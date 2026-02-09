ایران کی طاقت طاقتور ممالک کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں مضمر ہے: وزیر خارجہ عراقچی
ایران کے وزیر خارجہ عراقچی نے کہا کہ ایران کی طاقت کا راز دیگر اقوام کے سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔
Published : February 9, 2026 at 6:48 AM IST
دبئی: ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام پر مذاکرات کے بعد سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اتوار کو کہا کہ ایران کی طاقت طاقتور ممالک کے سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔
تہران میں ایک کانفرنس میں سفارت کاروں سے بات کرنے کے بعد عراقچی نے اشارہ کیا کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو جاری رکھے گا۔ ایران کی یورینیم کی افزودگی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تنازعہ کی وجہ ہے۔
ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے جمعے کے روز عمان میں امریکی حکام کے ساتھ ہونے والی بات چیت کی تعریف کی، عراقچی کا بیان بتاتا ہے کہ ان مذاکرات میں چیلنجز باقی ہیں۔ امریکہ پہلے ہی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن، بحری جہاز اور لڑاکا طیارے مغربی ایشیا بھیج چکا ہے تاکہ ایران پر معاہدے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عراقچی نے کہا، "میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طاقت کا راز اس کی ہراساں کرنے، تسلط اور دوسروں کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹمی بم ہے، حالانکہ ہم اسے تیار نہیں کر رہے ہیں۔ طاقتور ممالک کو 'نہیں' کہنے کی ہماری صلاحیت ہی ہمیں جوہری بم فراہم کرتی ہے۔"
اراغچی کا "ایٹم بم" کا واضح طور پر بیان کے طور پر استعمال شاید غیر متوقع نہیں تھا۔ اگرچہ ایران طویل عرصے سے اس بات پر قائم ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے، مغرب اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ تہران نے 2003 تک بم تیار کرنے کا ایک مشترکہ فوجی پروگرام رکھا تھا۔ حالیہ برسوں میں، ایرانی حکام نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اسلامی جمہوریہ بم بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، جب کہ اس کے سفارت کاروں نے ایران کے سپریم لیڈر، آیت اللہ العظمی سید علی خامنہ ای کی تعلیمات کو لازمی قرار دیا ہے۔ ایران بم نہیں بنائے گا۔