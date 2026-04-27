ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے اپنے دورہ اسلام آباد کو کامیاب قرار دے دیا
عراقچی نے امریکہ اور ایران مذاکرات کے دوسرے دور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کس سمت اورکن حالات میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔
Published : April 27, 2026 at 4:55 PM IST
ماسکو: ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ان کا اسلام آباد کا دورہ "بہت نتیجہ خیز" رہا اور اس میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر "اچھی مشاورت" شامل تھی۔ اپنے دورے کے دوران، عراقچی نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کا حوالہ دیتے ہوئے، "کس سمت اور کن حالات میں بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے"، پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔
یہ ریمارکس اراقچی نے پیر کی صبح روسی شہر سینٹ پیٹرزبرگ پہنچنے پر کہے۔
عراقچی نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ، "ہم نے پاکستان میں اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی مشاورت کی۔ یہ دورہ کامیاب رہا۔ ہم نے اپنی حالیہ ملاقاتوں کے نتائج کا اندازہ لگایا اور اس بات پر تبادلہ خیال کیا کہ بات چیت کس سمت اور کن حالات میں آگے بڑھ سکتی ہے۔"
عراقچی نے روس آمد پر کہا ایران اور پاکستان کے درمیان گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ہونے والی بات چیت "کامیاب" تھی۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے جواب میں کہا کہ روسی صدر کی ایرانی وزیر سے ملاقات طے تھی۔
ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق، عراقچی نے پاکستان کے دورے کو ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لینے کا ایک اچھا موقع قرار دیتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ "دونوں ممالک کے درمیان یہ مشاورت اور ہم آہنگی انتہائی اہم ہو گی۔"
ایرنا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عراقچی کا پاکستان دورہ "بہت نتیجہ خیز" تھا اور ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے سلسلے میں پاکستانی حکام کے ساتھ "اچھی مشاورت" کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ "مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، ابتدائی دور میں کچھ پیش رفت کے باوجود، امریکیوں کے نقطہ نظر، ان کی جانب سے کیے گئے ضرورت سے زیادہ مطالبات اور ان کے غلط انداز اختیار کرنے کی وجہ سے مذاکرات اپنے مقاصد تک پہنچنے میں ناکام رہے، اس لیے تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان میں اپنے دوستوں سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔"
ایران اور امریکہ کے درمیان 11 اور 12 اپریل کو ہونے والے امن مذاکرات کا پہلا دور تنازع کے فریقین کے لیے مطلوبہ نتیجہ لانے میں ناکام رہا۔
عراقچی اتوار کو تین دنوں میں دوسری بار پاکستان پہنچے اور امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے دوسرے دور کی غیر یقینی صورتحال کے درمیان روس روانہ ہونے سے قبل یہاں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔
ہفتے کے روز ایرانی وزیر اسلام آباد سے عمان گئے جہاں انہوں نے سلطان ہیثم بن طارق السید سے آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی اور ایران امریکہ تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں پر بات چیت کی۔
عراقچی نے کہا کہ "یہ فطری ہے کہ اس آبنائے سے متصل دو ساحلی ممالک کے طور پر، ہمیں اپنے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے قریبی رابطے میں رہنا چاہیے اور اس سے متعلق کسی بھی اقدام کو مربوط کرنا چاہیے، خاص طور پر چونکہ ایران اور عمان کے مفادات اس معاملے میں براہ راست ملوث ہیں۔"
