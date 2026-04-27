ETV Bharat / international

ایک نئی امن تجویز میں ایران نے جوہری معاملے پر بعد میں مذاکرات کرنے کی پیشکش کی

امریکہ نے ابھی تک ایران کی امن تجویز پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ وہ اس پر غور کر رہے ہیں۔

iran us israel war new peace deal offer some key focus points emerges hormuz strait Urdu News
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 27, 2026 at 10:22 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

تہران: ایران نے امریکہ کو جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے نئی تجویز پیش کردی۔ اس تجویز میں ایران کو جوہری معاملے پر بعد میں مذاکرات کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ نئی تجویز پاکستان کی ثالثی کے ذریعے واشنگٹن کو پیش کی گئی۔ یہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ اور امریکی بحری ناکہ بندی کے بحران کو حل کرنے پر مرکوز ہے۔

نئے معاہدے میں کیا شامل ہے؟

میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو بھیجے گئے نئے معاہدے کا مقصد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ہے۔ اس آبنائے کی بندش نے توانائی کے عالمی بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ نئے معاہدے کے تحت جنگ بندی کو طویل مدت کے لیے بڑھایا جائے گا یا تہران اور واشنگٹن دشمنی کو مستقل طور پر ختم کرنے پر رضامند ہو جائیں گے۔

کیا ٹرمپ انتظامیہ اس نئے معاہدے پر غور کرے گی؟

ایکسیوز (Axios) کی رپورٹ کے مطابق جوہری مذاکرات بعد کے مرحلے میں شامل کیے جائیں گے، جب کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے اور ایرانی بندرگاہوں پر امریکی بحری ناکہ بندی کو ہٹانے کا عمل بیک وقت شروع ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کو یہ تجویز موصول ہوئی ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ اس نئے معاہدے پر غور کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اولیویا ویلز نے ایکسیوز (Axios) کو بتایا کہ امریکہ پریس کے ذریعے ایسے "حساس سفارتی" معاملات پر بات نہیں کرے گا۔

ایسا ہی معاہدہ کیا جائے گا جو امریکی عوام کو اولیت دے گا

امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس تمام طاقت ہے اور وہ صرف ایک ایسے معاہدے پر عمل کرے گا جو امریکی عوام کو اولیت دیتا ہے اور ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ نئی تجویز ٹرمپ کی جانب سے امن مذاکرات کے نئے دور کے لیے اپنے ایلچی کا دورۂ پاکستان منسوخ کرنے کے چند روز بعد سامنے آئی ہے۔

عباس عراقچی نے پاکستان چھوڑ دیا تھا

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے پاکستان چھوڑنے کے بعد امریکی حکام نے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹ کوف اور جیرڈ کشنر کے اسلام آباد کے دورے منسوخ کر دیے۔ جب خود ٹرمپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں انہیں 18 گھنٹے کی فلائٹ پر بھیجنا کوئی معنی نہیں رکھتا جو کہ بہت طویل سفر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سفر ایک بہت زیادہ وقت طلب عمل ہے۔

ایرانی وزیر خارجہ کی ولادیمیر پوٹن سے ملاقات

قبل ازیں ایرانی وزیر خارجہ عراقچی پاکستانی ثالثوں کے ساتھ مشاورت کے ایک اور دور کے لیے اسلام آباد واپس پہنچ گئے تھے۔ عباس عراقچی نے پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ہفتہ کو اپنے گزشتہ دورے کے دوران انہوں نے منیر اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے علاوہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ اس وقت روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات اور بات چیت کے لیے روس میں ہیں۔ اتوار کو ٹرمپ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکی اور ایرانی حکام تنازعہ کے پرامن حل کے لیے فون پر بات چیت کر سکتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

ٹرمپ نے بھارت کو 'جہنم' قرار دے دیا، حکومت ہند کا محتاط ردعمل؛ کانگریس نے مودی کو کمزور وزیراعظم قرار دے دیا

’بیکار کی باتیں کرنے پاکستان نہیں جائیں گے،‘ ٹرمپ نے وٹ کاف اور کشنر کا اسلام آباد دورہ منسوخ کردیا

سٹارمر نے ایران پر امریکی حملوں میں برطانیہ کے شامل نہ ہونے کے فیصلے کا دفاع کیا

ٹرمپ کا یو ٹرن: پہلے بھارت کو جہنم کہا پھر عظیم ملک، پی ایم مودی پر بھی کیا تبصرہ

چین کی مدد سے پاکستان کا خلائی مشن... ڈریگن نے لانچ کر دیا پاکستانی سیٹلائٹ

ایران جنگ مشرق وسطیٰ تک پھیلنے سے بھارتی تارکین وطن کو سلامتی کے خدشات

TAGGED:

NEW PEACE DEAL OFFER
PEACE DEAL IRAN AMERICA
IRAN OFFERED DEAL TO AMERICA US
IRAN US ISRAEL WAR NEW PEACE DEAL O
IRAN OFFERED NEW DEAL TO US

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.