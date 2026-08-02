ٹرمپ کی دھمکی پر ایران کا رد عمل، خلیج میں آئل پلانٹس اور گیس فیلڈز کو نشانہ بنانے کا انتباہ
امریکی صدر ٹرمپ کے 'بڑے پیمانے پر حملوں' کی وارننگ پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے تہران نے سخت جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔
By ANI
Published : August 2, 2026 at 9:08 AM IST
واشنگٹن: ایران نے سنیچر کے روز امریکہ کو کسی بھی مہم جوئی کے خلاف خبردار کیا، ساتھ ہی کہا کہ اگر امریکی فوج ایرانی ٹھکانوں پر نئے حملے کرتی ہے، تو وہ اس کا سخت جواب دے گا، جس سے پورے مغربی ایشیا میں کشیدگی بڑھ جائے گی۔
یہ وارننگ جمعہ کے روز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس تبصرے کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ تہران کے ساتھ بات چیت پر ان کا بھروسا ختم ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے مزید حملوں کی دھمکی دی، انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکہ ان پر حملہ کرے گا۔
ایران کے وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر، ترکی کے وزیرِ خارجہ ہاکان فیدان اور سعودی عرب کے وزیرِ خارجہ پرنس فیصل بن فرحان کے ساتھ الگ الگ ٹیلی فون پر بات چیت میں یہ پیغام دیا۔ عباس عراقچی کے ٹیلی گرام اکاؤنٹ کے مطابق، انہوں نے پاکستانی اور ترکی کے حکام کو بتایا کہ ایران کسی بھی حملے کا سخت جواب دے گا۔ انہوں نے امریکہ کے غیر مستحکم کرنے والے اقدامات کے اثرات کے ساتھ ساتھ خطے میں عدم استحکام کے بڑھتے ہوئے خطرے کا بھی جائزہ لیا۔
سعودی وزیرِ خارجہ کے ساتھ اپنی گفتگو کے دوران عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ یا اسرائیل کا کوئی بھی حملہ، یا ایسے آپریشن میں خطے کے ممالک کی شمولیت، تہران کی طرف سے مناسب جواب کا باعث بنے گی۔ یہ وارننگ کویت کی فوج کی اس رپورٹ کے چند گھنٹے بعد جاری کی گئی، جس میں بتایا گیا تھا کہ اس نے کئی اہم مقامات پر لانچ کیے گئے ایران کے ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا ہے۔ گرنے والے ملبے سے شمالی کویت میں ایک سرکاری عمارت اور بوبیان جزیرے پر عام لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا، تاہم کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔
متعلقہ خبر: امریکہ اور اسرائیل آئندہ چند دنوں میں ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کر سکتے ہیں
اس کے علاوہ، ایران کی اعلیٰ سکیورٹی باڈی سے وابستہ ایک میڈیا آؤٹ لیٹ نے وارننگ دی کہ ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پر کوئی بھی امریکی حملہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں آئل پلانٹس کے ساتھ ساتھ قطر اور اسرائیل میں گیس فیلڈز پر ایرانی حملوں کا سبب بنے گا، اور دعویٰ کیا کہ 'سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔'
کیمپ ڈیوڈ میں جمعہ کے روز ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں اب بھی لگتا ہے کہ امریکی مذاکرات کار جیرڈ کشنر، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور وزیرِ خارجہ مارکو روبیو سمیت امریکہ کی مذاکراتی ٹیم ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچ سکتی ہے۔ اس کے باوجود، انہوں نے تہران پر مایوسی کا اظہار کیا اور اس پر بار بار اپنے وعدے توڑنے کا الزام لگایا۔
یہ بھی پڑھیں: امریکی شرائط کے آگے نہیں جھکیں گے، مذاکرات کا کوئی پلان نہیں: ایران
اس جاری تنازع نے عالمی توانائی کی مارکیٹ کو مسلسل پریشان کر رکھا ہے۔ جولائی میں برینٹ کروڈ فیوچرز میں 24 فیصد کا اضافہ دیکھا گیا، جب کہ آبنائے ہرمز میں سکیورٹی خدشات کی وجہ سے دنیا کے اس مصروف ترین آئل ٹرانزٹ کوریڈورز میں تجارتی جہاز رانی رک گئی ہے۔
یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے آبنائے باب المندب سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے بعد بحیرہ احمر میں بھی تشویش بڑھ گئی ہے۔ آبنائے باب المندب عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے ایک اور انتہائی اہم راستہ ہے۔ 'یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز' نے سنیچر کے روز بتایا کہ اسے عمانی ساحل کے قریب سمندری حدود میں دو واقعات کی رپورٹس ملی ہیں۔ ان میں سے ایک ٹینکر سے نامعلوم میزائل یا گولہ ٹکرایا جس سے اس کا انجن روم تباہ ہو گیا، جب کہ دوسرے ٹینکر کے قریب دھماکہ ہوا لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
مزید پڑھیں:
اردن میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر ایران کا بڑا حملہ، بیلسٹک میزائلوں سے بنایا نشانہ
امریکہ اور سعودی عرب کی عراق میں مشترکہ کارروائی، 'ایران نواز ملیشیا' پر حملے
ٹرمپ نے ایران کو کیا خبردار، پلوں اور پاور پلانٹس کو اڑا کر دیا جائے گا آبنائے ہرمز میں کسی بھی حملے کا جواب