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ایرانی صدر نے پی ایم مودی کو خامنہ ای کی آخری رسومات میں شرکت کی دعوت دی

وزیر اعظم نریندر مودی کو آئندہ ماہ آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسومات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔

وزیر اعظم نریندر مودی ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ
وزیر اعظم نریندر مودی ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے ساتھ (File Photo: ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 24, 2026 at 4:29 PM IST

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نئی دہلی: سفارتی ذرائع کے مطابق ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی آخری رسومات میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ نماز جنازہ 5 سے 9 جولائی تک ادا کی جائے گی۔

پی ایم مودی کی دعوت کے بارے میں نئی ​​دہلی سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تین دہائیوں تک ایران پر حکمرانی کرنے والے خامنہ ای 28 فروری کو، تہران پر بڑے پیمانے پر امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں کے پہلے دن مارے گئے۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ صدر مسعود پیزشکیان نے بھارتی وزیراعظم کو آخری رسومات میں شرکت کی دعوت دی ہے۔

5 اور 9 جولائی کے درمیان خامنہ ای کے اعزاز میں کئی مذہبی اور حکومتی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ ان میں تہران اور قم میں 5، 6 اور 7 جولائی کو خصوصی تقریبات شامل ہیں جبکہ آخری رسومات 9 جولائی کو مشہد میں ادا کی جائیں گی۔

خامنہ ای تین دہائیوں تک ایران کے سپریم لیڈر رہے

خامنہ ای نے تقریباً تین دہائیوں تک ایران کے سپریم لیڈر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ان کا انتقال 28 فروری کو ہوا۔ ان کی موت کے بعد یہ پہلی بڑی بین الاقوامی تقریب ہو گی، اور دنیا بھر کے کئی ممالک کے رہنماؤں کی شرکت متوقع ہے۔

بھارت کو دعوت کیوں دی گئی؟

بھارت ایران کو اپنا ہمسایہ سمجھتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان قدیم اور ثقافتی رشتے ہیں۔ ہندوستانی حکومت نے خامنہ ای کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ سال مئی 2024 میں جب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہوگئے تھے تو ہندوستان نے یوم سوگ کا اعلان کیا تھا اور پرچم سرنگوں کیے گئے تھے۔ نائب صدر جگدیپ دھنکھر کو اس وقت ایران بھیجا گیا تھا۔ تاہم اس بار یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ بھارت سے کون سا اعلیٰ سطحی وفد تقریب میں شرکت کرے گا۔ مغربی ایشیا میں 40 دن کے تنازع کے دوران بھی وزیر اعظم مودی اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایرانی قیادت کے ساتھ باقاعدہ رابطہ قائم رکھا۔ حال ہی میں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برکس وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نئی دہلی کا دورہ کیا، جہاں انھوں نے وزیر اعظم مودی اور ایس جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔

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TAGGED:

INDIA IRAN RELATIONS
PM MODI AYATOLLAH KHEMENEI FUNERAL
PM MODI IRAN INVITATION
خامنہ ای کی آخری رسومات
AYATOLLAH KHEMENEI

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