مشرقِ وسطیٰ جنگ پر سفارتی کوششیں تیز، ترکی، مصر اور سعودی وزرائے خارجہ اسلام آباد میں جمع
امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد جنگ شروع ہوئی، جواب میں ایران نے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر حملے کیے۔
Published : March 29, 2026 at 10:40 PM IST
نئی دہلی : مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے اہم سفارتی کوششیں جاری ہیں، اور اسی سلسلے میں مصر، ترکیہ اور سعودی عربیہ کے وزرائے خارجہ نے اسلام آباد میں اہم اجلاس کیا۔ اجلاس میں بدر عبد العاطی، ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فدان اور فیصل بن فرحان شریک ہوئے، جہاں انہوں نے جاری جنگ کو ختم کرنے اور کشیدگی کم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
یہ جنگ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد شروع ہوئی، جس کے جواب میں ایران نے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر جوابی حملے کیے۔ اس ایک ماہ طویل جنگ میں اب تک 3,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ابتدائی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اور ان کے خاندان کے افراد بھی مارے گئے۔
اجلاس کے دوران مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے کہا کہ ان مذاکرات کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مکالمے کی راہ ہموار کرنا ہے، کیونکہ اب تک دونوں ممالک بالواسطہ طور پر رابطے میں رہے ہیں۔ ادھر ایران نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کے لیے کچھ پابندیاں نرم کرتے ہوئے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے، تاہم وہ اس اہم گزرگاہ پر مکمل پابندی عائد کرنے سے گریز کر رہا ہے۔
اگرچہ سفارتی کوششیں جاری ہیں، تاہم امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات بدستور برقرار ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جبکہ ایرانی قیادت نے تاحال مذاکرات کو مسترد کیا ہے۔