ایران-امریکہ مذاکرات نہیں ہوں گے، ایران کی سرکاری میڈیا کا دعویٰ
ایران کی سرکاری میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موجودہ حالات میں مذاکرات ممکن نظر نہیں آرہے۔
Published : April 20, 2026 at 12:36 PM IST
تہران: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے امریکی وفد کے پاکستان جانے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ کے اعلان کو کافی وقت گزر چکا ہے ، لیکن نہ تو ایران اور نہ ہی میزبان پاکستان نے مذاکرات میں دونوں فریقین کے شامل ہونے کی تصدیق کی ہے۔
پاکستان نے اپنی سفارت کاری کو جاری رکھا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پیزشکیان اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ 45 منٹ تک فون پر بات چیت کی ہے۔
امریکی صدر کے اعلان سے قبل سے ہی حکام نے اسلام آباد میں سیکورٹی سخت کرنا شروع کر دی ہے۔ لیکن ایران کے سرکاری میڈیا نے نامعلوم ذرائع سے کسی کا حوالہ دیئے بغیر، اتوار کو مختصر رپورٹس جاری کیں جن میں بتایا گیا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ اطلاعات آبنائے ہرمز کے قریب ایک ایرانی پرچم والے مال بردار جہاز کو اپنے قبضے میں لینے کے امریکی اعلان سے پہلے سامنے آئی ہیں۔
ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ حکومت اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، کیونکہ ایرانی بندرگاہوں کی جاری امریکی ناکہ بندی ایک اہم مسئلہ بنی ہوئی ہے۔
امریکی فوج کے حملے اور راتوں رات ایرانی جہاز پر قبضے سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی نے اتوار کے روز ایرانی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ "فی الحال ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے دور میں شرکت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے"۔
فارس اور تسنیم خبر رساں ایجنسیوں نے اس سے قبل گمنام ذرائع کے حوالے سے کہا تھا کہ "مجموعی ماحول کو بہت مثبت نہیں سمجھا جا سکتا"، انہوں نے مزید کہا کہ امریکی ناکہ بندی کو ہٹانا مذاکرات کے لیے شرط ہے۔
دریں اثنا، سرکاری ایرنا نے ناکہ بندی اور واشنگٹن کے "غیر معقول اور غیر حقیقی مطالبات" کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ "ان حالات میں، نتیجہ خیز مذاکرات کا کوئی واضح امکان نہیں ہے"۔
دوسری جانب، ایران کے اعلیٰ سفارت کار وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو بتایا ہے کہ مذاکرات میں واشنگٹن کے مطالبات اور ایرانی بحری جہازوں اور بندرگاہوں کو دھمکیاں امریکہ کی بے حسی کی "واضح نشانیاں" ہیں۔
ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق عباس عراقچی نے یہ بات پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ایک فون کال میں کہی۔
یہ اس بات کا ایک اور اشارہ ہے کہ بدھ کو جنگ بندی کی میعاد ختم ہونے کے ساتھ ہی واشنگٹن-تہران تعطل کس طرح تیز ہو رہا ہے۔ یہ اس ہفتے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے نئے دور کے منصوبے کو بھی متزلزل کر سکتا ہے۔
(اے پی کے مشمولات کے ساتھ)
