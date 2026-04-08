مشرق وسطیٰ جنگ اپڈیٹس: عارضی جنگ بندی کے باوجود ایران اور اسرائیل کے حملے جاری، اب تک کی پیش رفت پر ایک نظر
وائٹ ہاؤس نے ایرانی امن منصوبے کو بات چیت کیلئے ایک قابل عمل بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پر مذاکرات جاری رہیں گے۔
Published : April 8, 2026 at 8:31 AM IST
تہران: 28 فروری کو شروع ہوئی ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو 39 دن پورے ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا گذشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اعصاب شکن دھمکیوں کے بیچ دونوں ممالک بالآخر دو ہفتوں کی عارضی جنگ بندی پر رضامند ہو گئے۔ ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل نے بھی دو ہفتے کی جنگ بندی کی تصدیق کر دی ہے۔
اسی کے ساتھ ایران کی سکیورٹی کونسل نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا کہ "یہ جنگ کے خاتمے کی علامت نہیں ہے۔" ’’ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں اور اگر دشمن کی طرف سے ذرا سی بھی چوک ہوئی تو اس کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے گا۔‘‘
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران پر تباہ کن اور وسیع پیمانے پر حملوں کی اپنی دھمکیوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ صدر نے کہا کہ اس میں پلوں، پاور پلانٹس اور دیگر شہری اہداف کی لسٹ شامل تھی۔ حملوں کو ٹالنے کا فیصلہ اس بات سے مشروط ہے کہ ایران دو ہفتے کی جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہے۔
اس سے قبل ایران کی جنگ پر ٹرمپ کی تازہ ترین دھمکی منگل کے اوائل میں ایک نئی انتہا کو پہنچ گئی جب انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کوئی ایسا معاہدہ کرنے میں ناکام رہتا ہے تو "آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہو گی، جو دوبارہ کبھی واپس زندہ نہیں کیا جا سکے گا۔" ۔
جنگ بندی کے بعد بھی اسرائیل کے حملے جاری
ایک فوجی اہلکار کا کہنا ہے کہ اسرائیل اب بھی ایران پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے بدھ کی ابتدائی ساعات میں بتایا کہ اسرائیل 'اب بھی ایران پر حملہ کر رہا ہے۔' حالانکہ ان حملوں سے کچھ وقت قبل ہی وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ اسرائیل نے دو ہفتے کے امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے کی شرائط پر اتفاق کیا ہے۔
لبنان پر بھی اسرائیل کے حملے جاری
دریں اثنا جنوبی لبنان کے ساحلی شہر پر اسرائیلی حملے میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ سیدون میں ہونے والے حملے میں مزید 22 افراد زخمی ہو گئے۔
یہ حملہ بغیر کسی وارننگ کے کیا گیا، اور اسرائیلی فوج نے فوری طور پر یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کس کو نشانہ بنا رہی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ جنگجو گروپ کے درمیان تازہ ترین جنگ میں کم از کم 1530 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
پاکستان نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی دعوت دی
دریں اثنا پاکستان نے جمعے کو ایران اور امریکہ کو اسلام آباد میں مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ ایران اور امریکہ کو اسلام آباد میں ملاقات اور مزید بات چیت کی دعوت دے رہے ہیں۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں شریف نے کہا کہ دونوں فریق جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "میں دانشمندانہ اقدام کا گرمجوشی سے خیرمقدم کرتا ہوں اور دونوں ممالک کی قیادت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔"
اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ "ان کے وفود کو 10 اپریل 2026 بروز جمعہ اسلام آباد میں مدعو کرتا ہوں تاکہ تمام تنازعات کو طے کرنے کے لیے ایک حتمی معاہدے پر مزید بات چیت کی جا سکے۔" فی الحال پاکستان کی اس دعوت پر امریکہ یا ایران کی طرف سے کوئی عوامی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
عراق میں مغویہ امریکی صحافی رہا
ایک اور پیش رفت میں عراق میں اغوا کی گئی امریکی صحافی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ امریکہ نے عراق میں ایران کی حمایت یافتہ کتائب حزب اللہ ملیشیا کے ہاتھوں اغوا کیے گئے صحافی کی رہائی کی تصدیق کر دی ہے۔
سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ عراق میں گزشتہ ہفتے اغوا ہونے والی امریکی صحافی شیلی کٹلسن کو رہا کر دیا گیا ہے۔ کٹلسن کو 31 مارچ کو بغداد کی ایک گلی سے ایران کی حمایت یافتہ عراقی ملیشیا کتائب حزب اللہ نے اغوا کیا تھا۔
روبیو نے عراقی حکام کے ساتھ ساتھ ایف بی آئی اور امریکی محکمہ دفاع اور دیگر امریکی ایجنسیوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے کٹلسن کی رہائی کے لیے کام کیا ہے۔
جے ڈی وانس بھی بات چیت میں شامل تھے
امریکی ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ کا مجوزہ 8 بجے کی دھمکی کا وقت قریب آنے پر نائب امریکی صدر جے ڈی وانس بھی مذاکرات میں شامل ہو گئے تھے۔ ثالثی کرنے والے ممالک میں سے ایک کے ایک اہلکار کے مطابق، جسے اس معاملے پر بریفنگ دی گئی کہ مذاکرات میں کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی منگل کو دیر گئے بات چیت میں شامل ہو گئے۔ حالانکہ وینس کے دفتر نے فوری طور پر اس خبر پر کوئی کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وانس فی الوقت ہنگری میں ہیں۔
جنگ بندی فوری طور پر نافذ: پاکستان
جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایک امریکی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر حساس فوجی کارروائیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی افواج نے جارحانہ کارروائیاں روک دی ہیں۔ حالانکہ دونوں ملکوں نے عارضی جنگ بندی کے نفاذ کے لیے کسی طے وقت کا اعلان نہیں کیا ہے۔
جنگ بندی کے باجود ایران اور اسرائیل نے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، باوجود اس کے کہ پاکستان نے کہا کہ جنگ بندی فوری طور پر ہو گئی۔
چین نے ایران کو جنگ بندی کی ترغیب دی
اے پی ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی حکام نے ایران کو امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کا راستہ تلاش کرنے کی ترغیب دی۔ چین، جو تہران کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، نے ایرانیوں کے ساتھ بات کی۔ دو عہدیداروں کے مطابق جو عوامی طور پر تبصرہ کرنے کے مجاز نہیں تھے اور نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ چینی حکام ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں تھے تاکہ تہران کو جنگ بندی کا راستہ تلاش کرنے کی ترغیب دی جا سکے۔
بیجنگ بنیادی طور پر پاکستان، ترکی اور مصر سمیت ثالثوں کے ساتھ کام کر رہا تھا اور اس سلسلے میں اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ چینی وزارت خارجہ نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔
اس سے قبل منگل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے کہا تھا کہ ’’تمام فریقوں کو خلوص کا مظاہرہ کرنے اور اس جنگ کو جلد ختم کرنے کی ضرورت ہے جو پہلے ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔‘‘ انہوں نے کہا کہ چین کو اس تنازعے کے عالمی معیشت اور توانائی کی سلامتی پر پڑنے والے اثرات پر "سخت تشویش" ہے۔
'ایران اور عمان کو آبنائے ہرمز سے ٹول لینے کی اجازت دی جائے'
ایک علاقائی عہدیدار نے بدھ کو بتایا کہ دو ہفتے کے جنگ بندی کے منصوبے میں ایران اور عمان دونوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر فیس وصول کرنے کی اجازت دینے کی تجویز شامل ہے۔
اہلکار نے کہا کہ ایران اس رقم کو تعمیر نو کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہوسکا کہ عمان یہ پیسہ کس کام میں استعمال کرے گا۔
یہ آبنائے عمان اور ایران دونوں کے علاقائی پانیوں میں واقع ہے۔ دنیا اس گزرگاہ کو بین الاقوامی آبی گزرگاہ مانتی رہی ہے اور اس سے پہلے کبھی یہاں سے گزرنے کے لیے ٹول ادا نہیں کیا گیا۔
مذاکرات جاری رہیں گے: وائٹ ہاؤس
وائٹ ہاؤس کی پریس سکریٹری کیرولین لیویٹ نے ایرانی امن منصوبے کے "قابل عمل" ہونے سے ٹرمپ کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں وضاحت طلب کرنے پر کہا کہ "صدر ٹرمپ کے الفاظ خود ہی بولتے ہیں: یہ بات چیت کے لیے ایک قابل عمل بنیاد ہے، اور اس پر مذاکرات جاری رہیں گے۔"
لیویٹ نے ایک بیان میں کہا کہ "سچ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور ہماری طاقتور فوج نے ایران کو آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر رضامند کیا اور حتمی جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔"
جنگ بندی کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ
اس سے قبل ٹرمپ کی 'تباہ کن حملوں' دھمکیوں سے پیچھے ہٹنے اور جنگ بندی کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتیں اچانک دھڑام سے گر گئیں۔ یو ایس کروڈ آئل کے فیوچرز 18 فیصد گر کر تقریباً 92.60 ڈالر پر آ گیا، جب کہ برینٹ کروڈ آئل فیوچر تقریباً 6 فیصد گر کر 103.40 ڈالر پر آ گیا۔ واضح رہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے خام تیل کی قیمتیں کافی اوپر رہی ہیں ۔