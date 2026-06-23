ایرانی صدر علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے پاکستان پہنچ گئے
دونوں فریق دوطرفہ تعلقات کےتمام پہلوؤں کاجائزہ لیں گے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے نئی راہیں تلاش کریں گے۔
Published : June 23, 2026 at 6:02 PM IST
اسلام آباد: ایرانی صدر مسعود پیزشکیان منگل کو ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے جس کا مقصد ایران اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانا اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔
سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی کے مطابق ایرانی رہنما نور خان ایئربیس پر پہنچے جہاں صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔
علاوہ ازیں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مسقط سے یہاں پہنچ گئے۔ وہ آبنائے ہرمز کے انتظام پر عمانی رہنماؤں کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر غالب کے ہمراہ تھے۔
وزارت خارجہ نے اس سے قبل کہا تھا کہ صدر پیزشکیان وزیراعظم نواز شریف کی دعوت پر سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔
سرکاری میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر پیزشکیان ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ خصوصی طیارے مناب 168 پر اسلام آباد پہنچے۔ وہ ملک پر امریکی حملوں کے متاثرین خصوصاً مناب سکول کے 168 طلباء کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے تھے جو ان حملوں میں مارے گئے تھے۔
اپنے دورے کے دوران پیزشکیان صدر زرداری سے ملاقات کریں گے اور وزیراعظم نواز شریف سے بات چیت کریں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی ان سے ملاقات کریں گے۔ ایران کے صدر کی حیثیت سے یہ ان کا پاکستان کا دوسرا دورہ ہے۔
اپنی روانگی سے قبل، ایرانی صدر نے کہا کہ ان کے دورے کا مقصد "بین الاقوامی قانون کے تحت یادداشت پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے"۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ مغربی ایشیا میں استحکام اور سلامتی کو مضبوط بنانے میں مدد کرے گا، سرکاری پریس ٹی وی نے رپورٹ کیا۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں پیزشکیان نے خبردار کیا کہ مذاکرات کی کامیابی کا انحصار متفقہ ذمہ داریوں کے لیے مکمل عزم اور ان کے درست نفاذ پر ہے۔
اس راستے پر پیش رفت قبول کی گئی ذمہ داریوں کی عملی پابندی سے ناپی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ متفقہ متن سے انحراف کرنے والے بیانات مذاکرات کو آگے بڑھانے میں معاون نہیں ہیں۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ اس دورے کے دوران دونوں فریق دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور تجارت، توانائی، سرحدی سلامتی، عوام سے عوام کے تبادلے اور علاقائی رابطوں جیسے متنوع شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے نئے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔
وزارت نے مزید کہا کہ یہ دورہ اسلام آباد کی مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کے بعد جاری سفارتی بات چیت کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کی علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک اہم موقع بھی فراہم کرے گا۔
ان کا یہ دورہ سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بعد ہوا ہے، جس میں دونوں فریقین نے 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایک روڈ میپ پر اتفاق کیا۔
اتوار اور پیر کو سوئٹزرلینڈ میں لیک لوسرن سمٹ میں ہونے والے اعلیٰ سطحی مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان جمعرات کو اسلام آباد میں ہونے والے مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) کا حصہ تھے۔ ایم او یو کا مقصد علاقائی سلامتی اور دیگر متنازعہ امور پر بات چیت کو آگے بڑھانا ہے۔
ایرانی رہنما کے دورے کے باعث اسلام آباد میں سکیورٹی سخت کر دی گئی۔ حکومت نے شہر کے اندر اور باہر لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لیے دارالحکومت میں بس ٹرمینلز کو بند کر دیا۔ ریڈ زون کو بھی سیل کر دیا گیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت نے بھی سماعت ملتوی کر دی کیونکہ دونوں عدالتیں انتہائی سکیورٹی والے 'ریڈ زون' میں واقع ہیں، جہاں آج زائرین کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ امریکہ اور ایران نے جمعرات کو اسلام آباد میں مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے ہیں تاکہ مغربی ایشیا میں امن کی بحالی اور علاقائی سلامتی اور دیگر متنازعہ امور پر بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے۔