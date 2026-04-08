ایرانی صدر نے اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات میں تہران کی شرکت کی تصدیق کر دی، شہباز

شہباز شریف نے کہا کہ ان کی ایرانی صدر پیزشکیان کے ساتھ "اچھی اور گرمجوشی سے" ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔

ایرانی صدر نے اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات میں تہران کی شرکت کی تصدیق کر دی، شہباز
ایرانی صدر نے اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات میں تہران کی شرکت کی تصدیق کر دی، شہباز
Published : April 8, 2026 at 10:35 PM IST

اسلام آباد: ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے تصدیق کی ہے کہ تہران اسلام آباد میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کی حمایت یافتہ امن مذاکرات میں شرکت کرے گا۔یہ اطلاعات وزیراعظم شہباز شریف نے بدھ کے روز دی۔

شہباز شریف نے کہا کہ ان کی صدر پیزشکیان کے ساتھ "اچھی اور گرمجوشی سے" ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ یہ بات چیت امریکہ اور ایران کے دو ہفتے کی مشروط جنگ بندی پر رضامندی کے چند گھنٹے بعد ہوئی، جس میں آبنائے ہرمز کو جہاز رانی کے لیے کھولنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا، "میں نے خطے میں امن کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے اس ہفتے کے آخر میں اسلام آباد میں امن مذاکرات کی میزبانی کرنے کی پاکستان کی تجویز کو قبول کرنے میں ایرانی قیادت کی دانشمندی کو سراہا۔"

شہباز نے کہا، "صدر پیزشکیان نے آئندہ مذاکرات میں ایران کی شرکت کی تصدیق کی اور پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی، ساتھ ہی پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔" فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں ایران کی نمائندگی کون کرے گا۔ وزیراعظم آفس کے مطابق ان کی بات چیت 45 منٹ سے زائد جاری رہی۔

شہبازشریف نے ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا، "پاکستان خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے تمام دوستوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔" دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔

