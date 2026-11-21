"موجودہ صورتحال سے نکلنے کی خاطر ہر معاہدہ قابل قبول نہیں"، ایران نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کے لیے شرائط پیش کر دیے
عراقچی نے کہا کہ تہران موجودہ "نہ جنگ، نہ امن" کی کیفیت میں رہنے کے بجائے ایک ”اچھے، باعزت اور پائیدار معاہدے“ کا خواہاں ہے۔
By ANI
Published : November 21, 2026 at 8:07 AM IST
تہران، ایران: ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جمعرات (مقامی وقت کے مطابق) کو کہا کہ تہران، واشنگٹن کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ قبول نہیں کرے گا جس کا مقصد محض موجودہ تعطل کو ختم کرنا ہو۔ انہوں نے زور دیا کہ کسی بھی معاہدے میں ایران کے قومی مفادات کا تحفظ ہونا لازمی ہے اور اس بات کی ضمانت ملنی چاہیے کہ مستقبل میں تنازع دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق، ایران کے سرکاری اخبار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں عراقچی نے کہا کہ تہران موجودہ ”نہ جنگ، نہ امن“ کی کیفیت میں رہنے کے بجائے ایک ”اچھے، باعزت اور پائیدار معاہدے“ کا خواہاں ہے۔
واشنگٹن کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے پائیدار ہونے پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا، ”آج معاہدہ کرنے کا کیا فائدہ اگر دو ماہ بعد ہی اس کی خلاف ورزی کر دی جائے اور دوبارہ جنگ چھڑ جائے؟“ عراقچی نے نشاندہی کی کہ جون میں جنگ بندی کے معاہدے کے محض 15 دن بعد ہی حملے دوبارہ شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تہران موجودہ حالات سے بچنے کے لیے کوئی بھی معاہدہ قبول نہیں کرے گا، اور مزید کہا کہ ”موجودہ صورتحال سے نکلنے کی خاطر ہر معاہدہ قبول کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔“
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ کسی بھی معاہدے میں مزید تنازعات کو روکنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور اس میں ایسی کوئی رعایت شامل نہیں ہونی چاہیے جسے واشنگٹن اپنی فتح کے طور پر پیش کر سکے۔
ایٹمی مسئلے کے حوالے سے، عراقچی نے اشارہ دیا کہ ایران 60 فیصد تک افزودہ یورینیم کے ذخائر کے معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم انہوں نے اس مواد کو ملک سے باہر منتقل کرنے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے تجویز دی کہ ایران کی ایٹمی افزودگی کے لیے ایک ”منصفانہ“ فارمولا وضع کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات پر زور دیا کہ اس مسئلے کو دیگر مطالبات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسے جامع معاہدے کا حصہ ہونا چاہیے جو ایران کے قومی مفادات کا تحفظ کرے۔
عراقچی نے بتایا کہ ثالثوں نے ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کے حوالے سے کئی تجاویز پیش کی ہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ایٹمی افزودگی کے معاملے کو زیر بحث دیگر معاملات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے سرکاری ایٹمی نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اگرچہ ماہرین اس موضوع پر مسلسل غور و خوض کر رہے ہیں۔ فیصلہ سازی کے عمل کے حوالے سے، عراقچی نے وضاحت کی کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی مذاکراتی کمیٹی مجوزہ معاہدوں کا جائزہ لے گی، جس کے بعد کونسل انہیں حتمی منظوری دے گی۔ واشنگٹن کے ساتھ سفارتی رابطوں کے بارے میں، انہوں نے تصدیق کی کہ تہران اور امریکہ، قطر اور پاکستان کے ذریعے پیغامات اور تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "ہم ایسے لوگ ہیں جو سفارت کاری پر یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں اب بھی سفارت کاری سے امید ہے۔"
عراقچی نے سیکیورٹی کے معاملات پر علاقائی تعاون کو بڑھانے پر بھی زور دیا اور کہا کہ پائیدار استحکام کو یقینی بنانے کے لیے خطے سے باہر کی فوجی طاقتوں پر انحصار کرنا کافی نہیں ہے۔
اس کے علاوہ، عراقچی نے کہا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان طے پانے والا 'اسلام آباد مفاہمت نامہ' اب "میز پر نہیں ہے" (یعنی یہ غیر مؤثر ہو چکا ہے)۔ ساتھ ہی، انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اگر ایران کی شرائط پوری کر دی جائیں تو وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہے۔ الجزیرہ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ نے وضاحت کی کہ یہ مفاہمت نامہ دونوں ممالک کے صدور کے دستخطوں کے ساتھ حتمی شکل اختیار کر چکا تھا، لیکن واشنگٹن کی جانب سے ایک کلیدی شق کی خلاف ورزی کے بعد یہ عملی طور پر ختم ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد تہران نے اس اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کے لیے سات روزہ ایک تجویز تیار کی، جس میں مفاہمت نامے کے تحت امریکہ کے کیے گئے وعدوں اور نئی پابندیاں ہٹانے سے متعلق تہران کے مطالبات، دونوں کو شامل کیا گیا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ دو ماہ کے مذاکرات کے بعد، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے مجوزہ وقت کو کم کر کے دو دن کر دیا گیا تھا اس توقع کے ساتھ کہ واشنگٹن پہلے ہی دن اپنے وعدوں کو پورا کر دے گا۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ وقت کا تعین تہران کے لیے بنیادی مسئلہ نہیں ہے، عراقچی نے کہا کہ اگر ایران کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو ملک اس مجوزہ مدت کو مزید کم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے کہا، "اگر وقت کا دورانیہ دو دن سے کم کر کے ایک دن، یا دو گھنٹے بھی کر دیا جائے، تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ایران کے مطالبات پورے کیے جائیں۔"
یہ بیانات تہران کے موقف کو واضح کرتے ہیں۔ جس میں واضح کیا گیا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ کسی بھی سفارتی معاہدے میں ایران کے سیکیورٹی خدشات، اس کے جوہری پروگرام، اور پابندیاں ہٹانے سے متعلق اس کے مطالبات کا احاطہ کیا جانا ضروری ہے۔ مزید برآں، اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ اس طرح کے معاہدے کے نتیجے میں تنازعے کا ایک اور دور شروع نہ ہو جائے۔
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