ایران نے خلیجی خطے میں حملوں کا دائرہ کار وسیع کر دیا، کویت میں امریکی فضائی اڈے اور بحرین میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا
کویت میں 'علی السالم ایئر بیس' پر حملےمیں ایرانی فورسز نے فضائی دفاعی نظاموں اور ڈرون، میزائل لانچ کرنے والے پلیٹ فارمز کو نشانہ بنایا۔
Published : November 18, 2026 at 4:43 PM IST
قاہرہ: بدھ کے روز ایران نے خلیجی خطے میں اپنے پڑوسی ممالک کے خلاف حملوں کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے کویت میں ایک امریکی فضائی اڈے اور بحرین میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ کارروائیاں ان امریکی حملوں کے ردعمل میں کی گئی ہیں جو ایک روز قبل ہوئے تھے۔
تقریباً دو ماہ کے وقفے کے بعد، ایران نے حالیہ دنوں میں بحرین میں امریکی تنصیبات کو بار بار نشانہ بنایا ہے۔ خلیج فارس میں واقع یہ چھوٹا جزیراتی ملک امریکی بحریہ کے پانچویں فلیٹ کا میزبان ہے۔
یہ حملے صبح کے ابتدائی پہر میں ہوئے۔ اس سے قبل منگل کے روز، امریکی جنگی طیاروں نے آبنائے ہرمز کے قریب جزیرہ قشم پر 'پاسدارانِ انقلاب' کے ایک میزائل لانچ سائٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ امریکی کارروائی دراصل اسی روز بحرین میں ایک امریکی ریڈار اسٹیشن پر ایرانی حملے کے جواب میں کی گئی تھی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کے حالیہ حملے، جن میں جمعہ اور اتوار کو بحرین میں امریکی تنصیبات پر کیے گئے حملے بھی شامل ہیں امریکی ڈرون نگرانی کی کارروائیوں اور ایرانی مواصلاتی ٹاورز پر کیے گئے حملوں کا ردعمل ہیں۔ حالانکہ امریکی فوج نے ان تازہ ترین حملوں کے حوالے سے تبصرہ کرنے کی درخواست پر تاحال کوئی جواب نہیں دیا ہے۔
ایران کی جانب سے امریکی اڈوں پر مزید حملے
28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کے بعد، ایران نے خلیجی ممالک میں موجود امریکی تنصیبات اور مفادات کے ساتھ ساتھ توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور دیگر اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق، بدھ کی صبح سویرے کویت میں ’علی السالم ایئر بیس‘ پر کیے گئے حملے میں ایرانی فورسز نے فضائی دفاعی نظاموں کے ساتھ ساتھ ڈرون اور میزائل لانچ کرنے والے پلیٹ فارمز کو نشانہ بنایا۔
کویت کی فوج نے بتایا کہ اس کے فضائی دفاعی نظاموں نے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا، اور فی الحال کسی قسم کے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ کویت کی وزارت خارجہ نے ایران کی جانب سے بار بار کیے جانے والے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں مجرمانہ قرار دیا اور کہا کہ یہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق، اس تنازعے کے دوران ایران نے ’علی السالم ایئر بیس‘ پر کم از کم 30 بار حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 15 طیارہ ہینگرز (طیارے کھڑے کرنے کی جگہیں)، کئی گودام اور رہائشی علاقوں کے قریب واقع 10 عمارتیں یا تو تباہ ہو گئی ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔
وہیں، بحرین میں وزارت داخلہ نے صبح سویرے دو انتباہی پیغامات جاری کیے جن میں لوگوں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کی گئی تھی، بعد ازاں صورتحال کے معمول پر آنے کا پیغام بھی جاری کیا گیا۔ ملک کی فوج نے بعد میں بتایا کہ اس نے ایران کی جانب سے کیے گئے کئی حملوں کو ناکام بنا دیا ہے، تاہم نقصان یا جانی نقصان کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔
ایران کیا چاہتا ہے؟
اسرائیل کے 'انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز' کے محقق اور اسرائیلی فوج و انٹیلی جنس اداروں میں ایرانی امور کے سابق ماہر، ڈینی سٹروینووچ نے نشاندہی کی کہ خلیجی خطے میں بحری جہازوں اور امریکی تنصیبات پر ایران کے حملوں کا انداز "مزید واضح" ہوتا جا رہا ہے۔ 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر پوسٹ کیے گئے ایک تجزیے میں انہوں نے لکھا، "ایسا لگتا ہے کہ ایران جان بوجھ کر اور حکمت عملی کے تحت کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کا مقصد لازمی طور پر مکمل جنگ چھیڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہدف ناکہ بندی کو برقرار رکھنے کی فوجی، معاشی اور سیاسی قیمت میں مسلسل اضافہ کرنا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے: ایک محدود ردعمل ایران کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے کہ وہ مزید آگے بڑھے، جبکہ ایک سخت ردعمل کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے امریکہ بچنا چاہتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "جب تک امریکی بحری ناکہ بندی برقرار رہتی ہے اور کوئی معاہدہ طے نہیں پاتا، تب تک کشیدگی میں مزید اضافے کو روکنا انتہائی مشکل ہوتا جائے گا۔ کشیدگی کم کرنے کے صرف دو واضح راستے ہیں: مذاکرات کے ذریعے کسی معاہدے تک پہنچنا، یا پھر امریکہ کا ناکہ بندی ختم کرنے کا فیصلہ کرنا۔"
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آئندہ کے اقدامات کے حوالے سے ملے جلے اشارے دیے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے کہا ہے کہ مزید حملوں کا امکان بہت کم ہے، تو دوسری طرف انہوں نے مشرق وسطیٰ میں ایک تیسرا طیارہ بردار بحری جہاز اور ہزاروں اضافی فوجی تعینات کر دیے ہیں۔
اتحادی افواج کے مہلک حملوں کے بعد حوثیوں کا ریاض کو نشانہ بنانے کی کوشش
حوثیوں کے خلاف لڑنے والے سعودی قیادت والے اتحاد کے ترجمان، میجر جنرل ترکی المالکی کے مطابق، سعودی عرب کے فضائی دفاعی نظام نے یمن سے ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے دارالحکومت ریاض کی طرف داغے گئے دو کروز میزائلوں کو فضا میں ہی روک کر تباہ کر دیا۔ اس سے ایک روز قبل، اتحادی افواج نے یمن میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر ایک بڑا فضائی حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں حوثیوں کے مطابق کم از کم 17 افراد ہلاک ہوئے۔
المالکی نے بتایا کہ منگل کو کیے گئے حملوں میں 60 جائز فوجی اہداف کو تباہ کیا گیا۔ ان کارروائیوں کا مقصد حوثیوں کی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو کمزور کرنا تھا۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب سعودی حمایت یافتہ افواج ’باب المندب‘ کے اطراف کے علاقوں سے پیچھے ہٹ گئی ہیں جو حوثی مخالف کیمپ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اس انخلا نے بین الاقوامی تجارت اور عالمی سطح پر تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم آبی گزرگاہ پر ایرانی حمایت یافتہ باغیوں کی گرفت مزید مضبوط کر دی ہے۔
(دی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مشمولات کے ساتھ)
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