اسلام آباد میں ایران-امریکہ مذاکرات کا آغاز، جے ڈی وینس کی شہباز شریف سے اہم ملاقات
شہباز شریف نے امریکی اور ایرانی وفود کی کوششوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہرکی کہ مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی بنیاد ثابت ہوں گے۔
Published : April 11, 2026 at 4:56 PM IST
نئی دہلی : اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے ساتھ ہی اعلیٰ سطحی سفارتی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم آفس کے مطابق اس ملاقات میں دونوں ممالک کے وفود نے خطے میں امن کے قیام پر تبادلہ خیال کیا۔
امریکی وفد میں خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جاریڈ کشنر بھی شامل تھے، جبکہ پاکستانی وفد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار شریک تھے۔ ایرانی وفد، جو پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکا ہے، بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق وفد اپنی رہائش گاہ سے روانہ ہو چکا ہے تاکہ پاکستان کی قیادت سے اہم مشاورت کی جاسکے۔
As the Islamabad Talks commenced today, the Prime Minister of Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif held a meeting with His Excellency JD Vance, Vice President of the United States of America.
وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں وفود کی سنجیدہ کوششوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات خطے میں پائیدار امن کی بنیاد ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دونوں فریقین کے درمیان مستقل اور دیرپا حل کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ان کی اولین ترجیح آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے۔
ایرانی حکام نے مذاکرات سے قبل واضح کیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی اور بیرون ملک منجمد اثاثوں کی بحالی جیسے مطالبات ان کے لیے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان شرائط کے بغیر مذاکرات میں پیش رفت ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان مذاکرات کو “فیصلہ کن لمحہ” قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ موقع دونوں ممالک کے لیے ہے کہ وہ کشیدگی ختم کر کے خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنائیں۔