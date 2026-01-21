اگر خامنہ ای پر حملہ کیا گیا تو ہم ان کی دنیا کو آگ لگا دیں گے: ایران کی امریکہ کو وارننگ
ایران میں مظاہرین کے سخت کریک ڈاؤن کے بعد سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔
Published : January 21, 2026 at 7:56 AM IST
دبئی: ایران نے منگل کے روز ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا کہ وہ ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ ایران کی یہ وارننگ امریکی صدر کی اس دھمکی کے بعد سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے خامنہ ای کے تقریباً 40 سالہ دور حکومت کو ختم کرنے کی بات کہی۔
ایران کی مسلح افواج کے ترجمان جنرل ابوالفضل شکرچی نے کہا کہ ٹرمپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر کی طرف کوئی جارحیت کا ہاتھ بڑھایا گیا تو ہم نہ صرف وہ ہاتھ کاٹ دیں گے بلکہ ان کی دنیا کو بھی آگ لگا دیں گے۔
ٹرمپ نے کیا کہا؟
یہ دھمکی آمیز رد عمل اس وقت سامنے آیا جب ٹرمپ نے سنیچر کے روز پولیٹیکو کے ساتھ ایک انٹرویو میں خامنہ ای کو "ایک بیمار آدمی'' قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے ملک کو صحیح طریقے سے چلانا چاہیے اور لوگوں کو مارنا بند کرنا چاہیے" ٹرمپ نے مزید کہا کہ "ایران میں نئی قیادت کی تلاش کرنے کا وقت آگیا ہے۔"
28 دسمبر کو ایران میں شروع ہوئے مظاہروں پر حکام کی جانب سے سخت کریک ڈاؤن کے بعد سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ ٹرمپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کو خبر دار کرتے ہوئے پرامن مظاہرین کے قتل اور مظاہروں کے بعد بڑے پیمانے پر سزائے موت کو سرخ لکیریں قرار دیا ہے۔
امریکی بحری بیڑا مشرق وسطیٰ کی طرف گامزن!
وہیں کشیدگی کے بیچ طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن، جو حالیہ دنوں میں بحیرہ جنوبی چین میں تھا، آبنائے ملاکا سے گزرا ہے، جو کہ جنوبی بحیرہ چین اور بحر ہند کو ملانے والی ایک اہم آبی گزرگاہ ہے۔
امریکی بحریہ کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ طیارہ بردار بحری جہاز اور اس کے ساتھ تین ڈسٹرائر جہاز مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ اگرچہ بحریہ اور دیگر دفاعی حکام نے یہ واضح طور پر یہ کہنے سے گریز کیا کہ کیریئر اسٹرائیک گروپ مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہیں، اس کی موجودہ پوزیشن اور بحر ہند میں موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ امریکی بحری اثاثوں کے مشرق وسطیٰ میں منتقل ہونے سے صرف چند دن باقی ہیں۔
حالیہ برسوں کے دوران ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ بحرالکاہل میں تعینات ایک کیریئر اسٹرائیک گروپ کو خطے میں عدم استحکام سے نمٹنے کے لیے مشرق وسطیٰ منتقل کیا گیا ہو۔ ابراہم لنکن کو 2024 میں بھی مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ گذشتہ جون میں بھی یو ایس ایس نیمٹز اسٹرائیک گروپ کو خطے میں بھیجنے کا حکم دیا گیا تھا۔
امریکہ میں قائم انسانی حقوق کے کارکنوں کی نیوز ایجنسی نے منگل کو دعویٰ کہ مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 4,519 افراد تک پہنچ گئی ہے۔ نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس آزادانہ طور پر ان اعداد و شمار کی تصدیق کرنے سے قاصر ہے۔
