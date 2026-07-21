ایرانی وفد نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف، فیلڈ مارشل منیر سے ملاقات کی
مومنی کا یہ دورہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران کے خلاف امریکی حملوں کی وجہ سے مغربی ایشیا کی صورتحال بگڑ گئی ہے۔
By PTI
Published : July 21, 2026 at 8:29 PM IST
اسلام آباد: ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی ایرانی وفد نے امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی کے درمیان منگل کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات چیت کی، ۔
وزیر اعظم کے دفتر (پی ایم او) نے ایکس پر ایک پوسٹ میں تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ مومنی نے وزیر اعظم شریف سے ان کی سرکاری رہائش گاہ پر ملاقات کی۔
ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق، شریف کے ساتھ بات چیت سے قبل مومنی نے چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل منیر سے ملاقات کی۔
مومنی اپنے پاکستانی ہم منصب محسن نقوی سے بھی بات چیت کریں گے جنہوں نے انہیں اسلام آباد آنے کی دعوت دی تھی۔
ان کا یہ دورہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران کے خلاف امریکی حملوں کی وجہ سے مغربی ایشیا کی صورتحال بگڑ گئی ہے، جس کے جواب میں خطے میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
بڑے پیمانے پر بمباری کی مہم کے باوجود، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ثالث، بشمول پاکستان، حملوں کو روکنے اور دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات شروع کرنے کے لیے پس پردہ کوششیں کر رہے ہیں۔
پاکستان، جس نے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں ثالثی کی تھی، امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ ماہ دستخط کیے گئے اسلام آباد کی مفاہمت کی یادداشت (ایم او یو) کے خاتمے کو روکنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اسلام آباد ایم او یو 14 نکاتی عبوری امن معاہدہ ہے جس کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کو ختم کرنا ہے۔
مومنی، جو پیر کی شام بات چیت کے لیے یہاں پہنچے تھے، نقوی نے ان کا استقبال کیا۔
خیال کیا جاتا ہے کہ علاقائی کشیدگی پر بات چیت کے علاوہ، بات چیت میں اعلیٰ دو طرفہ تجارت، وسیع تر روابط اور طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے بارے میں نئے سرے سے بات چیت کے ذریعے اقتصادی تعاون پر بھی توجہ دی جائے گی۔
پاکستان پہنچنے کے بعد مومنی نے کہا تھا کہ پاکستان اور ایران کو 10 بلین امریکی ڈالر کے تجارتی ہدف کو پورا کرنے کے لیے سرحد پار نقل و حمل کی صلاحیت کو بڑھانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کا مقصد سالانہ دو طرفہ تجارت تین بلین امریکی ڈالر سے 10 بلین ڈالر تک لے جانا ہے اور اس دورے کا مقصد "تعلقات کو فروغ دینا اور تقریباً ایک ماہ قبل صدر مسعود پیزشکیان کے دورہ پاکستان کے دوران طے پانے والے معاہدوں کی پیروی کرنا ہے"۔
انہوں نے کہا کہ "سرحد کے دونوں طرف ضروری حالات پیدا کرنا اس دورے پر بات چیت کا بنیادی مرکز ہو گا،" انہوں نے مزید کہا کہ علاقائی پیش رفت بھی ایجنڈے میں شامل ہو گی۔
پاکستان کی ایران کے ساتھ 900 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ دونوں فریق قربت کو وسیع تر تجارتی، ثقافتی اور مذہبی روابط کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
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