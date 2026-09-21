دوبارہ فوجی کارروائی کی صورت میں ایران کی امریکی اڈوں پر 'مسلسل، مؤثر اور دردناک' حملوں کی دھمکی
ایرانی فوج نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن خطے کے کچھ ممالک کی حمایت سے ایران کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔
By ANI
Published : September 21, 2026 at 7:46 AM IST
تہران: دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیشِ نظر، ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر واشنگٹن نے تہران کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی شروع کی، تو خطے میں موجود امریکی اڈوں اور مفادات پر "مسلسل، مؤثر اور دردناک" حملے کیے جائیں گے۔
یہ انتباہ ایران کی مرکزی فوجی کمانڈ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں دیا گیا، جسے اتوار کو (مقامی وقت کے مطابق) سرکاری خبر رساں ایجنسی 'ارنا' (آئی آر این اے) نے نشر کیا۔ فوجی کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن خطے کے کچھ ممالک کی حمایت سے ایران کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ "اگر ریاستہائے متحدہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کوئی بھی غلطی کی، تو خطے میں اس کے تمام اڈوں اور مفادات کو بغیر کسی حد یا رعایت کے مسلسل، مؤثر اور دردناک حملوں کا نشانہ بنایا جائے گا۔" ایرانی کمانڈ نے خطے کے ممالک کو بھی امریکی فوجی کارروائی کی حمایت کرنے پر خبردار کیا اور کہا کہ واشنگٹن کا ساتھ دینے والی ریاستوں کو تنازع میں شراکت دار تصور کیا جائے گا اور وہ پھر ایرانی افواج سے کسی نرمی کی امید نہ رکھیں۔
یہ انتباہ امریکہ اور ایران کے درمیان تصادم میں شدید تیزی کے دوران سامنے آیا ہے، جہاں واشنگٹن نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی برقرار رکھی ہوئی ہے اور تہران نے امریکی افواج اور علاقائی شراکت داروں کے خلاف جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔
دریں اثنا، امریکی سنٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے کہا کہ اس کی افواج نے ایران پر بحری ناکہ بندی نافذ کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر 109 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا ہے۔
سینٹکام نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "20 ستمبر تک، سینٹکام کی افواج نے بحری ناکہ بندی کی مکمل تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے 109 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔" امریکی فوج نے 14 جولائی کو ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے والی بحری ٹریفک کے خلاف اپنی بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سمیت کئی ایرانی رہنماؤں کا امریکہ کا ویزا جاری کر دیا
اس پیش رفت نے آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کے حوالے سے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے، جو دنیا کی اہم ترین توانائی کی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ سینٹکام نے کہا کہ وہ ناکہ بندی نافذ کر رہا ہے اور ساتھ ہی علاقائی پانیوں کے ذریعے اس تجارتی ٹریفک کو سہولت فراہم کرنا جاری رکھے ہوئے ہے جو پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔
دریں اثنا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن ایران کے حوالے سے ایک بڑے فیصلے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر تہران نے اپنا راستہ نہ بدلا تو اسے شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ، ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ وہ نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔
متعلقہ خبر: مغربی ایشیا کشیدگی: ٹرمپ کا کیمپ ڈیوڈ کا قیام مختصر، ایران کی تنازع کے خاتمے کیلئے سات شرائط
ایرانی سکیورٹی چیف محسن رضائی نے کہا کہ تہران نے ثالث ملک قطر کے ذریعے تنازع کے خاتمے کے لیے اپنی شرائط امریکہ تک پہنچا دی ہیں، جن میں دشمنی کا خاتمہ، منجمد ایرانی فنڈز کی واپسی اور بحری ناکہ بندی کا خاتمہ شامل ہے۔
یہ تازہ ترین تصادم سعودی عرب کو نشانہ بنانے والے حوثی میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد علاقائی عدم استحکام کے دوبارہ پیدا ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس کے نتیجے میں، امریکہ نے مغربی ایشیا کے کئی ممالک میں امریکیوں کے لیے سکیورٹی انتباہات جاری کیے ہیں، جس کی وجہ تیزی سے بڑھتی ہوئی کشیدگی، پروازوں میں خلل اور امریکی مفادات پر حملوں کے امکانات بتائے گئے ہیں۔
مزید پڑھیں:
ٹرمپ نے روس اور ایران پر پابندیاں عائد کرنے والے قانون پر دستخط کر دیے، بھارت پر 100 فیصد ٹیرف کے نفاذ کا راستہ صاف
سلامتی کونسل میں روس اور چین نے ایران پر پابندیوں کی امریکی قرارداد کے مسودہ کو ویٹو کر دیا