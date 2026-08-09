اسرائیلی میڈیا کی جانب سے مجتبیٰ کی صحت خراب ہونے کے دعوے کے بعد ایرانی خبر رساں ایجنسی نے ویڈیو جاری کی
اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر خامنہ ای کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔
Published : August 9, 2026 at 3:29 PM IST
تل ابیب: ایران کی نیم سرکاری مہر خبررساں ایجنسی نے ایک ناقابل شناخت ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کو خیریت سے دیکھا گیا ہے۔ ایجنسی نے یہ ویڈیو اسرائیلی میڈیا کے دعویٰ کے چند دن بعد جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے۔
مجتبیٰ خامنہ ای کی ویڈیو سب سے پہلے ایرانی حکومت کے زیر اہتمام نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی مہر نے شائع کی تھی اور اسے ایرانی حکومت کی اسلامی ترقیاتی تنظیم کے ذریعے چلایا گیا تھا، تاکہ خامنہ ای کی صحت اور ان کے ٹھکانے کے بارے میں بڑھتی ہوئی قیاس آرائیوں کو ناکام بنایا جا سکے۔
قبل ازیں جمعے کو اسرائیلی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ خامنہ ای کی حالت انتہائی نازک ہے۔ چینل 14 نے ایران کے اندر کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اور دی یروشلم پوسٹ کی ایک سابقہ رپورٹ میں ایران وائر اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کی انتظامیہ کے قریبی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی قیادت میں ان کی صحت کے بارے میں خدشات پھیل رہے ہیں۔
خامنہ ای نے سپریم لیڈر کا عہدہ اپنے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کے 28 فروری کو امریکی اسرائیلی فوجی حملوں میں مارے جانے کے بعد سنبھالا تھا۔عہدہ سنبھالنے کے بعد سے، انہوں نے عوامی سطح پر کوئی پیشی نہیں کی ہے اور تحریری بیانات کے ذریعے خصوصی طور پر بات کی ہے۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہ اپنے والد کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنانے والے ابتدائی حملوں میں زخمی اور ممکنہ طور پر مسخ ہو گیا تھا، جس سے اسے نشانہ بننے سے بچنے کے لیے ثالثوں کے ایک سست نیٹ ورک کے ذریعے چھپنے اور اعلیٰ حکومتی شخصیات سے بات چیت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔