ایک نئی امن تجویز میں ایران نے جوہری معاملے پر بعد میں مذاکرات کرنے کی پیشکش کی
امریکہ نے ابھی تک ایران کی امن تجویز پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ وہ اس پر غور کر رہے ہیں۔
Published : April 27, 2026 at 10:22 AM IST
تہران: ایران نے امریکہ کو جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے نئی تجویز پیش کردی۔ اس تجویز میں ایران کو جوہری معاملے پر بعد میں مذاکرات کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ نئی تجویز پاکستان کی ثالثی کے ذریعے واشنگٹن کو پیش کی گئی۔ یہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ اور امریکی بحری ناکہ بندی کے بحران کو حل کرنے پر مرکوز ہے۔
نئے معاہدے میں کیا شامل ہے؟
میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو بھیجے گئے نئے معاہدے کا مقصد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ہے۔ اس آبنائے کی بندش نے توانائی کے عالمی بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ نئے معاہدے کے تحت جنگ بندی کو طویل مدت کے لیے بڑھایا جائے گا یا تہران اور واشنگٹن دشمنی کو مستقل طور پر ختم کرنے پر رضامند ہو جائیں گے۔
کیا ٹرمپ انتظامیہ اس نئے معاہدے پر غور کرے گی؟
ایکسیوز (Axios) کی رپورٹ کے مطابق جوہری مذاکرات بعد کے مرحلے میں شامل کیے جائیں گے، جب کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے اور ایرانی بندرگاہوں پر امریکی بحری ناکہ بندی کو ہٹانے کا عمل بیک وقت شروع ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کو یہ تجویز موصول ہوئی ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ اس نئے معاہدے پر غور کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اولیویا ویلز نے ایکسیوز (Axios) کو بتایا کہ امریکہ پریس کے ذریعے ایسے "حساس سفارتی" معاملات پر بات نہیں کرے گا۔
ایسا ہی معاہدہ کیا جائے گا جو امریکی عوام کو اولیت دے گا
امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس تمام طاقت ہے اور وہ صرف ایک ایسے معاہدے پر عمل کرے گا جو امریکی عوام کو اولیت دیتا ہے اور ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ نئی تجویز ٹرمپ کی جانب سے امن مذاکرات کے نئے دور کے لیے اپنے ایلچی کا دورۂ پاکستان منسوخ کرنے کے چند روز بعد سامنے آئی ہے۔
عباس عراقچی نے پاکستان چھوڑ دیا تھا
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے پاکستان چھوڑنے کے بعد امریکی حکام نے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹ کوف اور جیرڈ کشنر کے اسلام آباد کے دورے منسوخ کر دیے۔ جب خود ٹرمپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں انہیں 18 گھنٹے کی فلائٹ پر بھیجنا کوئی معنی نہیں رکھتا جو کہ بہت طویل سفر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سفر ایک بہت زیادہ وقت طلب عمل ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ کی ولادیمیر پوٹن سے ملاقات
قبل ازیں ایرانی وزیر خارجہ عراقچی پاکستانی ثالثوں کے ساتھ مشاورت کے ایک اور دور کے لیے اسلام آباد واپس پہنچ گئے تھے۔ عباس عراقچی نے پاکستانی آرمی چیف عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ہفتہ کو اپنے گزشتہ دورے کے دوران انہوں نے منیر اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے علاوہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ اس وقت روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات اور بات چیت کے لیے روس میں ہیں۔ اتوار کو ٹرمپ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکی اور ایرانی حکام تنازعہ کے پرامن حل کے لیے فون پر بات چیت کر سکتے ہیں۔