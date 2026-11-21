یورینیم تنازع پر امریکہ ایران مذاکرات تعطل کا شکار، ثالثوں کا نئے فوجی تصادم کا انتباہ: رپورٹ
افزودہ یورینیم کے ذخیرے پر اختلافات کے باعث امریکہ اور ایران کے مذاکرات رک گئے، ثالثوں نے فوجی کشیدگی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔
By ANI
Published : November 21, 2026 at 5:28 PM IST
تہران: تہران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے متعلق اختلافات کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے بیچ مذاکرات رک گئے ہیں، جب کہ ثالثوں نے خبردار کیا ہے کہ وہ مشرقِ وسطیٰ میں عکسری تصادم کی واپسی کو روکنے کی ضمانت نہیں دے سکتے۔
العربیہ انگلش نے ایک سینئر ذریعے کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ واشنگٹن ایران سے واضح روڈ میپ اور تحریری ضمانتوں پر اصرار کر رہا ہے کہ وہ اپنے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ختم کر دے گا اور مستقبل میں یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے سے گریز کرے گا۔
تاہم، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ثالثوں کی جانب سے اختلافات کو دور کرنے کے لیے پیش کی گئی متعدد تجاویز کے باوجود دونوں فریق اس معاملے پر اپنے سخت مؤقف پر قائم ہیں۔
یہ سفارتی تعطل واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران سامنے آیا ہے، جہاں دونوں ممالک ابھی تک ایران کے جوہری پروگرام کے مستقبل کے حوالے سے کسی مفاہمت پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔
ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے: ڈونلڈ ٹرمپ
دریں اثنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوٹوک اعلان کیا ہے کہ وہ جارج بش نہیں ہیں اور ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، جب کہ نائب صدر جے ڈی وینس نے خدشہ ظاہر کیا کہ جوہری طاقت بننے پر ایران اسے استعمال کر کر سکتا ہے۔
ٹرمپ نے بتایا کہ امریکہ کے پاس 4 ہزار، اس کے بعد روس دوسرے نمبر پر، جب کہ چین کے پاس 600 جوہری ہتھیار ہیں، تاہم چین دس سال میں امریکہ کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے جوہری ہتھیاروں میں کمی کو بطور صدر ایک مشکل فیصلہ قرار دیا۔ مزید برآں، ٹرمپ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو 'بے قابو' قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین نے بھی پہلی بار اس کی مذمت پر اتفاق کیا ہے، اور وہ خود تجارت کے ذریعے عالمی امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔
اس سے قبل، ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے کہا تھا کہ تہران محض موجودہ سفارتی جمود کو ختم کرنے کے لیے واشنگٹن کے ساتھ کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا، اور اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی تصفیے میں ایران کے قومی مفادات کا تحفظ اور ایک اور فوجی تصادم سے بچاؤ کی ضمانت شامل ہونی چاہیے۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، ایک ایرانی سرکاری اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں عراقچی نے کہا کہ ایران "نہ جنگ، نہ امن" کی صورت حال میں رہنے کے بجائے ایک "اچھے، باوقار اور پائیدار معاہدے" کا خواہاں ہے۔
واشنگٹن کے ساتھ کسی بھی ممکنہ مفاہمت کے پائیدار ہونے پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "آج کسی معاہدے تک پہنچنے کا کیا فائدہ اگر دو ماہ بعد اس کی خلاف ورزی کر دی جائے اور جنگ دوبارہ شروع ہو جائے؟"
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عراقچی نے یاد دلایا کہ جون کے جنگ بندی معاہدے کے محض 15 دن بعد ہی لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی تھی، اور یہ دلیل دی کہ تہران موجودہ صورت حال سے بچنے کے لیے محض کوئی عارضی انتظام قبول نہیں کرے گا۔
جوہری معاملے پر ایرانی وزیرِ خارجہ نے کہا کہ تہران 60 فیصد تک افزودہ یورینیم کے اپنے ذخیرے پر مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن انہوں نے اس مواد کو ملک سے باہر منتقل کرنے کے امکان کو مسترد کر دیا۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یورینیم کی افزودگی پر ایک منصفانہ فارمولے تک پہنچا جا سکتا ہے، بشرطیکہ یہ ایک ایسے وسیع تر معاہدے کا حصہ ہو جو ایران کے قومی مفادات اور سلامتی کے خدشات کو دور کرے۔
عراقچی نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ تہران اور واشنگٹن نے قطر اور پاکستان سمیت ثالثوں کے ذریعے پیغامات اور تجاویز کا تبادلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہم سفارت کاری پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں اب بھی سفارت کاری سے امید ہے۔"
دریں اثنا، انہوں نے اس مؤقف پر زور دیا کہ اگر واشنگٹن ایران کی شرائط پوری کر دے تو تہران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہے، اور اس بات کو اجاگر کیا کہ کسی بھی سفارتی تصفیے میں اس کے جوہری پروگرام، پابندیوں اور سلامتی کے خدشات کو حل کرنا ضروری ہے۔
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