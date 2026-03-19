جنگ سے پہلے ایران جوہری افزودگی کی تعمیر نو نہیں کر رہا تھا: امریکی انٹیلی جنس چیف تلسی گبارڈ
امریکی پارلیمنٹ میں گبارڈ کی گواہی ٹرمپ کی جانب سے ایران جنگ شروع کرنے کے لیے دیے گئے جواز سے متصادم ہے۔
By AFP
Published : March 19, 2026 at 8:59 AM IST
واشنگٹن: امریکی انٹیلی جنس نے بدھ کے روز یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایران گذشتہ سال امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے تباہ کی گئی جوہری افزودگی کی صلاحیتوں کو دوبارہ تعمیر نہیں کر رہا ہے۔ ان کا یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری جنگ کے لیے دیے گئے ایک اہم جواز سے متصادم ہے۔
ٹرمپ کی اتحادی اور نیشنل انٹیلی جنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے کانگریس (امریکی پارلیمنٹ) میں تین ہفتوں سے جاری جنگ کے پس منظر اور نتائج پر ملے جلے اشارے پیش کیے۔
انہوں نے یہ بھی نتیجہ نکالا کہ ایران کی قیادت برقرار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل گذشتہ سال "آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے نتیجے میں ایران کے جوہری افزودگی کے پروگرام کو ختم کر دیا گیا۔" گیبارڈ نے جون سال 2025 کے امریکی حملے کا حوالہ دیتے ہوئے سینیٹ کی انٹیلی جنس کمیٹی کے سامنے اپنی گواہی میں یہ بات کہی۔
گیبارڈ نے کہا کہ "اس (گذشہ سال کے حملوں) کے بعد سے ان کی افزودگی کی صلاحیت کو دوبارہ بنانے کی کوشش کرنے کے لئے کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے۔" حالانکہ انہوں نے کیمروں کے سامنے اسے نہیں دہرایا۔ ایک ڈیموکریٹک سینیٹر کے دباؤ پر گبارڈ نے کہا کہ ان کے پاس سماعت میں مکمل گواہی پڑھنے کے لیے کافی وقت نہیں تھا لیکن انھوں نے مذکورہ بالا نشاندہی کی تردید نہیں کی۔
واضح رہے کہ ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے 28 فروری کو اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملے کا حکم "ایک آنے والے خطرے" کو ٹالنے کے لیے دیا۔ ٹرمپ نے جون 2025 کے بمباری کے بعد کہا تھا کہ امریکہ نے ایران کے جوہری مراکز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، لیکن اپنی تازہ جنگ کے بعد سے وہ اپنے اس بیان سے پلٹ گئے اور ایک بار پھر دہرانے لگے کہ تہران جوہری بم بنانے سے ہفتوں کے فاصلے پر تھا جس کے لیے یہ کارروائی ضروری تھی۔
وہیں اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے اور زیادہ تر مبصرین نے بھی ٹرمپ اور نیتن یاہو کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ ایران جوہری بم بنانے کے قریب تھا۔ اس موقف کی کسی بھی بین الاقوامی ادارے نے تائید نہیں کی۔
سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریٹکلف نے بھی سینیٹرز کے سامنے اپنی گواہی میں کہا کہ "یہ بالکل واضح تھا کہ مذاکرات کے دوران ایران کا (جوہری بم بنانے کا) کوئی ارادہ نہیں تھا۔"
'دنیا کا پولیس مین'
گیبارڈ خود ایک ڈیموکریٹک کانگریس وومن کے طور پر ایران کے ساتھ جنگ کی کھلم کھلا مخالف رہی ہیں۔ ان کے ایک سینئر معاون، جوزف کینٹ نے منگل کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررازم سنٹر کے ڈائریکٹر کے طور پر احتجاجاً استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ ''ایران کو کوئی "فوری خطرہ" نہیں تھا، ٹرمپ کو اسرائیل اور میڈیا آؤٹ لیٹس نے گمراہ کیا ہے۔''
ڈیموکریٹس نے جنگ کے حوالے سے گبارڈ پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ ثابت نہیں ہوا کہ سنہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران کی طرف سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر مائیکل بینیٹ نے کہا کہ پہلے "صدر ٹرمپ نے کہا، ہم دنیا کے پولیس مین نہیں ہیں۔ وہ اس بیان سے پلٹ گئے۔" انہوں نے کہا کہ اب انہوں (ٹرمپ) نے ہمیں دنیا کا پولیس مین، اس کی جیوری، اس کا جج اور جلاد بنا دیا ہے۔
سینیٹرز کے سامنے اپنے ریمارکس میں گیبارڈ نے مزید کہا کہ جنگ میں اب تک ایران کو شدید دھچکا لگا ہے، جس میں دیرینہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کا قتل بھی شامل ہے لیکن یہ کہ اسلامی جمہوریہ اب بھی 'برقرار' ہے اور کام کر رہی ہے۔
گبارڈ نے کہا کہ امریکی انٹیلی جنس برادری یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ "ایران میں حکومت 'برقرار' ہے تاہم قیادت اور فوجی صلاحیتوں پر حملوں کی وجہ سے بڑی حد تک تنزلی کا شکار ہے"۔
گیبارڈ نے بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیوں، یا ڈرونز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "اگر کوئی دشمن حکومت زندہ رہتی ہے، تو وہ ممکنہ طور پر اپنی فوج، میزائلوں اور یو اے وی فورسز کی تعمیر نو کے لیے برسوں پر مشتمل طویل مدتی کوششیں شروع کرے گی۔"
'یوکرین جنگ میں روس کا اپر ہینڈ'
دیگر انٹلیجنس نتائج میں گبارڈ نے پیش گوئی کی کہ روس یوکرین پر اپنے چار سالہ جنگ میں اپنے دباؤ میں اضافہ کرتا رہے گا۔ گبارڈ نے کہا کہ امریکی انٹیلی جنس نے "اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ روس نے یوکرین کے خلاف جنگ میں بالادستی برقرار رکھی ہے۔" انہوں نے کہا کہ "ماسکو اور کیف کے درمیان امریکہ کی قیادت میں مذاکرات جاری ہیں۔ جب تک ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا، ماسکو کی سست جنگ جاری رہنے کا امکان ہے۔"
گبارڈ نے کہا کہ اگر یوکرین یا کسی اور جگہ کوئی "تشدد کا چکر" شروع ہو جاتا ہے تو امریکہ کو خطرے کا سامنا ہے، جو ممکنہ طور پر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اپنی فوج کو "تیزی سے" جدید بنا رہا ہے جس کا مقصد تائیوان پر قبضہ کرنا ہے، جس بیجنگ اپنا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔
تاہم، امریکی انٹیلی جنس نے "اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ چین ممکنہ طور پر تنازعات کے بغیر تائیوان کے ساتھ حتمی طور پر پرامن اتحاد کے لیے شرائط طے کرنے کو ترجیح دیے۔" ٹرمپ آنے والے ہفتوں میں چین کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ سفر انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کی وجہ سے مؤخر کر دیا ہے۔
