کیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا۔‘‘ انہوں نے امریکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حملوں کے باوجود ایران نے دباؤ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ ایرانی صدر نے اپنی تقریر کے اختتام کے قریب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیتے ہوئے کہا کہ طاقت کے استعمال کی زبان کے بجائے مذاکرات اور سفارت کاری کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔
پزشکیان نے کہا کہ ’’ٹرمپ اور ان تمام لوگوں کو جو ہمیں دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم مذاکرات، سفارت کاری اور بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن طاقت کی زبان قبول نہیں کریں گے۔‘‘ ایرانی صدر نے اپنے خطاب میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران نے شہری آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ ایرانی صدر کا یہ خطاب ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سفارتی سطح پر اہم سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں۔
مسعود پزشکیان سخت سکیورٹی اور عالمی توجہ کے درمیان نیویارک پہنچے۔ ایران کے سیاسی منظرنامے میں نسبتاً اعتدال پسند سمجھے جانے والے پزشکیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقوام متحدہ میں خطاب کے ایک روز بعد جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ ٹرمپ نے ایک روز قبل اقوام متحدہ کے اسی پلیٹ فارم سے ایران کے ساتھ جلد کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کی صورت میں اسلامی جمہوریہ ایران کو ’’تباہ‘‘ کرنے کی بات کی تھی۔
اس کے چند گھنٹے بعد امریکی صدر نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کے خصوصی نمائندوں اسٹیو وٹکوف اور جیراڈ کشنر نے ایرانی حکام کے ساتھ تقریباً تین گھنٹے تک ملاقات کی۔ یہ ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ٹرمپ نے ملاقات کو ’’بہت اچھی ملاقات‘‘ قرار دیا، تاہم انہوں نے اس بات کی تفصیلات فراہم نہیں کیں کہ مذاکرات میں کن امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی حکام ’’اعلیٰ ترین سطح‘‘ کے نمائندے نہیں تھے، تاہم ملاقات کو ایک پیش رفت قرار دیا۔
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دوسری جانب ایرانی حکومت نے منگل کے روز ہونے والے اس غیر متوقع رابطے کی اہمیت کو کم کرتے ہوئے اسے کوئی نئی پیش رفت قرار نہیں دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں تہران کا مؤقف برقرار ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ واشنگٹن ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرے اور منجمد ایرانی اثاثے جاری کرے۔ بقائی نے کہا کہ قطر کی ثالثی کے ذریعے امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت ’’کوئی نئی بات نہیں‘‘ ہے۔