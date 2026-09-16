ایران جنگ پر امریکہ نے 38 بلین ڈالر پھونک دیے، امریکی ٹیکس دہندگان کو اربوں ڈالر کا نقصان
ایران جنگ کو لے کر امریکی صدر لگاتار نشانے پر رہے ہیں، مختلف سروے کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت میں بھی کمی آئی ہے۔
Published : September 16, 2026 at 4:27 PM IST
واشنگٹن: غیر جانبدار کانگریسی بجٹ آفس کی طرف سے منگل کو جاری کردہ ایک جائزے کے مطابق، ایران کے خلاف امریکی جنگ میں یکم اگست تک محکمہ دفاع کو 38 بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے، اور جنگ کی شدت کے لحاظ سے ہر ماہ تین بلین ڈالر یا اس سے زیادہ لاگت آتی رہے گی۔
سی بی او نے کہا کہ جنگ سے 2027 کی پہلی سہ ماہی تک افراط زر میں اضافہ متوقع ہے، جس سے افراط زر کی شرح پہلے کے اندازے سے تقریباً 0.5 فیصد زیادہ ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل اور قدرتی گیس کی ترسیل میں کمی اور بحیرہ احمر کے راستے جہاز رانی میں رکاوٹ ہے۔
یہ تخمینہ، ایوان کی بجٹ کمیٹی کے سرکردہ ڈیموکریٹ ریپبلکن برینڈن بوئل کی معلومات کے درخواست کے جواب میں تیار کیا گیا ہے، جو بڑی حد تک وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ کے پچھلے تخمینہ سے میل کھاتا ہے۔ وزیر دفاع نے اپنی سینیٹ کی گواہی میں، لاگت کا تخمینہ 37.5 بلین ڈالر لگایا تھا۔
سی بی او نے کہا کہ یہ تخمینے زیادہ تر جنگ میں ضائع ہونے والے ہتھیاروں اور آلات کو تبدیل کرنے سے آتے ہیں، اور اس میں جنگ میں ہلاک یا زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں، یا طویل مدتی سابق فوجیوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال اور معذوری کے معاوضے کے اخراجات شامل نہیں ہیں۔
بوئل نے کہا کہ جنگی نقصانات کے علاوہ، "یہ غیر جانبدارانہ سی بی او رپورٹ واضح کرتی ہے کہ جنگ نے امریکی ٹیکس دہندگان کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے، اور یہ مسلسل بڑھ رہا ہے، جب کہ اخراجات بڑھتے جارہے ہیں۔"
یہ نتائج اس وقت سامنے آئے ہیں جب ووٹر وسط مدتی انتخابات کے قریب آتے ہی تنازعات اور اعلیٰ اخراجات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، جو کانگریس کے کنٹرول کا تعین کریں گے، جہاں ریپبلکن اب ایوان اور سینیٹ میں اکثریت میں ہیں۔
28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ اب اپنے ساتویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے، اور اس جنگ کے کسی بھی وقت جلد ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔
وائٹ ہاؤس نے جون میں 87.6 بلین ڈالر کی اضافی فنڈنگ کی درخواست کی تھی، اس میں زیادہ تر جنگ کے وقت کی کارروائیوں کے لیے مانگی گئی تھی، لیکن کانگریس نے اسے منظور نہیں کیا۔ سی بی او نے کہا کہ اس درخواست کا وہ حصہ جو بظاہر تنازعہ سے براہ راست تعلق رکھتا ہے، 42.3 بلین ڈالر، ڈی او ڈی کے اخراجات کے سی بی او کے تخمینہ سے تقریباً 10 فیصد بڑا ہے۔
پیر کو پینٹاگون کے انسپکٹر جنرل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگ کی وجہ سے "اسٹریٹجک انوینٹری کی کمی" ہوئی ہے۔
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