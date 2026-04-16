امریکہ کے تازہ پیغام پر تبادلہ خیال کے لیے آج ایران اور پاکستان کی ملاقات ہوگی
'اسلام آباد مذاکرات' کےغیر نتیجہ رہنے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں تیز ہوگئی ہیں۔
By ANI
Published : April 16, 2026 at 11:33 AM IST
تہران: ایران کے سرکاری میڈیا آؤٹ لیٹ 'تسنیم نیوز ایجنسی' کے مطابق ایرانی حکام اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر جمعرات کو دارالحکومت میں ملاقاتکریں گے۔ ان مذاکرات کا مقصد 12 اپریل کو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے ٹوٹنے کے بعد سے ایران اور امریکہ کے مطالبات کا جائزہ لینا ہے۔
تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ جمعرات کو منیر کی ملاقات ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ہوگی یا نہیں۔ قبل ازیں بدھ (مقامی وقت کے مطابق) کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کا استقبال کیا۔ انہوں نے مذاکراتی عمل کو آسان بنانے میں پاکستان کے کردار کی ستائش کی اور مغربی ایشیا میں کشیدگی کے درمیان علاقائی امن اور استحکام کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم پر زور دیا۔
ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، اراقچی نے کہا کہ، "مجھے فیلڈ مارشل منیر کا ایران میں استقبال کرتے ہوئے خوشی محسوس ہورہی ہے۔ میں نے مذاکرات کی میزبانی کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اس بات پر زور دیا کہ یہ ہمارے دوطرفہ تعلقات کی گہرائی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ہمارا عزم مضبوط ہے اور یہ دونوں ممالک کا مشترکہ عزم ہے۔"
پاکستان کے فوجی سربراہ کا تہران دورہ ایک اہم موڑ پر ہوا ہے، کیونکہ 'اسلام آباد مذاکرات' کے غیر حتمی نتیجے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی سفارتی کوششوں نے اب زور پکڑ لیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق منیر پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ اس وقت تہران میں ہیں اور واشنگٹن سے ایک نیا پیغام لے کر پہنچے ہیں۔ اس پیغام کا مقصد اعلیٰ سطحی مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کی بنیاد ڈالنا ہے۔
ان اعلیٰ سطحی بات چیت کو موجودہ سفارتی تعطل کو توڑنے کی حتمی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان اس سے قبل ہوئی بات چیت کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا تھا، خاص طور پر تہران کے جوہری پروگرام اور دیگر "ریڈ لائن" (انتہائی حساس) مسائل کے حوالے سے۔
یہ سفارتی اقدام دو ہفتے کی جنگ بندی اور بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے درمیان سامنے آ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیع پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بات چیت کے ذریعے حل تلاش کرنے کو وہ اولین ترجیح دے رہے ہیں۔
حالیہ تبصروں میں، انہوں نے ممکنہ پیش رفت کے حوالے سے امید کا اظہار کیا۔ ابتدائی بات چیت نے براہ راست مذاکرات کے دوسرے دور کا امکان بڑھا دیا ہے، جس میں اسلام آباد کو مذاکرات کے لیے ایک ممکنہ مقام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی ایلچی سٹیو وٹ کوف اور مشیر جیرڈ کشنر سمیت سینئر حکام سے مذاکرات کے اگلے مرحلے میں اہم کردار ادا کرنے کی توقع ہے۔
