ایران جنگ ختم ہونے کے قریب، دو دنوں میں مذاکرات کا دوسرا دور ممکن: ڈونلڈ ٹرمپ
ٹرمپ نے منگل کو کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں "اگلے دو دنوں میں" ہو سکتا ہے۔
By PTI
Published : April 15, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : April 15, 2026 at 11:24 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ "ختم ہونے کے قریب ہے۔" انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر انہوں نے ابھی (جنگ) ختم کر دیا تب بھی تہران کو ملک کی تعمیر نو میں 20 سال لگ جائیں گے۔
امریکی صدر کا یہ تبصرہ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے ایران بندرگاہوں اور ساحلوں سے آنے جانے والے ٹریفک کو بلاک کرنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے امریکی قدامات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے نیوی گیشن کی آزادی کی حمایت کر رہا ہے۔
ٹرپ نے اپنے بیان میں کہا کہ "مجھے لگتا ہے کہ یہ ختم ہونے کے قریب ہے، ہاں! میں اسے ختم ہونے کے بہت قریب سمجھتا ہوں۔" انہوں نے یہ بیان فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہی جو بدھ کو بعد میں نشر کیا جائے گا۔
ٹرمپ نے کہا کہ "میرا خیال میں یہ ہے کہ مجھے اسے (مبینہ خطے) کو ٹالنا پڑا کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا، تو اس وقت ایران کے پاس جوہری ہتھیار موجود ہوتے۔ اگر ان کے پاس جوہری ہتھیار ہوتا تو آپ وہاں موجود ہر شخص کو 'سر' کہہ رہے ہوتے، جب کہ آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔"
امریکہ اور ایران 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ کا پُر امن حل تلاش کرنے کے لیے 11 اور 12 اپریل کو اسلام آباد میں تاریخی مذاکرات ہوئے۔ تاہم دونوں ملک متعدد امور پر پیش رفت کے باوجود کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے۔
اگلے دو دنوں میں مذاکرات کا دوسرا دور ممکن
منگل کو ایک امریکی میڈیا نے ٹرمپ کے حوالے سے اطلاع دی کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں "اگلے دو دنوں میں'' شروع ہو سکتا ہے۔
ٹرمپ نے نیویارک پوسٹ کو بتایا کہ "آپ کو وہاں رہنا چاہیے، کیونکہ اگلے دو دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے، اور ہم وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔" ٹرمپ نے بات چیت کے دوسرے دور کے امکان کی تصدیق کرتے ہوئے اسے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے "عظیم کام" قرار دیا۔
امریکی صدر نے کہا کہ "اس (مذکرات) کا کافی زیادہ امکان ہے، آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔" انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا نائب صدر جے ڈی وینس دوسرے دور میں بھی مذاکراتی ٹیم کی قیادت کریں گے۔
وہیں امریکی ذرائع ابلاغ خبر دے رہے ہیں کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور میں بھی امریکی ٹیم کی قیادت ممکنہ طور پر نائب صدر جے ڈی وینس ہی کریں گے اور ٹیم میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔
