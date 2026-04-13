امریکہ آج سے ایرانی بندرگاہوں سے گزرنے والے بحری جہازوں کو بلاک کر دے گا
ٹرمپ نے کہا کہ "جو کوئی بھی (ایران کو) غیر قانونی ٹول ادا کرے گا، اسے ہرمز سے محفوظ راستہ نہیں ملے گا۔"
Published : April 13, 2026 at 9:07 AM IST|
Updated : April 13, 2026 at 9:36 AM IST
واشنگٹن: امریکی افواج نے آج 13 اپریل سے ایرانی بندرگاہوں سے آنے جانے والے بحری جہازوں پر مکمل بحری ناکہ بندی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام سمیت اہم معاملات پر کسی معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے ہرمز کی ناکہ بندی کا یہ قدم صدارتی حکم کے بعد اٹھایا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں میں آنے جانے والی تمام بحری جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اس میں خلیج عرب اور خلیج عمان کے کنارے کی بندگاہیں بھی شامل ہیں۔
سینٹکام نے کہا کہ "یہ ناکہ بندی تمام ممالک کے بحری جہازوں کے خلاف بغیر کسی امتیاز کے نافذ کی جائے گی۔" وہیں امریکی فوج کے مطابق آبنائے ہرمز میں غیر ایرانی بندرگاہوں سے ہونے والی آمدورفت کو نہیں روکا جائے گا۔ سینٹ کام کی ریلیز کے مطابق، ناکہ بندی شام 7:30 بجے (ہندوستان کے معیاری وقت کے مطابق پیر کو) شروع ہوگی۔
کمرشل میرینرز کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری نیویگیشن سے متعلق انتباہات پر نظر رکھیں اور علاقے میں آپریشن کے دوران امریکی بحریہ کی افواج کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ یہ اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے کہ دیگر محاذوں پر پیش رفت کے باوجود ایران کے جوہری پروگرام سمیت دیگر کچھ امور پر مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔
So, there you have it, the meeting went well, most points were agreed to, but the only point that really mattered, NUCLEAR, was not. Effective immediately, the United States Navy, the Finest in the World, will begin the process of BLOCKADING any and all Ships trying to enter, or…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 12, 2026
اس سے قبل ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ "زیادہ تر چیزوں پر اتفاق ہو گیا تھا، لیکن ایک چیز جو واقعی اہمیت رکھتی ہے، یعنی جوہری پروگرام پر بات نہیں بنی۔" انہوں نے اعلان کیا کہ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز میں آنے جانے کی کوشش کرنے والے تمام بحری جہازوں کو روکنے کی کارروائی شروع کر دے گی۔
انہوں نے ایران پر آبنائے ہرمز جو کہ ایک اہم عالمی توانائی راہداری ہے، میں بحری بارودی سرنگوں کے خطرات سے فائدہ اٹھا کر "عالمی بھتہ خوری" کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ "جو کوئی بھی غیر قانونی ٹول ادا کرے گا، اسے سمندروں میں محفوظ راستہ نہیں ملے گا۔" اور مزید کہا کہ امریکی فوج آبنائے میں بچھائی گئی ایران کی بارودی سرنگوں کو بھی ختم کرنا شروع کر دے گی۔ ایران نے امریکہ کی اس کارروائی کی سختی سے مخالفت کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناکہ بندی سے حتمی مذاکرات تقریباً پٹری سے اتر چکے ہیں۔
وہیں ایرانی وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی نے کہا کہ تہران نے جنگ کے خاتمے کے لیے نیک نیتی سے کام کیا اور معاہدے سے ایک انچ دور تھا۔ اس نے کہا کہ "اچھی نیت سے اچھے ارادے بنتے ہیں، دشمنی دشمنی کو جنم دیتی ہے۔"
دریں اثنا انسٹی ٹیوٹ فار اسٹڈی آف وار نے کہا کہ ایران نے مخصوص شپنگ لین پر محیط ایک علاقے کو "خطرناک " قرار دیا ہے۔ اس نے بحری جہازوں کو ایرانی پانیوں میں داخل ہونے پر مجبور کیا، جہاں ان سے ٹول اصول کرنے میں آسانی ہوگی۔ گروپ نے کہا، "یہ اقدام سمندری قانون کے تحت غیر قانونی ہے،" اور مزید کہا کہ بین الاقوامی کنونشنز کے تحت، آبنائے سے متصل کوئی بھی ملک فیس وصول نہیں کر سکتا۔
