ایران کے افزودہ یورینیم کو امریکہ یا کسی اور مقام پر تباہ کیا جا سکتا ہے: ٹرمپ
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ، IAEA کی نگرانی میں ایران کے ایٹمی دھول کو امریکہ یا کسی اور مقام پر تباہ کیا جا سکتا ہے۔
By PTI
Published : May 26, 2026 at 9:23 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی افزودہ یورینیم کو امریکہ میں تلف کیا جاسکتا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی نگرانی میں افزودہ یورینیم کو امریکہ یا اسی مقام پر یا کسی قابل قبول جگہ پر تلف کرنے کو ترجیح دی جائے گی۔
ٹرمپ کا تبصرہ ان کے بارہا بیانات میں ایک تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران کو کسی بھی ممکنہ معاہدے کے ایک اہم نقطہ کے طور پر اپنی افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا ہوگا۔
ٹروتھ سوشل پر ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ، "افزودہ یورینیم (جوہری دھول!) کو یا تو فوری طور پر امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ اسے گھر لایا جائے اور اسے تلف کیا جائے یا ترجیحی طور پر جوہری توانائی کمیشن یا اس کے مساوی کی سربراہی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مل کر اور ہم آہنگی کے ساتھ، اسے جگہ پر یا کسی اور قابل قبول مقام پر تلف کیا جائے۔"
پیر کے روز، ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات "اچھی طرح" سے آگے بڑھ رہے ہیں اور امن مذاکرات میں شامل ممالک پر زور دیا کہ وہ ابراہیم معاہدے پر دستخط کریں، جو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور سیکورٹی تعلقات قائم کرنے سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران بھی اس معاہدے پر دستخط کر سکتا ہے۔
ٹرمپ نے کہا، "۔۔۔اس انتہائی پیچیدہ پہیلی کو ایک ساتھ کھینچنے کی کوشش کرنے کے لیے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی طرف سے کیے گئے تمام کاموں کے بعد، یہ لازمی ہونا چاہیے کہ یہ تمام ممالک، کم از کم، بیک وقت، معاہدے ابراہیمی پر دستخط کریں،" ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر ایک یا دو کے پاس ایسا نہ کرنے کی کوئی وجہ ہو تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔
مذاکرات کاروں میں، متحدہ عرب امارات اور بحرین پہلے ہی معاہدے کے رکن ہیں، اور ٹرمپ کو توقع ہے کہ سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی، مصر اور اردن دستخط کریں گے۔
ریپبلکن پارٹی کے اندر سے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر تنقید پر، ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ مذاکرات کے تحت مسودہ اس وقت کے صدر براک اوباما کے دور میں طے شدہ مشترکہ جامع پلان آف ایکشن (JCPOA) کے "بالکل برعکس" ہوگا۔
ٹرمپ نے کہا کہ "ایران کے ساتھ معاہدہ یا تو ایک عظیم اور بامعنی ہوگا، یا کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ یہ ناکام اوباما انتظامیہ کے ذریعے طے پانے والے مشترکہ جامع پلان آف ایکشن کی تباہی کے بالکل برعکس ہوگا، جو ایران کے لیے جوہری ہتھیاروں کے لیے براہ راست اور کھلا راستہ تھا۔ نہیں، میں اس طرح کے معاہدے نہیں کرتا،" ٹرمپ نے کہا۔
انہوں نے ٹروتھ سوشل پر ایک الگ پوسٹ میں کہا، "یہ صرف سب کے لیے ایک عظیم ڈیل ہو گی یا، بالکل کوئی ڈیل نہیں ہوگی - بیک ٹو دی بیٹل فرنٹ اور شوٹنگ، لیکن پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور مضبوط - اور کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا"۔
