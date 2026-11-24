ایران کی معیشت ڈوب چکی، قیادت خوفزدہ ہے: نئی امریکی پابندیوں کے بعد امریکی وزیرِ خزانہ کا دعویٰ
امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے 'خفیہ بینکنگ نیٹ ورک، ایکسچینج ہاؤسز اور فرنٹ کمپنیوں' پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔
By ANI
Published : November 24, 2026 at 7:48 AM IST
واشنگٹن: امریکی وزیرِ خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے پیر کے روز (مقامی وقت کے مطابق) دعویٰ کیا کہ ایران کی معیشت "ڈوب چکی ہے" اور اس کی قیادت "خوف و ہراس کا شکار" ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران کے عالمی 'شیڈو بینکنگ نیٹ ورک' (خفیہ بینکنگ نظام) کو مفلوج کرنے کی کوششوں کے تحت دو درجن سے زائد ایرانی ایکسچینج ہاؤسز، فرنٹ کمپنیوں اور اہم شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر جاری ایک بیان میں بیسنٹ نے کہا کہ تیل کی گرتی ہوئی آمدنی اور معاشی پابندیوں کے درمیان ایرانی حکومت اپنے مالیاتی معاملات چلانے کے لیے تیزی سے شیڈو بینکنگ نیٹ ورکس پر انحصار کر رہی ہے۔
بیسنٹ نے لکھا کہ "ایران کی معیشت زیرِ آب ہے، اور اس کے رہنما خوفزدہ ہیں۔ ایران کا شیڈو بینکنگ سسٹم ایک دیوالیہ حکومت کی آخری مالیاتی لائف لائن ہے۔ محکمہ خزانہ ان غیر قانونی نیٹ ورکس کو اس وقت تک ختم کرتا رہے گا جب تک ہم سانپ کا سر نہ کچل دیں۔"
Iran’s economy is underwater, and its leaders are panicking. Iran’s shadow banking system is the last financial lifeline of a bankrupt regime. Treasury will continue dismantling these illicit networks until we have buried the head of the snake.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) November 23, 2026
ان کے یہ ریمارکس امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے 'آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ' کے تحت نئی پابندیوں کے اعلان کے بعد سامنے آئے ہیں، جن کا مقصد ایران کے مالیاتی ڈھانچے کو درہم برہم کرنا اور بین الاقوامی مالیاتی ذرائع سے اس کی غیر ملکی کرنسی تک رسائی کو محدود کرنا ہے۔
محکمہ خزانہ کے مطابق، اس تازہ ترین کارروائی میں دو درجن سے زائد ایرانی ایکسچینج ہاؤسز، فرنٹ کمپنیوں اور اہم شخصیات کو نشانہ بنایا گیا ہے جو مبینہ طور پر ایران کے عالمی 'شیڈو بینکنگ نیٹ ورکس' کو سہولت فراہم کرنے میں ملوث ہیں۔
محکمہ خزانہ نے کہا کہ چونکہ ایران کی معیشت اقتصادی پابندیوں کے باعث بدحال ہے اور اس کی تیل کی آمدنی میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اس لیے حکومت کے شیڈو بینکنگ سہولت کار برآمدات سے حاصل ہونے والی محدود آمدنی کو واپس ملک لانے میں تیزی سے ناکام ہو رہے ہیں، جبکہ سرکاری وسائل کا رخ موڑ کر خود کو مالا مال کر رہے ہیں۔
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محکمہ خزانہ کے بیان کے مطابق، ان پابندیوں کا ہدف وہ مالیاتی نیٹ ورکس ہیں جو بین الاقوامی مالیاتی نظام کے ذریعے اربوں ڈالر منتقل کر کے ایران کی بچی کھچی غیر ملکی تجارت کو سہارا دیتے ہیں، جس سے جامع پابندیوں کے باوجود ایرانی حکومت کو غیر ملکی کرنسی تک رسائی حاصل رہتی ہے۔
یہ کارروائی تین صدارتی احکامات کے تحت کی گئی ہے جن میں ایرانی معیشت کے مخصوص شعبوں بشمول اس کے مالیاتی شعبے کو نشانہ بنانا؛ ترمیم شدہ شکل میں انسدادِ دہشت گردی سے متعلق نامزدگیاں؛ اور ایران کی دھاتوں کی صنعت کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے افراد کو ہدف بنانا شامل ہے۔
محکمہ خزانہ نے بتایا کہ 'آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ' کا اعلان بیسنٹ نے 24 اگست 2026 کو کیا تھا، جس کا مقصد ایرانی حکومت کو سہارا دینے والی بچی کھچی اقتصادی لائف لائنز کو منقطع کرنا ہے۔
اس آپریشن کے تحت محکمہ خزانہ نے ان نیٹ ورکس، سہولت کاروں اور مالیاتی ذرائع کی نشاندہی کی ہے جنہیں مبینہ طور پر ایران تیل کی اسمگلنگ، پابندیوں سے بچنے اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے استعمال کرتا ہے۔
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امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ وہ ایرانی حکومت کے زیرِ استعمال غیر قانونی آمدنی کے ذرائع اور پابندیوں سے بچنے کے طریقہ کار کو نشانہ بنانے کے لیے امریکی حکومت کے دیگر اداروں، یورپی یونین، برطانیہ اور خلیجی ممالک کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔
محکمہ نے مزید خبردار کیا کہ ایران کی جانب سے منی لانڈرنگ یا پابندیوں سے بچنے میں سہولت فراہم کرنے والے اداروں کو امریکی مالیاتی نظام سے کاٹے جانے کا خطرہ لاحق ہے۔
محکمہ خزانہ نے یہ بھی کہا کہ اس نے ایرانی حکومت کے ساتھ کاروبار جاری رکھنے والے اداروں کے لیے ثانوی پابندیوں کے دائرہ کار کو وسیع کر دیا ہے اور ان پر عمل درآمد کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے گا۔
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