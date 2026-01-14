تشدد کرنے والوں کے لیے سزائے موت کا حکم، ایرانی حکومت کا فیصلہ، اموات میں اضافہ
مظاہرے کے دوران ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کے بعد ایران نے مظاہرین کے لیے فوری ٹرائل اور پھانسی کا اشارہ دیا ہے۔
تہران: ایران میں وسیع پیمانے پر ہونے والے مظاہروں میں ملوث افراد پر عدلیہ کی طرف سے مقدمہ چلایا جائے گا اور انہیں جلد از جلد سزائے موت سنائی جائے گی۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی ایجی کے یہ تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب کارکنوں نے خبردار کیا تھا کہ گرفتار افراد کو جلد ہی پھانسی دی جا سکتی ہے۔
امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹوسٹ نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ مظاہروں کے خلاف سکیورٹی فورسز کے خونریز کریک ڈاؤن میں پہلے ہی کم از کم 2,571 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد ایران میں کئی دہائیوں میں ہونے والے کسی بھی دوسرے احتجاج یا بدامنی میں ہونے والی ہلاکتوں سے کہیں زیادہ ہے اور یہ ملک کے 1979 کے اسلامی انقلاب کے گرد پھیلی افراتفری کی یاد دلاتا ہے۔
ٹرمپ بارہا خبردار کر چکے ہیں کہ اگر پرامن مظاہرین کو مارا گیا تو امریکہ فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ جون میں اسلامی جمہوریہ کے خلاف اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی 12 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے ایرانی جوہری مقامات پر بمباری کے چند ماہ بعد یہ بات سامنے آئی ہے۔
دریں اثنا، بدھ کے روز، ایران نے مظاہروں میں مارے گئے 100 سیکیورٹی فورس کے ارکان کے اجتماعی جنازے کی تیاری کی، جب کہ لوگ سڑکوں پر خوفزدہ رہے۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس سیکورٹی فورسز ابھی بھی کچھ علاقوں میں گشت کر رہی تھیں، حالانکہ انسداد فسادات پولیس اور نیم فوجی پاسداران انقلاب کی تمام رضاکار بسیج فورس کے ارکان کو ان کی بیرکوں میں واپس بھیج دیا گیا تھا۔
دو بچوں کی ماں نے بدھ کو پھل اور سبزیاں خریدتے ہوئے کہا کہ ہم ان آوازوں (گولیوں کی) اور احتجاج سے بہت خوفزدہ ہیں۔ "ہم نے سنا ہے کہ بہت سے لوگ مارے گئے ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ اب امن بحال ہو گیا ہے، لیکن اسکول بند ہیں اور میں اپنے بچوں کو دوبارہ اسکول بھیجنے سے ڈرتی ہوں۔" 36 سالہ احمدرضا تواکولی نے اے پی کو بتایا کہ اس نے تہران میں ایک مظاہرے کو دیکھا اور حکام کی جانب سے ہتھیاروں کے استعمال سے وہ حیران رہ گئے۔ "لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور احتجاج کے لیے باہر نکلے، لیکن یہ تیزی سے جنگی علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ لوگوں کے پاس بندوقیں نہیں ہیں صرف سیکورٹی فورسز کے پاس بندوقیں ہیں۔
محسنی ایجی نے یہ بات ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کی جانب سے آن لائن شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں کہی۔ انہوں نے کہا، "اگر ہمیں کچھ کرنا ہے، تو ہمیں ابھی کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے، تو ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ اگر اس میں تاخیر ہوئی، دو مہینے، تین مہینے بعد، تو اس کا وہی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے، تو ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔" ان کے تبصرے ٹرمپ کے لیے براہ راست چیلنج ہیں، جنہوں نے منگل کے روز ایران کو پھانسیوں کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا، "ہم بہت سخت کارروائی کریں گے۔ اگر وہ ایسا کچھ کرتے ہیں تو ہم بہت سخت کارروائی کریں گے۔"
انہوں نے کہا، "ہم نہیں چاہتے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک چیز ہے، لیکن جب وہ ہزاروں لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے، اور اب آپ مجھے پھانسیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں - ہم دیکھیں گے کہ یہ ان کے لیے کیسے ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہو گا۔" دریں اثناء کارکنوں نے بدھ کو کہا کہ سٹار لنک ایران میں مفت سروس فراہم کر رہا ہے۔ یہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس 8 جنوری کو حکومت کی طرف سے انٹرنیٹ کی بندش سے بچنے کے لیے اہم رہی ہے۔ ایران نے منگل کو لوگوں کو اپنے موبائل فون سے بین الاقوامی کال کرنے کی اجازت دینا شروع کر دی، لیکن ملک کے باہر سے ایران میں کالیں اب بھی بند ہیں۔
لاس اینجلس میں مقیم کارکن مہدی یحیی نژاد نے کہا "ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ اسٹارلنک ٹرمینلز کے لیے مفت سبسکرپشن مکمل طور پر فعال ہے،" ۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہم نے ایران کے اندر ایک نئے فعال اسٹار لنک ٹرمینل کا استعمال کرتے ہوئے اس کا تجربہ کیا۔"
خود سٹار لنک نے فوری طور پر اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ سیکورٹی سروسز بھی بظاہر سٹار لنک ڈش کی تلاش کر رہی تھیں، کیونکہ شمالی تہران کے رہائشیوں نے اطلاع دی ہے کہ حکام سیٹلائٹ ڈش کے ساتھ اپارٹمنٹ کی عمارتوں پر چھاپے مار رہے ہیں۔ اگرچہ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کی ڈشیں غیر قانونی ہیں، لیکن دارالحکومت میں بہت سے لوگوں نے انہیں اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اور حکام نے حالیہ برسوں میں اس قانون کو نافذ کرنے کی کوشش ترک کر دی تھی۔
انسانی حقوق کے کارکنوں کی نیوز ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ مرنے والوں میں سے 2,403 مظاہرین اور 147 حکومت سے وابستہ تھے۔ ایجنسی نے مزید کہا کہ بارہ بچوں کے ساتھ ساتھ نو شہری بھی مارے گئے جو احتجاج میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔ گروپ نے بتایا کہ 18,100 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ بیرون ملک سے ان مظاہروں کا مشاہدہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اے پی ملک کے اندر مواصلاتی خلل کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد کا آزادانہ طور پر اندازہ لگانے سے قاصر ہے۔