ایرانی فوج کا آبنائے ہرمز سے لے کر شمالی بحر ہند تک کے اسٹریٹجک سمندری علاقوں پر کنٹرول کا دعویٰ
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی کے حوالے سے کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
By ANI
Published : November 28, 2026 at 2:49 PM IST
تہران، ایران: ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی بحریہ نے آبنائے ہرمز کے مشرقی حصے سے لے کر شمالی بحر ہند تک پھیلے ہوئے اسٹریٹجک سمندری علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے 'آئی آر آئی بی' نے اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے ترجمان، بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ ایسے وقت میں رپورٹ کیا ہے جب امریکہ کے ساتھ سمندری کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور واشنگٹن نے تہران کے خلاف بحری ناکہ بندی عائد کر رکھی ہے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، جنرل اکرمینیا نے کہا کہ بحریہ اس سمندری خطے کی مکمل نگرانی کر رہی ہے اور پورے اختیار کے ساتھ اسے محفوظ بنا رہی ہے۔ 'آئی آر آئی بی' کے مطابق، ایرانی بحریہ آبنائے ہرمز کے مشرق سے لے کر شمالی بحر ہند تک کے علاقے پر کنٹرول رکھتی ہے۔
نیروی دریایی ارتش پس از 67 روز از آغاز جنگ تحمیلی اول، طومار نیروی دریایی بعثی را در هم پیچید به گونهای که تا آخر جنگ قادر به هیچ تحرکی نشد و در جنگ جاری با اقتدار، شرق تنگه هرمز تا شمال اقیانوس هند را کنترل و مراقبت می کند. همرزمان دلاور و پرافتخار در نداجا ۷ آذر روزتان مبارک.— Mohammad Akraminia (@M_Akraminia) November 27, 2026
ماضی کے ایک تنازعے کی مثال دیتے ہوئے، جنرل اکرمینیا نے دعویٰ کیا کہ اس وقت ایرانی بحریہ نے عراقی بحریہ کو مکمل طور پر مغلوب کر دیا تھا، اور آج بھی وہ ان اسٹریٹجک لحاظ سے اہم سمندری علاقوں میں اپنی موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا، " 'مسلط کردہ جنگ' (ایران-عراق جنگ) کے محض 67 دنوں کے اندر، ایرانی بحریہ نے بعثی (عراقی) بحریہ کو اس قدر بری طرح شکست دی تھی کہ وہ باقی پوری جنگ کے دوران کوئی بھی کارروائی کرنے کے قابل نہ رہی۔ موجودہ صورتحال میں بھی، ایرانی بحریہ آبنائے ہرمز کے مشرق سے لے کر شمالی بحر ہند تک کے علاقوں پر قابض ہے اور انتہائی مضبوطی کے ساتھ ان کی حفاظت کر رہی ہے۔"
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی کے حوالے سے کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے اس ناکہ بندی کو جاری تنازعے میں واشنگٹن کی ناکامی کی علامت قرار دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تہران اس محاصرے کو توڑنے کے لیے پہلے ہی سے اقدامات کر رہا ہے۔
جمعہ کے روز ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے 'آئی آر آئی بی' کو دیے گئے ایک انٹرویو میں، ایڈمرل ایرانی نے کہا کہ جاری جنگ کے دوران بحری ناکہ بندی عائد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناکہ بندی کرنے والا فریق پہلے ہی یہ جنگ ہار چکا ہے۔ آئی ایس این اے کے مطابق، انہوں نے کہا، "بحری ناکہ بندی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایسی ناکہ بندی عام طور پر جنگ شروع ہونے سے پہلے لگائی جاتی ہے۔ اگر جنگ کے دوران ناکہ بندی نافذ کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی جنگ ہار چکے ہیں۔"
ایڈمرل ایرانی نے مزید دعویٰ کیا کہ ایران کی بندرگاہیں مکمل طور پر فعال ہیں اور ناکہ بندی کے باوجود ایرانی جہازوں کو بحری محافظ دستوں کی حفاظت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ایران نے تنازع کے دوسرے دن طیارہ بردار بحری جہاز 'یو ایس ایس ابراہم لنکن' پر حملہ کیا تھا۔ تاہم، ایران کے ان دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
خلیج عمان اور آبنائے ہرمز میں بھی سمندری محاذ آرائی میں شدت
جمعہ کے روز، امریکی سینٹرل کمانڈ نے اطلاع دی کہ اس کی افواج نے پلاؤ کے پرچم تلے چلنے والے تجارتی جہاز 'ایم وی پیسیفک آرچر کو ناکارہ بنا دیا۔ الزام ہے کہ جہاز کے عملے نے بار بار انتباہ کے باوجود ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق، درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے جہاز کے کو ناکارہ بنایا گیا، جبکہ جہاز پر موجود شہری عملہ محفوظ رہا۔ امریکی فوجی کمانڈ نے یہ بھی جانکاری دی کہ اس کی افواج نے 158 ایسے تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا جنہوں نے ناکہ بندی کی تعمیل کی، جبکہ دیگر چھ جہازوں کو ناکارہ بنا دیا جنہوں نے ناکہ بندی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔
وہیں، ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے 'آئی آر آئی بی' نے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب (آئی آر جی سی) بحریہ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز میں 'غنم جزیرے' کے شمال میں ایک آئل ٹینکر ایک بحری بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ٹینکر ایک غیر مجاز راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
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