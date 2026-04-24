ایرانی وزیر خارجہ عراقچی امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے جمعے کی رات پاکستان پہنچیں گے، رپورٹ
Published : April 24, 2026 at 9:45 PM IST
اسلام آباد: پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایک وفد جمعے کی رات اسلام آباد پہنچے گا۔ کئی پاکستانی ذرائع ابلاغ نے سرکاری ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ اسلام آباد میں امریکی لاجسٹک اور سکیورٹی ٹیمیں پہلے سے موجود ہیں۔ ڈان نے ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ توقع ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عراقچی آج رات ایک وفد کے ساتھ یہاں پہنچیں گے۔
یہ پیش رفت پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور عراقچی کے درمیان ہونے والی فون کال کے چند گھنٹے بعد سامنے آئی ہے جس میں امریکہ ایران جنگ بندی اور پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔
11 اور 12 اپریل کو پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور کوئی فیصلہ کن پیش رفت حاصل کرنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے میزبان پاکستان نے کشیدگی کو کم کرنے اور مزید بات چیت کے امکان کو برقرار رکھنے کے لیے شدید سفارتی کوششیں شروع کرنے پر آمادہ کیا۔
پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جمعہ کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے فون پر بات کی اور علاقائی پیش رفت اور امریکہ ایران جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا، جس سے امن مذاکرات کے دوسرے دور کی امیدیں بڑھیں۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اراغچی نے ڈار سے فون پر بات کی جو پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ "دونوں فریقین نے امریکہ ایران مذاکرات کے تناظر میں علاقائی پیش رفت، جنگ بندی اور پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔" تاہم تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈار نے علاقائی امن و استحکام کے لیے تصفیہ طلب مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے مسلسل بات چیت اور ملاقاتوں کی ضرورت پر زور دیا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ اراغچی نے اس سلسلے میں پاکستان کے مسلسل اور تعمیری ثالثی کے کردار کو سراہا، اور دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔
ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ عراقچی نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی بات کی۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں امریکا اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ یہ جنگ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں سے شروع ہوئی تھی۔