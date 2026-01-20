ایران کا فسادات میں شامل مظاہرین کو انتباہ، ہتھیار نہیں ڈالنے پر پوری طاقت سے نمٹا جائے گا
پولیس سربراہ نے کہا کہ، جو لوگ نادانستہ طورپر فسادات میں ملوث ہو گئے انہیں دشمن کے سپاہی نہیں سمجھا جاتا۔
By AFP
Published : January 20, 2026 at 10:03 AM IST
پیرس: ایران کے اعلیٰ پولیس افسر نے پیر کے روز مظاہرین کو الٹی میٹم جاری کیا ہے۔ پولیس نے فسادات میں شامل ہونے والے مظاہرین کو کہا ہے کہ وہ تین دن کے اندر خود سپردگی کریں ورنہ قانونی طریقے سے پوری طاقت سے نمٹا جائے گا۔
ساتھ ہی حکومت نے معاشی مشکلات سے نمٹنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تیزی سے مہنگائی میں اضافے نے ایران میں مظاہروں کو جنم دیا۔ انسانی حقوق کے گروپوں کے مطابق مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
پولیس سربراہ احمد رضا رادان نے پیر کو نوجوانوں پر زور دیا کہ غلط فہمی کے تحت فسادات میں شامل ہو نے والوں کو ہلکی سزائیں دی جائیں گی۔ انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ "جو لوگ نادانستہ طور پر فسادات میں ملوث ہو گئے انہیں دشمن کے سپاہی نہیں سمجھا جاتا اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے گا۔
حکام نے کہا ہے کہ ایران کے دشمنوں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے مظاہروں میں شامل ہونے سے پہلے مظاہرے پرامن تھے۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی طرف سے شائع کردہ ایک مشترکہ بیان کے مطابق، پیر کو ملک کی ایگزیکٹو، قانون سازی اور عدالتی شاخوں کے سربراہان نے "روزی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے" چوبیس گھنٹے کام کرنے کا عہد کیا ہے۔
صدر مسعود پیزشکیان، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف اور عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی ایجی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے لیے اکسانے والوں کو "فیصلہ کن سزا" بھی دیں گے۔
معلومات تک رسائی میں دشواری کے باوجود، ایران ہیومن رائٹس این جی او کا کہنا ہے کہ اس نے تصدیق کی ہے کہ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں اب تک 3,428 مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں۔ غیر سرکاری تنظیم کے ڈائریکٹر محمود امیری-مغدام نے پیر کو خبردار کیا کہ ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔
انہوں نے ایک بیان میں کہا، "عینی شاہدین، اہل خانہ اور دیگر شہریوں سے موصول ہونے والی معلومات، دیگر دستیاب شواہد کے ساتھ، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہلاک ہونے والے مظاہرین کی تعداد میڈیا کے سب سے زیادہ اندازوں سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔" محمود امیری-مغدام نے مزید کہا کہ، "اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی جمہوریہ نے ہمارے دور میں مظاہرین کا سب سے بڑا قتل عام کیا ہے۔"
حکام کی جانب سے مظاہرین کو سزائے موت دیئے جانے کا امکان بھی بڑھ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے ایک بیان میں کہا کہ ایران - چین کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ پھانسی دینے والا ملک ہے، حقوق گروپوں کے مطابق - گزشتہ سال مبینہ طور پر 1500 افراد کو پھانسی دی گئی۔
ایران کی تسنیم خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے سیکیورٹی حکام نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں کہا تھا کہ مظاہروں کے سلسلے میں تقریباً 3000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، تاہم حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ تعداد 20,000 تک ہو سکتی ہے۔
سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے ہفتے کے روز کہا کہ حکام کو "بغاوت کرنے والوں کی کمر توڑنی چاہیے"۔ ایران کے سائنس، ٹیکنالوجی اور علمی معیشت کے نائب صدر، حسین افشین نے پیر کو سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ، اس ہفتے انٹرنیٹ تک رسائی "آہستہ آہستہ" معمول پر آجائے گی۔
میئر محمد رضا قلندر شریف نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں عوامی بنیادی ڈھانچے کو 15 ملین ڈالر سے زیادہ کا نقصان پہنچا۔
ایران سے باہر، ہمسایہ ملک ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے مظاہروں پر اپنے پہلے تبصرے میں، بدامنی کو تہران کے لیے ایک "نیا امتحان" قرار دیتے ہوئے وعدہ کیا کہ ترکی "کسی بھی ایسے اقدام کے خلاف کھڑا رہے گا" جو خطے کو انتشار کی طرف لے جائے گا۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک تقریر میں کہا، "ہم یقین رکھتے ہیں کہ، بات چیت اور سفارت کاری کو ترجیح دینے والی پالیسی کے ساتھ، ہمارے ایرانی بھائی، انشاء اللہ، اس دھوکے سے نکل جائیں گے۔"
یہ بھی پڑھیں: