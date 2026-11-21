آبنائے ہرمز کے اوپر امریکی ایم کیو-9 ڈرون مار گرایا گیا، ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کا دعویٰ
امریکی فوج ایم کیو-9 ڈرون کو انٹیلی جنس اکٹھا کرنے، نگرانی، جاسوسی اور مخصوص اہداف پر حملے کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔
By ANI
Published : November 21, 2026 at 1:35 PM IST
تہران، ایران: ایران کی سپاہ پاسداران انقلابِ (آئی آر جی سی) نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی ایرو اسپیس فورس نے آبنائے ہرمز کے اوپر ایک جدید فضائی دفاعی نظام کا استعمال کرتے ہوئے امریکی فوج کے ایم کیو-9 ڈرون کو مار گرایا ہے۔ یہ فضائی دفاعی نظام حال ہی میں نصب کیا گیا تھا۔ 'پریس ٹی وی' کی ایک رپورٹ کے مطابق، آئی آر جی سی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ 58واں ایم کیو-9 ڈرون ہے جسے ایرانی افواج نے مار گرایا ہے۔
آئی آر جی سی نے جانکاری دی کہ ڈرون کو اس کی ایرو اسپیس فورس کے زیرِ انتظام ایک جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ تاہم، اس واقعے کے حالات و واقعات کے بارے میں کوئی تفصیلی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔
ایرانی حکام کا مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ وہ اس اسٹریٹجک لحاظ سے انتہائی اہم آبی گزرگاہ میں ہونے والی عسکری اور فضائی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ملک کی فضائی حدود کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیں گے۔
ایم کیو-9 ریپر ایک درمیانی بلندی پر اڑنے والا اور طویل وقت تک فضا میں رہنے کی صلاحیت رکھنے والا بغیر پائلٹ کا طیارہ (یو اے وی) ہے۔ امریکی فوج اسے انٹیلی جنس اکٹھا کرنے، نگرانی، جاسوسی اور مخصوص اہداف پر حملے کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔
یہ تازہ ترین دعویٰ تہران اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جبکہ ایرانی حکام نے کسی بھی نئی عسکری محاذ آرائی کے خلاف خبردار کیا ہے۔
جمعرات کے روز، آئی آر جی سی کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبیّ نے کہا کہ ایران کسی بھی قسم کی عسکری صورتحال کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران نہ تو کسی طویل تنازعے کو قبول کرے گا اور نہ ہی کسی ایسی غیر یقینی کیفیت کو برداشت کرے گا جو نہ تو جنگ ہو اور نہ ہی امن۔ 'پریس ٹی وی' کی رپورٹ کے مطابق، محبی نے کہا، "ہم ایسی صورتحال کو قبول نہیں کرتے جو نہ جنگ ہو اور نہ ہی امن۔" انہوں نے مزید کہا کہ اس تنازعے کا فیصلہ یا تو میدانِ جنگ میں ہوگا، یا پھر امریکہ کو ایران کی شرائط تسلیم کرنی پڑیں گی۔
انہوں نے ایران کی مقامی سطح پر تیار کردہ فضائی دفاعی صلاحیتوں میں ہونے والی پیش رفت کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ ملک نے حال ہی میں کم از کم تین نئے دفاعی نظام تیار کیے ہیں۔
انہوں نے کہا، "آئی آر جی سی کی ایرو اسپیس فورس میں ہمارے ساتھیوں نے نئے دفاعی نظاموں کو ڈیزائن کرنے اور بنانے کے لیے دن رات کام کیا ہے۔ خوش قسمتی سے، آج ہم نے اس شعبے میں صرف ایک نہیں، بلکہ کم از کم تین نئے نظام تیار کر لیے ہیں۔" یہ تازہ ترین اعلان 15 نومبر کو پاسدارانِ انقلاب کے اُس دعوے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی فورسز نے چھ ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے بحرین میں ’الرفاع‘ ہیلی کاپٹر بیس پر امریکی فضائی دفاعی ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب، ممنوعہ سمندری علاقوں میں بحری بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کے نتیجے میں تیل بردار جہازوں میں آگ لگنے کی اطلاعات کے بعد آبنائے ہرمز کے ارد گرد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایرانی بحریہ نے جہاز آپریٹرز کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان مخصوص ممنوعہ علاقوں میں داخل نہ ہوں۔
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