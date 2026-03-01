ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای مارے جاچکے ہیں: امریکی صدر کا دعویٰ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای مارے کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔
Published : March 1, 2026 at 6:52 AM IST
تل ابیب، تہران: امریکی صدر نے ایران پر حملوں کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ وہ جو ایران میں بیشتر فیصلے کرتے تھے اب مارے جاچکے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا خامنہ ای ہمارے انٹیلیجنس اور ٹریکنگ سسٹم کو مات نہیں دے سکتے تھے، ہمارے اور اسرائیل کے مشترکہ کھوج کے سامنے وہ اور ساتھی کچھ نہیں کرسکتے تھے۔
امریکی صدر نے کہا خامنہ ای کی موت نہ صرف ایرانی عوام بلکہ دنیا کے لیے انصاف ہے، ایران کے عوام کے لیے بڑا موقع ہے کہ وہ ملک کو واپس حاصل کریں۔ امریکی صدر نے اہداف کے حصول تک ایران پر شدید بمباری جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ سینیئر اسرائیلی حکام نے بھی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی لاش ملنے کا دعویٰ کیا ہے۔
ایرانی سپریم لیڈر کی لاش کی تصویر امریکی صدر کو دکھائی گئی
اسرائیلی میڈیا نےدعویٰ کیا کہ ایرانی سپریم لیڈر ساتھیوں کے ہمراہ زیر زمین بینکر میں تھے، ایرانی سپریم لیڈر درجنوں ساتھیوں سمیت مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنہ ای کے کمپاؤنڈ پر 30 بم گرائے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ آیت اللہ علی خامنہ ای کی لاش کی تصویر امریکی صدر کو دکھائی گئی۔
خامنہ ای تہران میں نہیں، محفوظ مقام پر منتقل
قبل ازیں اسرائیل نے ہفتے کے روز ایران کے دارالحکومت تہران پر حملہ کیا تھا، شہر کے مرکز سے دھویں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ واضح حملہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے دفاتر کے قریب کیا گیا تھا۔ ایک اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای تہران میں نہیں ہیں اور انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔
اسرائیل اور امریکہ کا ایران کے خلاف مشترکہ آپریشن
خامنہ ای کو حالیہ دنوں میں عوامی طور پر نہیں دیکھا گیا کیونکہ امریکہ کے ساتھ تناؤ بڑھ گیا ہے۔ لیکن یہ حملہ اس وقت ہوا ہے جب امریکہ نے خطے میں لڑاکا طیاروں اور جنگی جہازوں کا ایک وسیع بیڑہ جمع کیا ہے تاکہ ایران پر اس کے جوہری پروگرام پر معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا سکے۔ ایک امریکی اہلکار اور آپریشن سے واقف ایک شخص کے مطابق یہ اسرائیل اور امریکہ کا ایران کے خلاف مشترکہ آپریشن ہے۔