ایران کے ڈرون اور میزائل حملے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک اہم چیلنج
ایران اسرائیل اور اس کے اتحادیوں پر ڈرون سے حملہ کررہا ہے۔ ایران کے 'شہید' دھماکہ خیز ڈرون کو بھی بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے۔
Published : March 5, 2026 at 2:21 PM IST
لیڈن (ہالینڈ): ایران کے مسلسل ڈرون اور میزائل حملے امریکہ اور اس کے اتحادیوں خصوصاً اسرائیل اور خلیجی ممالک کے لیے ایک سنگین فوجی چیلنج ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ حملے طویل عرصے تک جاری رہے تو مغربی فضائی دفاعی نظام تیزی سے ختم ہو سکتا ہے جب کہ ایران کے پاس اب بھی بڑی تعداد میں ڈرون اور میزائل موجود ہیں۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ اگر اسرائیل اور امریکہ کو توقع تھی کہ ایران حملوں کا شکار ہو جائے گا، تو ان کا اندازہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اور کئی اعلیٰ حکام کی ہلاکت کے باوجود، ایران مغربی ایشیا میں مختلف امریکی اڈوں پر ڈرون اور میزائل داغ رہا ہے۔
امریکہ اور اس کے اتحادی آنے والے میزائلوں اور ڈرون کو مار گرانے کے لیے مختلف قسم کے دفاعی نظام استعمال کرتے ہیں۔ ان میں THAAD انٹرسیپٹر، پیٹریاٹ میزائل سسٹم، اور معیاری میزائل، بحری میزائل شامل ہیں۔ اسرائیل طویل فاصلے تک مار کرنے والے "ایرو" انٹرسیپٹر سسٹم کا بھی استعمال کرتا ہے۔ تاہم، حالیہ برسوں میں ان سسٹمز کی دستیابی شدید تناؤ کا شکار رہی ہے۔
ان میں سے بہت سے سسٹم پہلے ہی یوکرین کو پہنچائے جا چکے ہیں، جہاں روس اکثر فضائی حملے کر رہا ہے۔ بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے حملوں سے بچانے کے لیے کچھ نظام تعینات کیے گئے ہیں۔ شمالی کوریا اور چین کے ممکنہ خطرات سے جنوبی کوریا اور تائیوان کی حفاظت کے لیے اضافی دفاعی نظام بھی تعینات کیے گئے ہیں۔
خیال کیا جاتا ہے کہ جدید جنگ کے لیے ضروری ہونے کے باوجود امریکہ کے پاس ان میزائل شکن ہتھیاروں کا ذخیرہ خطرناک حد تک کم ہو سکتا ہے۔ پیداوار بڑھانے کی کوششیں حال ہی میں تیز ہو گئی ہیں، حالانکہ جون 2025 میں ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے درمیان لڑی جانے والی 12 روزہ جنگ میں امریکہ کے THAAD انٹرسیپٹر کے ذخیرے کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ کھا گیا تھا۔
ایسی صورت حال میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ کن اہداف کو ترجیح دی جائے اور کن کو نہیں۔ عام طور پر، سٹریٹجک فوجی تنصیبات کی حفاظت کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ کچھ شہری علاقوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل نے 12 روزہ لڑائی کے دوران بھی ایسی ہی حکمت عملی اپنائی تھی۔
ماہرین کے مطابق یہ صورتحال دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے لیکن اس بار خطرہ صرف اسرائیل تک محدود نہیں ہے بلکہ مغربی ایشیا کے کئی دیگر ممالک تک پھیل سکتا ہے۔ خلیجی ممالک بالخصوص ایران کے طویل اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی حد میں ہیں۔
ایران کے "شہید" دھماکہ خیز ڈرون کو بھی بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ انہیں میزائلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آسانی اور کم خطرے کے ساتھ لانچ کیا جا سکتا ہے اور یہ خلیج کے علاقے میں چند منٹوں میں اہداف تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایران کے پاس ایسے تقریباً 80,000 ڈرون ہو سکتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر خلیجی ریاستوں کی فضائی دفاعی صلاحیتیں کمزور ہوئیں تو بہت سے اہم اہداف بشمول امریکی فوجی اڈے، تیل اور گیس کا بنیادی ڈھانچہ اور تجارتی جہاز خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایک طویل تنازعہ کے لیے اپنی تیاریوں میں محدود دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایران کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو یہ طویل عرصے تک ڈرون حملے جاری رکھ سکتا ہے، جس سے خطے میں توانائی کی پیداوار اور سمندری تجارت متاثر ہو سکتی ہے اور تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔