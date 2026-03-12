ٹرمپ نے کہا ’’یہ جنگ تب ختم ہو گی جب میں چاہوں گا
Published : March 12, 2026 at 9:39 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ پر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس جنگ کو کسی بھی وقت ختم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ’’یہ جنگ تب ختم ہو گی جب میں چاہوں گا‘‘۔
انہوں نے یہ تبصرہ Axios کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ حالیہ فوجی حملوں کے بعد امریکہ کے پاس ایران کو نشانہ بنانے کے لیے "تقریباً کچھ نہیں بچا"۔
دوسری جانب امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای بھی زخمی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ پہلے دن زخمی بھی ہوئے تھے۔ ایک ذریعے نے CNN کو بتایا کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کی امریکی اور اسرائیلی بمباری کے پہلے دن ٹانگ ٹوٹ گئی اور کچھ معمولی زخم آئے۔
سی این این نے دعویٰ کیا کہ خامنہ ای کی بائیں آنکھ کے گرد نیلے رنگ کا رنگ تھا اور ان کے چہرے پر معمولی کٹے تھے۔ ایک اسرائیلی ذریعے نے پہلے CNN کو بتایا تھا کہ خامنہ ای گزشتہ ہفتے ایک قاتلانہ حملے میں زخمی ہو گئے تھے، ان کی حالت کے بارے میں کئی روز کی اطلاعات اور قیاس آرائیوں کے بعد۔