ایرانی گن بوٹس نے آبنائے ہرمز میں دو ہندوستانی بحری جہازوں پر فائرنگ کی، بھارت نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا
ایران کے پاسداران انقلاب کی دو بندوق بردار بوٹس نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے دو ٹینکروں پر فائرنگ کی۔
Published : April 18, 2026 at 8:20 PM IST
تہران: ایرانی بحریہ کی دو گن بوٹس نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے دو بحری جہازوں پر فائرنگ کی۔ ایرانی میڈیا نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ ایرانی بحریہ نے آبنائے ہرمز کے راستے دو ہندوستانی بحری جہازوں کو واپس مغرب کی طرف بھیج دیا اور ان جہازوں پر فائرنگ بھی کی گئی۔ یہ فائرنگ ایران کی جانب سے امریکی ناکہ بندی کے جواب میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کرنے کے اعلان کے بعد ہوئی ہے۔
تسنیم نیوز ایجنسی نے بھارتی جہاز کے نام بتا دیئے
ایران کی تسنیم خبر رساں ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز میں آئی آر جی سی فورسز کی طرف سے فائرنگ کے بعد دو ہندوستانی بحری جہازوں کو راستہ بدل کر مغرب کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا گیا۔ ان جہازوں میں سے ایک ہندوستانی پرچم والا سپر ٹینکر (وی ایل سی سی) تھا جس میں 2 ملین بیرل عراقی تیل تھا۔ اس میں شامل بحری جہازوں کی شناخت سنمار ہیرالڈ اور جگ ارناو کے نام سے ہوئی ہے۔
تانکر ترکرز: دو شناور هندی پس از شلیک از سوی نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز، ناچار شدند مسیر خود را تغییر داده و به سمت غرب بازگردند— خبرگزاری تسنیم - خبر فوری (@Tasnimbrk) April 18, 2026
یکی از این کشتیها یک ابرنفتکش (VLCC) با پرچم هند بوده است که ۲ میلیون بشکه نفت عراق را حمل میکردهاست
ٹینکر ٹریکرز نے بھی دعوے کا اعادہ کیا
ٹینکر ٹریکرز کے مطابق آج ریکارڈ کی گئی دو چینل 16 آڈیو ریکارڈنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کی سپاہ (آئی آر جی سی) بحریہ نے دو ہندوستانی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز کے ذریعے مغرب کی طرف پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا اور فائرنگ کا تبادلہ کیا۔ ان جہازوں میں سے ایک ہندوستانی پرچم والا وی ایل سی سی سپر ٹینکر ہے جس میں 2 ملین بیرل عراقی تیل ہے۔
ایران نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ وہ امریکی ناکہ بندی کے جواب میں آبنائے پر دوبارہ پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ یہ اعلان ایک صبح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے بعد سامنے آیا ہے کہ جب تک تہران امریکا کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام سمیت کسی معاہدے تک نہیں پہنچ جاتا، ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ رہے گی۔
برطانوی فوج نے حملے کی اطلاع دی
برطانوی فوج نے ہفتے کے روز کہا کہ ایران کے پاسداران انقلاب سے تعلق رکھنے والی دو بندوق بردار بوٹوں نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک ٹینکر پر فائرنگ کی۔ یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشن سینٹر نے کہا کہ ٹینکر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور عملہ محفوظ ہے۔ اس نے جہاز یا اس کی منزل کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
بھارت نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ہندوستان نے اس واقعہ پر نئی دہلی میں ایرانی سفیر محمد فتحعلی کو طلب کیا جس میں آبنائے ہرمز میں ایران کے پاسداران انقلاب کی فائرنگ کی وجہ سے دو ہندوستانی مال بردار بحری جہاز اپنا رخ موڑنے پر مجبور ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سفیر کے پاس شدید احتجاج درج کرایا گیا ہے۔
#WATCH | Delhi: Ambassador of Iran to India, Dr. Mohammad Fathali leaves from the Ministry of External Affairs (MEA). More details awaited.
وزارت خارجہ میں فتعلی کے سمن کے حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے جمعہ کو تجارتی ٹریفک کے لیے آبی گزرگاہ کھولنے کے اعلان کے بعد کئی تجارتی جہازوں نے آبنائے ہرمز کو عبور کرنے کی کوشش کی۔ ایران نے ہفتے کے روز امریکہ پر دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔