امریکہ۔ایران امن معاہدے کا مکمل متن جاری، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگی کارروائیاں فوری ختم کرنے پر اتفاق
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کیاکہ امریکہ اور ایران کے سربراہان معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں، معاہدہ فوری نافذ العمل ہوگیا ہے۔
Published : June 18, 2026 at 8:39 AM IST
واشنگٹن/تہران: امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) کا مکمل متن منظرِ عام پر آگیا ہے، جس کے مطابق دونوں ممالک اور ان کے اتحادی لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کے پابند ہوں گے۔ امریکی حکام نے بدھ کے روز صحافیوں کو معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا، جبکہ بعد ازاں ایرانی سرکاری ٹی وی نے بھی تقریباً اسی متن کو نشر کیا۔
پاکستان، جس نے اس معاہدے میں ثالث کا کردار ادا کیا، کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران کے سربراہان معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں اور یہ فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔
معاہدے کی پہلی اور اہم ترین شق کے مطابق امریکہ اور ایران نہ صرف موجودہ جنگی کارروائیاں فوری طور پر بند کریں گے بلکہ مستقبل میں ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی جنگ، فوجی کارروائی یا طاقت کے استعمال سے بھی گریز کریں گے۔ لبنان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام بھی معاہدے کا حصہ ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی خودمختاری اور داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر بھی اتفاق کیا ہے۔ معاہدے کے مطابق 60 دن کے اندر ایک حتمی اور جامع معاہدے پر مذاکرات مکمل کیے جائیں گے، تاہم باہمی رضامندی سے اس مدت میں توسیع ممکن ہوگی۔
معاہدے کی اہم شقوں میں آبنائے ہرمز اور خلیجی بحری راستوں کی بحالی بھی شامل ہے۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے فوراً بعد ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی ختم کرنا شروع کرے گا اور 30 دن کے اندر مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ دوسری جانب ایران خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے درمیان تجارتی جہازوں کی محفوظ آمدورفت یقینی بنائے گا۔ معاہدے کے مطابق ایران اور عمان مل کر آبنائے ہرمز کے انتظام اور بحری خدمات کے مستقبل کے نظام پر دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ ایران ابتدائی 60 دنوں تک تجارتی جہازوں سے کوئی فیس وصول نہیں کرے گا۔
اقتصادی شعبے میں امریکہ نے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے لیے کم از کم 300 ارب ڈالر کے منصوبے پر کام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس منصوبے کی حتمی شکل 60 روزہ مذاکرات کے دوران طے کی جائے گی۔ معاہدے میں ایران پر عائد تمام اقسام کی پابندیوں کے خاتمے کا بھی ذکر موجود ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (آئی اے ای اے) اور اپنی یکطرفہ پابندیوں سمیت تمام اقتصادی پابندیوں کے خاتمے پر رضامندی ظاہر کی ہے، تاہم اس کے لیے ایک متفقہ شیڈول طے کیا جائے گا۔
جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران نے ایک بار پھر اس بات کی توثیق کی ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا اور نہ ہی تیار کرے گا۔ دونوں ممالک نے افزودہ یورینیم کے ذخائر کے مستقبل سے متعلق ایک متفقہ طریقہ کار پر بات چیت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ابتدائی طور پر افزودہ یورینیم کو IAEA کی نگرانی میں کم درجے پر لایا جائے گا۔ معاہدے کی رو سے حتمی معاہدے تک ایران اپنے موجودہ جوہری پروگرام کی حیثیت برقرار رکھے گا جبکہ امریکہ نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا اور نہ ہی خطے میں اضافی فوجی دستے تعینات کرے گا۔
امریکہ نے ایران کے تیل، پیٹرولیم مصنوعات اور ان سے وابستہ بینکاری، انشورنس اور ٹرانسپورٹ خدمات کے لیے فوری رعایتیں دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے منجمد اثاثوں اور مالی وسائل تک رسائی بحال کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا ہے کہ ایک مشترکہ انتظامی اور نگرانی کا نظام قائم کیا جائے گا جو مفاہمتی یادداشت اور مستقبل کے حتمی معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گا۔
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دستاویز کے مطابق حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک لازمی قرارداد کے ذریعہ کی جائے گی، جس سے اسے بین الاقوامی قانونی حیثیت حاصل ہوگی۔ اگر اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ نہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان دہائیوں پر محیط کشیدگی کے خاتمے کی بنیاد بن سکتا ہے بلکہ مشرقِ وسطیٰ میں امن، عالمی توانائی کی منڈیوں کے استحکام اور بین الاقوامی تجارت کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔