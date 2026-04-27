ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی روس پہنچ گئے، پیوٹن سے کریں گے ملاقات
ایران نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز کو کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جنگ بندی پر ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے۔
Published : April 27, 2026 at 12:43 PM IST
سینٹ پیٹرزبرگ (روس): ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی روس کے دورے پر ہیں۔ عراقچی مبینہ طور پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اعلیٰ سطحی ملاقات کے لیے سینٹ پیٹرزبرگ پہنچے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا IRNA کے مطابق، عراقچی کا دورۂ عمان اور پاکستان کے کئی سفارتی مشنوں کے بعد ہے، کیونکہ تہران دشمنی کو کم کرنے کے لیے اپنی حالیہ تجویز کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔
روس کے شہر عراقچی کی پرواز میں منفرد کال سائن "مناب 168" تھا۔ یہ نام 28 فروری کو جنوبی ایران کے شہر مناب میں ایک ابتدائی اسکول پر امریکی اسرائیلی فوجی حملے میں مارے جانے والے بچوں کی یاد میں منتخب کیا گیا تھا۔ ماسکو اور تہران کے درمیان سفارتی تعلقات کو مضبوط کرتے ہوئے، روسی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار نے تصدیق کی کہ عباس عراقچی بات چیت کے لیے روس پہنچے ہیں۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے۔
جنگ بندی اور تنازعات سے متعلق پیش رفت
ماسکو میں تہران کے سفیر کاظم جلالی نے اعلیٰ سطحی دورے کے ایجنڈے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ سفارت کار نے روسی حکام کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں "مذاکرات کی موجودہ صورتحال، جنگ بندی اور تنازعات سے متعلق پیش رفت" پر تبادلۂ خیال کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ بات چیت دونوں ممالک کے درمیان دشمنی شروع ہونے کے بعد سے جاری بات چیت پر مبنی ہے، جس کے دوران ان کے صدور اور وزراء نے اکثر ٹیلی فون پر بات کی ہے۔
دونوں ممالک کے درمیان مؤثر تعاون کی ضرورت پر زور
سفیر جلالی نے کہا کہ دونوں ممالک نے دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور بہت سے علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر مشترکہ خیالات رکھنے کے لیے باقاعدہ اعلیٰ سطحی مذاکرات کیے ہیں۔ یہ ہم آہنگی حال ہی میں بین الاقوامی سطح پر ظاہر ہوئی ہے۔ سفیر نے خاص طور پر آبنائے ہرمز پر امریکہ کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان مؤثر تعاون کی ضرورت پر زور دیا، جسے انہوں نے "غیر متوازن اور بے معنی" قرار دیا۔
"آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا قانونی سسٹم"
انہوں نے کہا کہ روس اور چین نے اس کی مخالفت کی تھی اور اپنا ویٹو پاور استعمال کیا تھا، تہران کو مغربی سفارتی دباؤ سے بچانے میں ماسکو کے کردار پر زور دیا تھا۔ روس پہنچنے سے قبل ایران کے اعلیٰ سفارت کار نے اس علاقائی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں کیں۔ تسنیم خبر رساں ادارے کے مطابق، ذرائع نے بتایا کہ پاکستان میں ہونے والی بات چیت میں "آبنائے ہرمز کے لیے ایک نیا قانونی سسٹم"، ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ، "معاوضے کی ادائیگی" اور "ایران پر مزید حملے نہ کرنے کی واضح ضمانتیں" شامل ہیں۔
'امریکی حکام سے کوئی ملاقات' شامل نہیں
ان علاقائی مذاکرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغائی نے کہا کہ وزیر کا مقصد صرف پاکستانی سینئر حکام کے ساتھ اپنی ثالثی کی کوششوں پر بات کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دورے کے دوران سفارت کار کے ایجنڈے میں 'امریکی حکام سے کوئی ملاقات' شامل نہیں تھی۔