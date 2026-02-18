ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ کے ساتھ رہنما اصولوں پر مفاہمت کا دعویٰ، نائب امریکی صدر غیر مطمئن
یہ مذاکرات عمان کی ثالثی میں ہوئے، ان کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام پر سمجھوتہ اور فوجی مداخلت کے امکان کو ٹالنا تھا۔
جنیوا: ایران نے منگل کو کہا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ جنیوا میں ہونے والی بات چیت میں تنازع سے بچنے کے لیے "رہنما اصولوں" پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کے اس بیان کے برعکس نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ تہران نے ابھی تک واشنگٹن کی تمام سرخ لکیروں کو تسلیم نہیں کیا ہے۔
وزیر خارجہ عباس عراقچی نے منگل کی بات چیت کے بعد سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ "بالآخر، ہم رہنما اصولوں کے ایک سیٹ پر وسیع معاہدے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں گے اور ممکنہ معاہدے کے متن پر کام شروع کریں گے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "ایک بار جب دونوں فریق ایک معاہدے کے لیے متن کے مسودے کے ساتھ آتے ہیں تو مسودے کا تبادلہ کیا جائے گا اور تیسرے دور (مذاکرات) کی تاریخ مقرر کی جائے گی"۔
وہیں واشنگٹن میں نائب امریکی صدر اور مذاکرات کار وینس نے کہا کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے سفارت کاری کو ترجیح دی، تاہم تہران نے اب تک ان کی ریڈ لائنز کو تسلیم نہیں کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "کچھ طریقوں سے یہ (مذکرات) بہتر چلے؛ وہ بعد میں ملنے پر راضی ہو گئے۔" وینس نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ "لیکن دوسرے طریقوں سے یہ بہت واضح تھا کہ صدر نے کچھ سرخ لکیریں طے کی ہیں جنہیں ایرانی ابھی تک تسلیم کرنے اور اس پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔"
"ہم اس پر کام جاری رکھیں گے۔ لیکن یقیناً صدر ٹرمپ جب بھی مناسب سمجھیں، یہ کہنے کا اختیار محفوظ رکھتے ہیں کہ سفارت کاری اپنے فطری انجام کو پہنچ گئی ہے۔" وانس نے کہا۔
'خلیج کو کم کرنے میں وقت لگے گا'
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹ کوف اور ان کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ بات چیت کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان خلیج کو کم کرنے میں وقت لگے گا۔
ایران برسوں سے امریکہ کی طرف سے عائد کی گئی بڑی پابندیوں سے نجات کا خواہاں ہے، جس میں امریکہ کی طرف سے دوسرے ممالک پر اس کا تیل خریدنے پر عائد پابندی بھی شامل ہے۔
عمانی وزیر خارجہ بدر البوسیدی نے کہا کہ دونوں فریقوں نے "اچھی پیش رفت" کی ہے، لیکن اسی کے ساتھ خبردار کیا کہ "بہت کام کرنا باقی ہے"۔
عمان کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے امریکی فوجی مداخلت کے امکان کو روکنا تھا۔ ان مذاکرات سے قبل ایران کے سپریم لیڈر نے 17 فروری کی اولین ساعات میں خبردار کیا کہ ملک کے پاس حال ہی میں خطے میں تعینات امریکی جنگی بحری جہاز کو ڈبونے کی صلاحیت موجود ہے۔
آیت اللہ خامنہ ای کا یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جب انہوں نے کہا کہ 'اگر دونوں فریق معاہدے میں ناکام ہوتے ہیں تو "نتائج" کا سامنا کرنا پڑے گا۔
واشنگٹن نے تہران پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اپنے دوسرے طیارہ بردار بحری جہاز کو خطے میں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا یو ایس ایس ابراہم لنکن، تقریباً 80 طیاروں کے ساتھ پہلے سے ہی مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں ایرانی ساحل سے تقریباً 700 کلومیٹر (435 میل) کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ وہیں امریکہ اپنے دوسرے اور سب سے بڑا طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ کو بھی ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے۔
خامنہ کی دھمکی
خامنہ ای نے منگل کو ایک تقریر میں کہا کہ جنگی جہاز یقیناً ایک خطرناک ہتھیار ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار اسے ڈبونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی پاسدران انقلاب نے بارہا دھمکی دی ہے کہ وہ جنگ چھڑنے پر آبنائے کو بلاک کر دیں گے، جو تیل اور گیس کے لیے ایک اسٹریٹجک راستہ ہے۔
ایران نے اصرار کیا کہ بات چیت کو جوہری مسئلے تک محدود رکھا جائے، حالانکہ واشنگٹن اس سے قبل دیگر موضوعات پر بات چیت کے لیے زور دیتا رہا ہے، جن میں تہران کا بیلسٹک میزائل پروگرام اور خطے میں مسلح گروپوں کی حمایت شامل ہے۔
