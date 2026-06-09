ایران کی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی سے معاہدے تک پہنچنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے: ٹرمپ
ٹرمپ نے کہا، ’’ہمارے پاس ایک دستخط شدہ دستاویز ہوگی جو اصل میں بمباری سے زیادہ مضبوط ہوگی۔‘‘
Published : June 9, 2026 at 1:00 PM IST
نیویارک: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے ساتھ جاری سفارتی مذاکرات کی بڑی امیدوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن ایک اہم پیش رفت کے راستے پر ہے۔ ٹرمپ نے یہ ریمارکس صحافیوں سے اس وقت کیے جب وہ باسکٹ بال کا کھیل دیکھنے کے بعد نیویارک سے نکل رہے تھے۔ پیر کو میڈیسن اسکوائر گارڈن میں نیو یارک نِکس اور سان انتونیو اسپرس کے درمیان این بی اے (NBA) فائنلز کے گیم 3 میں شرکت کے دوران، ٹرمپ کو سامعین کے ایک گروپ کی طرف سے زوردار احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔
ٹرمپ نے کہا، "مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک بہت اچھے، مضبوط، طاقتور معاہدے کے بہت قریب ہیں۔" واشنگٹن کے اسٹریٹجک آپشنز کے حوالے سے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ فوجی کارروائی ایک آپشن ہے لیکن اس کے علاقائی استحکام اور تجارتی راہداریوں کے لیے طویل مدتی نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔
آپ مہینوں تک آبنائے کو نہیں کھول سکیں گے
اس نے کہا، "اگر ہم جا کر بمباری کریں، جو ہم چاہتے تو بہت آسانی سے کر سکتے تھے اور ہم مزید دو یا تین ہفتے بمباری کرتے ہیں، تو ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا، لیکن آپ مہینوں تک آبنائے کو نہیں کھول سکیں گے۔" انسانی ہمدردی کی قیمت اور انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کی حکمت عملی کے حتمی مقصد پر زور دیتے ہوئے، ٹرمپ نے فعال جنگی کارروائیوں پر سفارتی طور پر پابند قرارداد کے لیے اپنی ترجیح کا اعادہ کیا۔
بہت سے لوگ مر جائیں گے۔ کون ایسا کرنا چاہتا ہے؟
انہوں نے مزید کہا، "اگر ہم بمباری کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ مر جائیں گے۔ کون ایسا کرنا چاہتا ہے؟ میں نہیں کرنا چاہتا اور ہمارے پاس ایک دستخط شدہ دستاویز ہوگی جو اصل میں بمباری سے زیادہ مضبوط ہوگی۔"
واشنگٹن کی اقتصادی اور سمندری دباؤ کی حکمت عملی کی تاثیر کا جائزہ لیتے ہوئے، ٹرمپ نے دلیل دی کہ نفاذ کے موجودہ طریقوں نے ایک مسلسل فضائی مہم سے کہیں زیادہ فوائد حاصل کیے ہیں، جس نے دشمن کے گھریلو استحکام کو شدید متاثر کیا ہے۔
ان کی معیشت واقعی مشکل میں ہے
انہوں نے کہا، "جو چیز بہت طاقتور ثابت ہوئی ہے وہ ناکہ بندی ہے۔ ناکہ بندی بمباری سے کہیں زیادہ مضبوط نکلی اور یہ واقعی ہمارے ابتدائی دھکے اور پھر ناکہ بندی کا ایک مجموعہ تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کی معیشت واقعی مشکل میں ہے اور وہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔"
یہ بیانات حیرت انگیز طور پر ٹرمپ کے جنوبی کیرولینا کے سینیٹر لنڈسے گراہم کے لیے ایک انتخابی ٹیلی ریلی کے دوران کیے گئے الگ الگ دعوؤں سے مماثلت رکھتے ہیں، جہاں انہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ واشنگٹن ایران پر "مکمل فتح" کا اعلان کرے گا۔
تہران کو جوہری عزائم پر سخت پابندیاں قبول: ٹرمپ
سی این این نے اطلاع دی ہے کہ سرحد پار سے حالیہ میزائل حملوں کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان بات چیت اب بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ تہران اپنے جوہری عزائم پر سخت پابندیاں قبول کرنے سمیت ہمیں سب کچھ دینے کو تیار ہے۔
ٹرمپ نے کہا، "مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، لیکن آپ واقعی اسے اگلے دو ہفتوں میں جیت جائیں گے جب ہم مکمل فتح کا اعلان کریں گے۔ یہ مکمل فتح ہوگی۔ یہ بہت جلد ہو گا اور تیل کی قیمتیں گر جائیں گی۔" تاہم، یہ پہلا موقع نہیں ہے جب امریکی صدر نے مشرق وسطیٰ میں سفارتی پیش رفت کے حصول کے لیے دو ہفتے کی ٹائم لائن دی ہو۔
"کیونکہ وہ مضبوط ہیں، انہیں فخر ہے
واشنگٹن اور تہران کے درمیان 7 اپریل کو ہونے والی ابتدائی جنگ بندی کا مقصد بھی دو ہفتوں تک جاری رہنا تھا، حالانکہ بڑے اختلافات نے ایک مضبوط معاہدے میں تاخیر کی ہے۔ اس سے قبل، جب میڈیا کی طرف سے پوچھا گیا کہ اگر ایران سمجھوتہ کرنے پر آمادہ ہے تو اس سے ابھی تک کوئی باضابطہ معاہدہ کیوں نہیں ہوا، ٹرمپ نے کہا، "کیونکہ وہ مضبوط ہیں، انہیں فخر ہے۔
معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے دباؤ بڑھ گیا
کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کریں گے، لیکن انہیں کرنا پڑے گا۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔" خطے میں سکیورٹی بحران کے درمیان معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے، جس کی شروعات لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائی کے جواب میں اسرائیل پر ایران کے جوابی میزائل حملوں سے ہوئی ہے۔
حملے جلد دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں؟
ٹرمپ کی اسرائیل سے جنگ بندی کی عوامی اپیل کے باوجود، تل ابیب نے ایرانی انفراسٹرکچر پر فضائی حملے شروع کیے، جس سے علاقائی دشمنوں کے درمیان جنگ بندی نازک دور میں پہنچ گئی۔ تنازعہ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے مطالبے کے فوراً بعد، اسرائیل اور ایران دونوں نے پیر کو فوجی سرگرمیاں عارضی طور پر روک دیں، حالانکہ دونوں انتظامیہ نے اشارہ دیا تھا کہ حملے جلد دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔
'بی بی، بہتر ہے کہ آپ محتاط رہیں'
صورتحال کو مزید کشیدہ کرنے کی کوشش میں، ٹرمپ نے بعد میں انکشاف کیا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر براہ راست بات کی ہے، انہیں متنبہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے تہران کے خلاف اپنی جارحیت جاری رکھی تو اسے کلیدی بین الاقوامی حمایت کھونے کا خطرہ ہے۔ "میں نے کہا، 'بی بی، بہتر ہے کہ آپ محتاط رہیں، ورنہ آپ کو بہت جلد اکیلا چھوڑ دیا جائے گا،' ٹرمپ نے Axios کو بتایا۔